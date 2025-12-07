Slušaj vest

Na TikTokuse pojavio video koji je za samo nekoliko sati pokrenuo nostalgiju, radoznalost i čitav talas komentara ljudi koji veruju ili se samo nadaju da istinske veze nikada ne nestaju. Objavio ga je mladić iz Srbije, čiji nalog nosi naziv lbosnic.9, a iza videa se krije priča koja je počela pre tačno četiri decenije.

Njegov otac i jedna devojka po imenu Emilija upoznali su se na radnoj akciji na Đerdapu 1984. godine. To je bilo vreme kada su slučajni susreti trajali duže od leta, kada su pisma bila važnija od telefonskih poziva i kada je jedan most mogao da postane simbol svega što je moglo biti, a nije bilo.

U videu koji je objavio nalaze se tri fotografije - tri traga koja bi mogla da odvedu do Emilije.

Prva fotografija prikazuje stari most uSkoplju, uz poruku:

"Sve je počelo ovde, u Skoplju 1985."

Svej je počelo ovde... Foto: Printscreen/Tiktok/ lbosnic.9

Most je simbol mesta gde su se poslednji put videli, gde su se rastali i gde se priča tiho završila, iako niko od njih dvoje to tada nije znao.

Druga fotografija je pravo blago: pismo koje je Emilija poslala njegovom ocu. Rukopis iz osamdesetih, nežne reči i jedan post scriptum koji danas para srce:

"Puno toplih pozdrava tebi i tvojima. Emilija. P.S. Javi kad dolaziš, sve ostalo je sređeno."

Ali taj poziv nikada nije stigao, a pismo je ostalo poslednja veza između njih.

Treća fotografija prikazuje oca iz mladosti, sa pitanjem koje je pokrenulo sve:

"Možemo li da pronađemo Emiliju?"

Razglednica Foto: Printscreen/Tiktok/ lbosnic.9

I onda se desilo ono što društvene mrežeznaju najbolje, zajednica se okupila oko priče. U komentarima se javljaju ljudi iz Srbije, Makedonije, dijaspore. Šalju se slike, linkovi i profili žena koje nose ime Emilija Georgievska. Mnogi se prisećaju Skoplja iz tog vremena, raspituju se o radnim akcijama, dele savete kako trag proširiti.

Komentari ispod videa postali su mala zajednica nade. Ljudi pišu da jedva čekaju da vide rasplet. Pominju da je priča kao iz filma, da bi voleli da se završi srećno.

Iako se mladić javio nekim ženama čije su profile pratioci slali, za sada, povratne informacije nema. Potraga traje, a internet čeka.

U komentarima se, sasvim usput, otvorilo i pitanje njegove mame - ko je ona, gde je u celoj priči, da li postoji nešto što ne znamo.

Mladić je jednostavno objasnio da su mu se roditelji razveli još pre 15 godina, mirno i bez gorčine. I tu se među ljudima stvorila jedna tiha misao, ne kao osuda, već kao ljudsko pitanje: da li je možda deo njegovog srca godinama čuvao uspomenu na Emiliju? Ne na način koji bi ikoga povredio, već kao onu mladalačku emociju koja ostane u čoveku, čak i kad život krene potpuno drugim putem.

Foto: Printscreen/Tiktok/ lbosnic.9

Možda je Emilija u drugom gradu, možda koristi drugo prezime, možda ni ne zna da je neko traži. A možda će baš jedan komentar, jedna fotografija ili jedan prepoznat rukopis biti dovoljni da dve priče, razdvojene 40 godina, dobiju novi susret.

Do tada, ljudi prate, navijaju i veruju, jer ako išta spaja sudbine u 21. veku, onda su to TikTok i priče koje nas vraćaju u vreme kada su se najveće ljubavi rađale u pismima, na mostovima i na radnim akcijama.

Ako se Emilija pojavi, ovo će biti jedna od onih priča koje ćemo prepričavati godinama.

