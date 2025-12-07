Slušaj vest

Dok su joj oči bile pune suza zbog muža Brusa (72) mlada udovica Leksi Havel, tada je imala 22 godine, jedva da je primetila čoveka u uglu Kluba ratnih veterana koji ju je posmatrao.

Bila je skrhana. Provela je tri godine sa Brusom, koga je upoznala baš u tom klubu, a venčali su se na njegovoj samrtnoj postelji tri meseca ranije, u aprilu 2024. Kada je umro, ostavio joj je svoje najveće blago Mustang vredan 40.000 funti.

Taj drugi muškarac, Edvard Havel (81) sve to nije znao. Prišao joj je, predstavio se i započeo razgovor. Uprkos bolu, Leksi je osetila neočekivanu utehu.

Sa 24 godine postala je udovica/ilustracija Foto: Kzenon / Alamy / Profimedia

Oboje smo bili slomljeni gubitkom partnera

„Rekao mi je da je izgubio ženu dve godine ranije“, priseća se. „Tad me je pogodilo da smo oboje bili slomljeni.“

Brzo su se zbližili i, bez obzira na ogromnih 55 godina razlike, Leksi se zaljubila u njegovu sedu kosu i nežnu narav.

Ali kao Brusova udovica i glavni naslednik njegove oporuke, Leksi je bila na meti osuđivanja. Mnogi su je optuživali da cilja starije muškarce zbog novca. Ona, međutim, tvrdi da to nije istina, obojica njenih starijih muževa sami su odlučili da joj ostave svoju imovinu.

„Bili smo zajedno tri godine i brinula sam o Brusu do njegovog poslednjeg daha“, kaže. „Nije želeo da umre a da me ne oženi.“

Tuga, samoća i neočekivana nova ljubav

„Edvarda sam upoznala samo tri meseca kasnije, ali delili smo isti bol i stvorili neraskidivu vezu. Sve se desilo brzo, ali nisam mogla da se borim protiv toga.“

Iako su se zaljubili, par je doživeo uvredljive komentare. Neznanci su Leksi nazivali „sponzorušom“ i „prevaranticom“. Ipak, sve to je samo dodatno učvrstilo njihov odnos.

mlada devojka i stariji muškarac/ilustracija Foto: Creatista, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Leksi, diplomirani psiholog, kaže:

„Edvard i ja smo živi dokaz da je starost samo broj. Ne dozvolite drugima da vas spreče da budete sa osobom koju želite. Suočili smo se sa mnogo osuda, ali ne dopuštamo da nas to slomi.“

Oduvek je želela starije muškarce

„Oduvek sam osećala kao da pripadam drugoj eri. Volela sam kantri muziku. Kada sam bila mala, baka i deka su me vodili na karaoke u privatne klubove pune starijih ljudi, uglavnom ratnih veterana. Divila sam im se, oni su bili pravi heroji.

Moja porodica se šalila da ću se jednog dana udati za starca.“

Sa 18 godina osetila je „ljubav na prvi pogled“ prema jednom veteranu u šezdesetim, ali je bila isuviše mlada da bi ušla u vezu. Na odmoru te godine upoznala je drugog veterana iz Vijetnama, ali se veza nije održala.

Njena prva ozbiljna ljubav stigla je 2020. sa Brusom, tada 70-godišnjakom.

Život uz bolest i poslednja želja

„Imala sam 22, a on 70“, kaže ona. „Razlika u godinama nije nam smetala. Moju porodicu to nije začudilo, oduvek su očekivali da ću biti sa nekim mnogo starijim.“

Posle dve godine veze, Leksi je napipala čvor na njegovom vratu – ispostavilo se da je rak.

„Dala sam otkaz, napustila roditeljski dom i postala njegov negovatelj 24/7“, priča.

„Proglasio me je najbližom rodbinom. Ljudi su u gradu pričali da sam sponzoruša, naročito kad se pročulo da umire, ali Brus je bio bez para. Uzela sam kredit od 16.000 funti da bih ga izdržavala.“

Osam meseci ga je negovala bez predaha. „Nije želeo da napusti ovaj svet a da se ne venčamo, pa smo izgovorili zavete dok je ležao u krevetu. Nekoliko meseci kasnije, preminuo je.“

Zbov veze sa starijim nazivaju je sponzorušom/ilistracija Foto: Profimedia



Osim Mustanga nije ostalo ništa.

Novi početak sa Edvardom

„Nakon što je umro, svaki dan sam spavala do uveče. Nisam mogla da se nosim sa tim. Alkohol mi je bio beg.“

Tri meseca kasnije, u aprilu 2024, upoznala je Edvarda u istom klubu.

Uprkos kritikama, Leksi (sada 28) i Edvard (82) postali su samo jači. U martu 2025, šest meseci posle prvog venčanja, obnovili su zavete u Las Vegasu uz imitatora Elvisa.

„Nismo imali goste osim moje mame“, kaže Leksi. „Oba venčanja bila su predivna.“

Edvard ne želi da ona radi, ali Leksi odbija da ikome da razlog da je nazove sponzorušom. „Pridružujem se prijateljici u otvaranju restorana, biću suvlasnica. Edvard je bio u braku pet puta. Nisam mu prva ljubav, ali definitivno jesam poslednja. To je divno.“

A njena poruka drugima?

„Ne dozvolite ljudima da vas spreče da budete sa onim koga volite.“