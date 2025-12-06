Slušaj vest

Sveštenik iz Njujorka Fil Fejnof (51) u nedelju je iznenadio vernike u Jedinstvenoj metodističkoj crvki (UMC) North Chili nakon što je objavio da prolazi tranziciju u ženu i da će od sada koristiti zamenice ona/njoj, javlja Daily Mail.

"S radošću mogu da objavim da prolazim tranziciju. Potvrđujem i svim govorima da sam transrodna osoba", poručio je Fejnof za oltarom dok je nosio šal s duginim bojama.

"Prestajem da se pretvaram"

Izjavio je da će se od sada zvati Filipa Fej Fejnof, ali da će i dalje koristiti titulu "velečasni Fil". "Bolje je reći da ne postajem žena, već prestajem da se pretvaram da sam muškarac", dodaje Fejnof.

Vernicima je poručio da oko tri meseca prolazi kroz hormonsku terapiju, ali je jasno istakao da će se tranzicija oslikavati jedino u fizičkim promenama - predanost Isusu Hristu i službi ostaće nepromenjena.

Roditelji ne podržavaju

Objava je iznenadila crkvu North Chili, u kojoj Fejnof propoveda od 2019. godine. Isto tako, propoved se munjevito proširila internetom, ali Fejnof tvrdi da ga UMC apsolutno podržava u odluci da izađe u javnost.

Međutim, takvu podršku nije dobio od svojih roditelja. "Jesu li moji roditelji u redu s ovim? Apsolutno nisu. Poslali su mi poruku i tražili me da svima kažem da me ne podržavaju. Odabrali su svoja uverenja i verovanja umesto da podrže dete", navodi Fejnof.

Podsetimo, iako mnogi hrišćani homoseksualnost i transrodnost smatraju grehom, UMC, koja broji oko 12,5 miliona članova širom sveta, poslednjih godina je postala otvorenija. Tako je Generalna konferencija, najviše zakonodavno telo UCM-a, u maju prošle godine donela odluku o uklanjaju zabrane za imenovanje LGBTQ+ članova u svešteničku službu, prneosi Net.hr.

