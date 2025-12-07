Slušaj vest

Sudbina DarijeDaše Sudnišnikove iz Železnogorska svojevremeno je šokirala svet. Devojka, poznata kao "trudna sa 13 godina", sada je ušla u 19. i objavila je da čeka još jednu bebu.

"Ljudi, trudna sam!", napisala je Daša Sudnišnikova na svom Telegram kanalu. Pre šest godina dospela je u žižu javnosti, a sada ponovo stiče popularnost. Vest o svojoj trudnoći saopštila je kratko: "Dozvolili su mi da slušam otkucaje srca moje bebe!"

Emocije su bile iskrene, ali iza njih se krio čitav niz teških događaja koje je Daša kao maloletna majka pretrpela poslednjih godina. Pre nekoliko godina, objavila je da očekuje dete sa desetogodišnjim dečakom Ivanom.

Priča je postala fenomen, jer je Daša opisivala svoju vezu sa takvim samopouzdanjem, kao da je u pitanju ljubav između dvoje odraslih. Pojavljivanje u emisiji "Let Them Talk" odmah ih je učinilo medijskim ličnostima. Ali stručnjaci su ubrzo opovrgli priču tinejdžerke. Izjavili su da testovi nedvosmisleno pokazuju da dečak ne može biti otac – bio je fizički nezreo, što je bilo u potpunosti u skladu sa njegovim godinama.

Daša je kasnije priznala da je pravi otac bebe bio srednjoškolac sa kojim je imala iskren odnos. Njena ćerka Mila rođena je leta 2020. godine. Ivan je, međutim, nakon Dašinog dramatičnog povratka iz porodilšta sa buketom cveća nestao iz njenog života.

Završila na psihijatriji

Daša je napustila školu. Njena majka Jelena bila je prvenstveno odgovorna za brigu o bebi, uprkos tome što je bolovala od teške bolesti. Dašin očuh je malo zarađivao, porodica se borila, a najmlađa ćerka je donosila nove kućne poslove. Tada je Sudnišnikova postala aktivna na društvenim mrežama. Na svom Telegram kanalu govorila je o svemu – od emocija novopečene majke do previše eksplicitnih tema. Kasnije je počela da objavljuje privatne poruke i rizične video-snimke, a sa njima i da zarađuje. Njena baza pretplatnika je stalno rasla – pratilo ju je gotovo pola miliona ljudi. Činilo se da se život poboljšava, ali sa popularnošću su došli i problemi.

Nakon što se eksplicitni sadržaj pojavio, pritisak na Dašu se pojačao, što je dovelo do istrage i novčanih kazni. Rezultat je bila hospitalizacija. Daši su dijagnostikovani ozbiljni problemi sa mentalnim zdravljem, a svoj 18. rođendan je provela zaključana na bolničkom odeljenju. Njena porodica donela joj je malu tortu kako bi obeležili njen rođendan.

U 2025. godinu Daša je ušla sa novim profilom na društvenim mrežama. Ali naslov je ostao isti: "Ista Daša, trudna sa 13 godina još od 'Neka pričaju'." Broj njenih pratilaca je značajno pao – oko 2.000. Ali sadržaj se u suštini vratio na isto: pozivi za privatne razgovore, promocije i snimanja na zahtev. Objavljivala je priče o šetnjama gradom, brzim sastancima i retkim posetama sa ćerkom. Opisala je kako je svratila u svoj omiljeni kafić i kupovala poklone za Milu: "Ja sam prokleta majka, kupujem poslastice na kesu."

Daša više nije živela kod kuće, pošto su je majka i očuh izbacili. Imala je svoju sobu, ali je i dalje više volela da spava kod prijatelja ili gde god je mogla da nađe smeštaj. Proslavila je svoj 19. rođendan legavši u hodnik, gde je zaspala dok je stanari nisu probudili.

Sa novim dečkom čeka drugo dete

Daša je kasnije otkrila da je pronašla partnera. Rekla je da je godinama bila usamljena, ali da je sada konačno srećna. Prema rečima Sudnišnikove, ova nova veza joj je pomogla da prevaziđe depresiju i dala joj osećaj podrške, ali je nerado delila detalje. Njeni roditelji su takođe doživeli prekretnicu, što je navelo majku da je pozove kući. Međutim, Daša se seća da je umesto da se odmori, odmah dobila krpu u ruke i poslata je da pere podove. Ali kontakt sa porodicom je obnovljen.

Nedugo, Sudnišnikova i njen dečko su odlučili da se isele iz kuće njenih roditelja i iznajme stan. Takođe su planirali da se venčaju. Ali onda se pojavila vest koja je ponovo uzburkala internet. Sudnišnikova je rekla svojim pratiocima: "Ljudi, trudna sam! Da li da se vratim kod Malahova? Upravo sam se iselila iz kuće svojih roditelja i jako sam uplašena!"

Uradila je nekoliko testova, koji su potvrdili trudnoću. I iako se Daša nadala drugom detetu jednog dana, sudbina je učinila svoje. Čak je pitala publiku: "Da li treba da abortiram?" 58% je odgovorilo: "Rodite bebu", a 42%: "Uradite to".

Daša je takođe rekla da njena majka ne može da pomogne, jer se leči u psihijatrijskoj klinici i da će podrška biti ograničena. Nakon mnogo oklevanja, Daša i njen dečko su odlučili da zadrže bebu. Ubrzo su njene društvene mreže izgledale potpuno drugačije: bolnički hodnici, lekarski pregledi i ultrazvuk. Sada blogerkine objave glase ovako: "Juče su mi dozvolili da slušam otkucaje srca moje bebe, sada se plašim da spavam na stomaku!" i "Idemo u crkvu. Hajde da upalimo sveću za zdravlje naše bebe."

Daša deli na mrežama kako bira sofu, planira da opremi stan, kupuje vitamine i bori se protiv jutarnje mučnine limunom, jer ne može ništa drugo da jede. Život je odjednom postao ispunjen bolnicama, pregledima i planovima za budućnost. Ali uprkos promenama, Daša ostaje ista u jednoj stvari: voli pažnju. Nedavno je ponovo pitala svoje pratioce da li treba da pokaže stomak.

Vreme će pokazati da li će njena druga trudnoća označiti početak novog, stabilnog života za nju ili još jednu prekretnicu. Ali sada Darija Daša Sudnišnikova deluje mirnije nego ikad, i prvi put posle dugo vremena govori o budućnosti bez straha.

(Kurir.rs/ Blic žena)

