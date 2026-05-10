Jedan otac se obratio zajednici na Reditu za savet nakon osam bolnih godina otuđenja od svoje ćerke.

Objasnio je da je njegova ćerka (32) prekinula kontakt s njim i celom porodicom nakon što se udala, nakon čega je postao nesigurnan povodom toga kako da postupi kada je reč o njegovom testamentu.

Otac (64) je u svojoj objavi naveo da je njegova ćerka „presekla svaki kontakt sa mnom i celom porodicom nakon što se udala pre 8 godina .“ Napisao je da je njen suprug bio „gad“ prema njemu i ostatku porodice i tvrdio da je taj čovek „imao neku bolesnu fiksaciju da bude najvažniji muškarac u njenom životu.“

Otac je podelio da je pokušao da upozori ćerku da njen partner ne tretira porodicu s poštovanjem, ali su mu se brige obile o glavu. „Pokušao sam da joj kažem da on nije dobar za nju, ali mi je praktično rekla da od****m“, napisao je, dodajući da je blokirala celu porodicu i da ih nije pozvala na venčanje.

Sukob

Uprkos udaljenosti i činjenice da je jasno stavila do znanja da ne želi da njeni roditelji budu upućeni u njen život, otac je rekao da je ipak pratio kako je preko jednog prijatelja iz njenog komšiluka. Naveo je da ima dvoje dece i da čeka treće.

"Pokušao sam da odem tamo nekoliko puta, kao i moja žena… ali je vikala na nas i izbacivala nas,“ objasnio je, dodajući da su na kraju odustali od pokušaja.

Ilustracija

Sada se oseća podeljeno povodom toga da li bi ona trebalo da dobije išta dok ponovo razmatra svoje nasledstvo. Rekao je da je dobrog zdravlja, ali da želi da to da uradi na vreme i pitao se da li je pogrešno potpuno je lišiti nasledstva.

"Ako me ona i moja porodica ne žele u svom životu dok sam živ, ne bi trebalo da dobije ništa od mene kada odem,“ napisao je, dodajući da se njegova žena i druga deca slažu s tim.

Nedoumica

Ipak, priznao je da ga ta odluka pritiska.

„Ona je i dalje moja ćerka i ostaviti joj baš ništa mi jednostavno deluje pogrešno,“ rekao je, opisujući kako mu se sećanja na njeno detinjstvo mešaju u osećanja. Čak i nakon toliko godina otuđenja, mali deo njega se nadao nekoj vrsti povratka na prvobitni odnos, ali se to nije dogodilo.

Korisnici Redita su dali empatične i praktične predloge dok su razmatrali njegovu dilemu. Jedan korisnik je napisao: „Niste krivi, ali bih pitao svog advokata… koja je ispravna procedura za lišavanje nasledstva,“ sugerišući da bi ostavljanje male sume moglo da spreči eventualne buduće pravne sporove.

Drugi ga je ohrabrio da razmisli o simboličnom gestu, rekavši: „Niste krivi — ali bih preporučio da joj ostavite nešto malo… možda nešto što nema materijalnu vrednost, već uspomenu.“

