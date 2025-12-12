Slušaj vest

Dve bebe zamenjene u porodilištu – priča koja je zauvek promenila živote dve porodice. Robin i Gavin rođeni su istog dana leta 1989. godine u bolnici u Johanesburgu. Medicinska sestra ih je greškom predala pogrešnim majkama — i niko to nije znao pune dve godine.

Otkriće greške promenilo je sve

Foto: Printscreen YouTube/60 Minutes Australia

Robin je odrastao uz samohranu majku, Sendi Dokins, koja se borila da preživi i obezbedi osnovne potrebe. U isto vreme, njegov biološki brat po zameni — Gevin — odrastao je u imućnoj porodici kod Megs Klinton Parker.

Istina je isplivala na videlo 1991. godine, posle DNK testa kojim je utvrđeno da Megs nije Gevinova biološka majka. Pretragom bolničkih evidencija otkriveno je da je njen pravi sin — Robin — živeo kod Sendi.

Foto: Printscreen YouTube/60 Minutes Australia

Ali, umesto da zamene dečake i vrate ih pravim porodicama — Megs i Sendi odlučile su da nastave da odgajaju decu sa kojom su već stvorile neraskidivu vezu. Dva dečaka odrasla su 500 kilometara udaljena jedan od drugog, ali su se međusobno zvali braćom.

“Njegov život je lak, moj nikada nije bio”

Robin je godinama osećao nepravdu:

„Ako sam nešto želeo, morao sam sam da se borim za to. Nikada mi ništa nije došlo samo od sebe.“

Govorio je da se oseća kao da je život bio nepravedan prema njemu — dok je Gevin imao sve.

Gevin je tada izjavio da ne oseća sažaljenje:

„Dobio sam život koji živim i ne kajem se ni zbog čega.”

Ponovni susret — i novi lom

Godine 2004. Megs je nagovorila Robina da se preseli kod nje i Gavina — ostavljajući Sendi bez deteta, prvi put u životu.

Sendi je potreseno rekla:

„Samo želim da znam da je Megs srećna zbog onoga što je uradila. Ona je uništila živote. Uništila je moj.“

Megs je, međutim, imala sasvim drugačiji pogled:

„Neću da se izvinjavam zato što sam pobedila. Drago mi je što sam pobedila.“

Ali njihov zajednički život postao je „ratna zona“. Megs je imala ogromna očekivanja, a Robin je rekao:

„Pretvorila me je u zmaja. Nije to ono ko sam ja. Kao da sam bio zatvoren u bocu sa zatvorenim poklopcem. Trudio sam se da se promenim, ali nisam mogao.“

Sa 18 godina napušta školu i dom Megs. Selidba ga je odnela daleko, u Luiz Trihart, gde je radio na pravljenju safari vozila.

Megs je bila skrhana:

Foto: Printscreen YouTube/60 Minutes Australia

„Kada je otišao — skoro sam umrla. Sve što sam želela se srušilo.“

Gevin je bio besan:

„Povredio je Megs. Hteo sam da ga ubijem.“

Nova šansa za porodicu

Godinama kasnije, pukotine među njima počele su da zarastaju. Robin je zasnovao porodicu, dobio suprugu Lisl i sina Džejmsa, a odnosi sa Megs i Gevinom polako se obnavljaju.

Danas, Robin razume odluku donetu kada je bio dete:

„Da sada saznam da moj sin nije moj — ne bih ga dao. Ni pod kojim uslovima.“

„Držao bih se onoga što imam. I nikada mu ne bih rekao istinu.“

