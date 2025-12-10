Slušaj vest

Odeljenje intenzivne nege za većinu ljudi je zastrašujuće mesto - tiho, puno aparata koji pište i pacijenata u najtežim stanjima. Međutim, jedan medicinski tehničar odlučio je da razbije misteriju oko toga šta se zaista događa kada je neko bez svisti pod brigom stručnjaka. Medicinski tehničar Koner, koji na TikToku redovno deli zanimljivosti iz sveta intenzivne nege, u viralnom videu je odgovorio na najčešća pitanja o životu u intenzivnoj nezi.

Briga o kosi i higijeni? Da, i to vrlo detaljna.

“Opraću vam kosu i pobrinuti se da se ne zamrsi”, kaže Koner, dodajući kroz šalu da je s vremenom postao pravi stručnjak za neuredne punđe i osnovne pletenice. “Ne mogu da obećam da će biti savršeno, ali barem nećemo morati da vam brijemo glavu”.

A šta je s kontaktnim sočivima? Iako mnoge zanima da li medicinske sestre skidaju sočiva pacijentima, Koner priznaje da to gotovo nikad nije video. “Nekoliko puta dnevno otvaram pacijentima oči i proveravam zenice. Da sočiva stvaraju problem, primetili bismo”. Dodaje i da sočiva obično uklanja hitna služba ako pacijent dolazi nakon traume.

Zašto su delirijumi tako česti? Prema Koneru, kombinacija sedativa, stalnih zvukova aparata, nedostatka dnevnog svetla i dezorijentacije stvara “liminalni prostor koji postoji van vremena”. Pacijenti često izgube osećaj gde su i šta se događa, što može da dovede do izuzetno zbunjujućih i ponekad opasnih situacija. Prisetio se pacijenta koji je u delirijumu izvukao arterijsku liniju - i iskreno verovao da je “upozorio medicinske sestre da to ne rade”. “Možemo da ublažimo deliriumj, ali ne možemo u potpunosti da ga sprečimo”, dodao je, “To je vrlo tužan i traumatičan deo našeg posla”.

Jesu li plišane igračke i lični predmeti dozvoljeni?

“Da - sve dok ne smetaju medicinskoj opremi”, kaže Koner. Za pacijente s kognitivnim poteškoćama to je ponekad i nužno za osećaj sigurnosti. A postoji i jedna posebna tradicija: Pacijenti koji imaju otvorenu operaciju srca dobijaju jastuk u obliku srca s potpisima medicinskog osoblja. “To je deo sentimentalnosti, ali i praktično - učimo ih kako da ga drže uz grudi kako bi zaštitili ranu dok se kreću”.

Video: Medicinska sestra o umiranju