U Instagram videu jedan australijski influenser prilazi 88-godišnjem kasiru Edu Bambasu, koji u suzama govori o svojoj sudbini. To pokreće veliku humanitarnu akciju za njega.

Ed Bambas, Amerikanac iz SAD, radi pet dana nedeljno kao kasir u supermarketu „Meijer“. Neverovatno, ali istinito, ima 88 godina, a prestanak rada za njega nije opcija. U videu koji kruži Instagramom ispričao je zašto:

„Otišao sam u penziju 1999. godine. Godine 2012. bankrotirao sam i oduzeli su mi penziju.“

Mora da radi jer mu je oduzeta penzija

Australijski influenser razgovarao je s Edom u supermarketu i podelio snimak na društvenim mrežama. Ed mu je, kroz suze, ispričao svoju bolnu priču:

„Moja žena je preminula pre sedam godina. Bila je bolesna kada sam izgubio penziju.“

Ed je tada bio u izuzetno teškoj situaciji. Dodao je:

„Bio sam u vojsci 1966. godine. Mislim da me je najviše pogodilo to što je moja žena bila teško bolesna, a kada su mi oduzeli penziju, oduzeli su mi i zdravstveno osiguranje i skoro celu životnu osiguranje, ostavili su mi samo 10.000 dolara. Zato sam prodao kuću.“

Više od milion dolara prikupljeno putem GoFundMe kampanje

U 88. godini Ed radi 8 do 8,5 sati dnevno, jer mu novac jednostavno nije dovoljan. Kada je influenser čuo njegovu priču, najpre mu je poklonio 400 dolara, a potom pokrenuo GoFundMe kampanju.

Za veoma kratko vreme ogroman broj ljudi počeo je da donira među njima i muzičari, kao i bogati bankari sa Volstrita, prenosi New York Post. Do srede ujutru sakupljeno je više od 1,18 miliona dolara.

Zahvaljujući ovoj velikodušnoj akciji, Ed sada konačno može da vodi „život kakav je oduvek želeo“. Influenserk koji je sve pokrenuo je uz fotografiju sa Edom napisao na Instagramu:

„Za manje od 36 sati prevazišli smo sva očekivanja i prikupili preko 1.000.000 dolara za Eda Bambasa, izuzetnog 88-godišnjeg veterana koji radi pet dana sedmično po osam sati dnevno kako bi preživeo.“