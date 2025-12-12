Slušaj vest

Dve bebe zamenjene u porodilištu – priča koja je zauvek promenila živote dve porodice. Robin i Gavin rođeni su istog dana leta 1989. godine u bolnici u Johanesburgu. Medicinska sestra ih je greškom predala pogrešnim majkama — i niko to nije znao pune dve godine.

Otkriće greške promenilo je sve

Robin i Gavin rođeni su istog dana leta 1989. godine (10).png
Foto: Printscreen YouTube/60 Minutes Australia

Robin je odrastao uz samohranu majku, Sendi Dokins, koja se borila da preživi i obezbedi osnovne potrebe. U isto vreme, njegov biološki brat po zameni — Gevin — odrastao je u imućnoj porodici kod Megs Klinton Parker.

Istina je isplivala na videlo 1991. godine, posle DNK testa kojim je utvrđeno da Megs nije Gevinova biološka majka. Pretragom bolničkih evidencija otkriveno je da je njen pravi sin — Robin — živeo kod Sendi.

Robin i Gavin rođeni su istog dana leta 1989. godine (9).png
Foto: Printscreen YouTube/60 Minutes Australia

Ali, umesto da zamene dečake i vrate ih pravim porodicama — Megs i Sendi odlučile su da nastave da odgajaju decu sa kojom su već stvorile neraskidivu vezu. Dva dečaka odrasla su 500 kilometara udaljena jedan od drugog, ali su se međusobno zvali braćom.

“Njegov život je lak, moj nikada nije bio”

Robin je godinama osećao nepravdu:

„Ako sam nešto želeo, morao sam sam da se borim za to. Nikada mi ništa nije došlo samo od sebe.“

Govorio je da se oseća kao da je život bio nepravedan prema njemu — dok je Gevin imao sve.

Gevin je tada izjavio da ne oseća sažaljenje:

„Dobio sam život koji živim i ne kajem se ni zbog čega.”

Pogledajte u galeriji kako je izgledao njihov život:

Robin i Gavin rođeni su istog dana leta 1989. godine i zamenjeni su u porodilištu Foto: Printscreen YouTube/60 Minutes Australia

Ponovni susret — i novi lom

Godine 2004. Megs je nagovorila Robina da se preseli kod nje i Gavina — ostavljajući Sendi bez deteta, prvi put u životu.

Sendi je potreseno rekla:

Samo želim da znam da je Megs srećna zbog onoga što je uradila. Ona je uništila živote. Uništila je moj.

Megs je, međutim, imala sasvim drugačiji pogled:

„Neću da se izvinjavam zato što sam pobedila. Drago mi je što sam pobedila.“

Ali njihov zajednički život postao je „ratna zona“. Megs je imala ogromna očekivanja, a Robin je rekao:

„Pretvorila me je u zmaja. Nije to ono ko sam ja. Kao da sam bio zatvoren u bocu sa zatvorenim poklopcem. Trudio sam se da se promenim, ali nisam mogao.“

Sa 18 godina napušta školu i dom Megs. Selidba ga je odnela daleko, u Luiz Trihart, gde je radio na pravljenju safari vozila.

Megs je bila skrhana:

Robin i Gavin rođeni su istog dana leta 1989. godine (8).png
Foto: Printscreen YouTube/60 Minutes Australia

„Kada je otišao — skoro sam umrla. Sve što sam želela se srušilo.“

Gevin je bio besan:

„Povredio je Megs. Hteo sam da ga ubijem.“

Nova šansa za porodicu

Godinama kasnije, pukotine među njima počele su da zarastaju. Robin je zasnovao porodicu, dobio suprugu Lisl i sina Džejmsa, a odnosi sa Megs i Gevinom polako se obnavljaju.

Danas, Robin razume odluku donetu kada je bio dete:

„Da sada saznam da moj sin nije moj — ne bih ga dao. Ni pod kojim uslovima.“

„Držao bih se onoga što imam. I nikada mu ne bih rekao istinu.“

Ne propustiteŽivotMoja beba je umrla na porođaju: Nisam smela ni da je držim u naručju, a onda mi je 42 godine kasnije stigao mejl sa jezivom istinom
Dajana Šihan je kao 22-godišnjakinja rodila dete koje joj je odmah oduzeto
DruštvoStefana su oteli iz ruku roditelja i onda prodali kao na buvljoj pijaci! Trebalo je 35 godina da prođe da ponovo zagrli majku, a taj snimak kida dušu
Stefan Jordan Doyle2.jpg
ŽivotKao bebu u smotuljku je dala na usvajanje i nestala: 49 godina nije imala pojma ko je njena majka, a onda je na internetu saznala istinu
Šeron Krikmar upoznala biološku majku nakon 49 godina (1).png
PlanetaDECENIJAMA SU ŽIVELE U KOMŠILUKU, JEDAN DNK TEST IM JE PROMENIO ŽIVOTE! Obe su bile prevremeno rođene bebe, smeštene u inkubator, dogodila se STRAŠNA ZABUNA
zamenjene bebe doris i džesika.jpg

 Video: Ispovest majke ukradene bebe za Kurir

ISPOVEST MAJKE UKRADENE BEBE ZA KURIR: Rekli su mi da je umrla, tražila sam DNK, a doktorka mi je OŠTRO rekla: ŠTA ĆE VAM? Izvor: kurir televizija