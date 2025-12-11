Slušaj vest

U viktorijanskoj Engleskoj, gde je stidljivost bila moralna norma, pojavio se čovek koji je svojom pojavom delovao kao da je zakoračio iz crteža Obrija Berdslija - nežan, teatralan, besprekorno doteran i potpuno neshvatljiv za puritanski svet oko sebe. Henri Siril Pedžet, peti markiz od Anglsija, pretvorio je sopstveni život u umetnički performans bez ograničenja i do danas ostao legenda britanske aristokratije.

Henri Siril Pedžet rođen je 1875. u Parizu, daleko od aristokratske ukočenosti britanskog dvora. Majku je izgubio pre nego što je naučio da govori, pa ga je odgajala tetka Edit Bojd, žena nezavisnog duha, okružena glumcima i slikarima. Upravo u tom boemskom krugu počeli su da se oblikuju njegovi budući estetski i životni izbori.

Henri Siril Pedžet Foto: Wikipedia - Javno vlasništvo

"U svetu bez topline, Henri je stvorio sopstveni, raskošniji svet, onaj u kom forma i lepota zamenjuju ljubav i sigurnost koje nikada nije dobio."

Kada je kao osmogodišnjak stigao u porodično imanje Plas Njuid, nije pronašao dom, već pozlaćenu samoću. Otac je prema njemu bio hladan, maćeha nezainteresovana, a jedino društvo činili su sluge i stroga škotska dadilja. Usamljeni dečak počeo je da izmišlja sopstvena pravila i sopstvenu estetiku koja će kasnije postati njegova lična revolucija.

Bunt ispod uniformi

Pedžet je završio prestižni Iton i postao poručnik u dobrovoljačkom bataljonu. Ali čak i u uniformi, on je nalazio način da bude drugačiji i nosio je prstenje na svakom prstu i posvetlio kožu belilom, jer nije voleo svoju prirodnu preplanulost.

U januaru 1898. oženio se rođakom Lijans Florens Mod Četvind, nežnom lepoticom nalik pre-rafaelitskim muzimа. Međutim, njihov brak nikada nije dobio tradicionalan oblik.

Lijans Florens Mod Četvind, supruga Henrija Sirila Pedžeta Foto: Wikipedia - Javno vlasništvo

Najpoznatiji trenutak sa njihovog medenog meseca koristio se kao ilustracija njegovog odnosa prema braku: nakon što je kupio sve dragulje iz izloga jedne pariske radnje, poređao ih je po telu svoje supruge kao da je ona umetnički objekat i tu se njihova prva bračna noć završila.

Njihov brak kasnije je i anuliran, jer Henri nikada nije ispunio supružanske obaveze, ali je svoju suprugu obožavao kao estetiku ne kao partnera.

Kada je postao markiz, performans je počeo

Smrt njegovog oca 1898. donela mu je ogroman imetak - trideset hiljada jutara zemlje i godišnji prihod koji bi danas vredeo oko trinaest miliona evra.

To je bio trenutak kada se stidljivi naslednik pretvorio u "plešućeg markiza", čoveka koji je odlučio da živi bez ograničenja i po sopstvenim pravilima.

Henri Siril Pedžet Foto: Wikipedia - Javno vlasništvo

Preimenovao je porodični dom u „Zamak Anglsi“ i u kapeli sagradio pozornicu. Tako je nastao njegov čuveni "Teatar Radosti", oaza sa električnim svetlima i luksuzom kakav je malo ko mogao da zamisli.

Pedžet je režirao, glumio i stvarao predstave od Šekspira do Oskara Vajlda. Za meštane je ulaz bio besplatan, što mu je donelo ljubav naroda, ali i podsmeh aristokratije koja ga je smatrala opasno ekscentričnim.

Njegov najčuveniji nastup bio je "Ples leptira", broj inspirisan Lojom Fuler, u kojem se, obavijen svetlucavim tkaninama, kretao gotovo bestelesno. Tako je dobio nadimak koji ga prati i danas.

Moda kao manifest

Za razliku od drugih glumaca, Pedžet nije nosio kostime već skupe umetničke komade. Ako je scena zahtevala dragulje, on je koristio prave. Cene jednog kostima dostizale su po sto hiljada funti.

Henri Siril Pedžet Foto: Wikipedia - Javno vlasništvo

"Njegov život bio je neprekidni performans u kom se nije znalo gde prestaje pozornica, a počinje realnost."

Po Londonu je šetao našminkan, okićen kao božanstvo dekadencije, dok je u naručju nosio belu pudlu sa ružičastim trakama.

Automobili su mu bili jednako ekscentrični i imao je pet specijalno izrađenih vozila, čiji su auspuhi raspršivali parfeme.

Obožavao je i fotografiju. Pozirao je kao istorijske ličnosti, legende ili likovi iz pozorišta, a te fotografije slao prijateljima kao umetničke razglednice.

Bankrot, raspad i poslednji čin

Rasipnički život počeo je da se urušava 1901. kada mu je sluga ukrao dragulje vredne pedeset hiljada funti, što je izazvalo veliki skandal.

Pedžet je i dalje trošio na predstave, turneje i luksuz, pa je počeo da prodaje porodičnu zemlju.

Do 1904. nagomilao je dugove od preko pola miliona funti, danas oko 250 miliona evra. Proglašen je bankrotom, a njegovo imanje prodavano je na aukciji sedamnaest dana.

Otišao je u Monte Karlo, uveren da može da osmisli nepogrešivu strategiju za pobedu u kazinu. Umro je 1905. u dvadeset devetoj godini.

Ostao je upamćen kao aristokrata koji je život pretvorio u predstavu i odigrao je do samog kraja, bez zadrške.

(Kurir.rs/ Žena)

Bonus video: