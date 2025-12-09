Slušaj vest

Sali MekNil dobila je svoj zloglasni nadimak „Ubistvena Sali“ godinama pre nego što je 1995. smrtno upucala svog supruga, Reja MekNila.

Bivša marinka, Sali je krajem 1980-ih ušla u svet bodibildinga i brzo stekla scensko ime koje je kasnije postalo sinonim za njenu životnu tragediju.

Sali Foto: Youtube/Netflix

Upravo tada upoznala je Reja, takođe bivšeg marinca i bodibildera. Zaljubili su se gotovo istog trena, upoznali su se u junu 1987. gdine, a venčali svega dva meseca kasnije.

Međutim, prema Sali, nasilje je počelo samo nekoliko dana posle venčanja, što će postati uvod u priču koja je godinama kasnije šokirala Ameriku.

Ovako izgleda Sali MekNil:

1/9 Vidi galeriju Sali MekNil ubila je supruga Reja Foto: Youtube/Netflix

Ko je bila Sali MekNil?

Rođena u septembru 1960. godine u Pensilvaniji, Salli je odrasla u radničkoj porodici. Tokom 1980-ih pridružila se marincima i bila raspoređena u Kamp Pendleton, blizu San Dijega. Tamo je prvi put zakoračila u svet bodibildinga.

Nakon što je 1993. napustila marince, počela je da se profesionalno bavi rvanjem i bodibildingom. Ipak, njena karijera brzo je počela da se urušava zbog niza incidenata. Naime, 1990. godine suspendovana je iz Nacionalnog fizičkog komiteta nakon što je napala ženu za koju je verovala da se nabacivala Reju. U rodnom Alentaunu, 1993, ponovo je došla u nevolju zbog navodnog napada na obezbeđenje lokalnog bara.

Sali je imala dvoje dece sa bivšim mužem Anttonijem Laudenom – ćerku Šantinu (1983) i sina Džona (1985).

Rej Meknil Foto: Youtube/Netflix

Ko je bio Rej MekNil?

Rej MekNeli bio je bodibilder i bivši narednik marinaca. Sali je u dokumentarnom serijalu opisala da je bio „prelep“ te da je to bilo „požuda na prvi pogled“. Njihova veza napredovala je munjevito, venčali su se posle samo dva meseca.

Porodica se preselila u Ošnsajd, Kaliforniju, gde su Sali i njena deca započeli novi život.

Ali, prema Sali, nasilje je počelo samo tri dana posle venčanja. Tvrdila je da ju je Rej udario u lice, rascepio joj usnu, više puta je davio, a jednom prilikom joj je slomio nos pred decom, što je i njen sin potvrdio u dokumentarcu "Killer Sally".

Zajedno su postali prvi bračni par koji je osvojio titulu na Armed Forces Bodybuilding Championship. Ali kako je Rej napredovao u karijeri, tako se, po rečima Sali, produbljivala i njegova zavisnost od steroida.

U serijalu je otkrila i da se bavila tzv. „muscle prostitution“, rvala se sa muškarcima za novac, kako bi finansirala Rejevu upotrebu steroida. Tvrdila je da je Rej smatrao sebe jedinim važnim, a njen san potpuno nebitnim.

Rej je tvrdila da je trpela zlostavljanje Foto: Youtube/Netflix

Zašto je Sali ubila Reja?

Posle godina navodnog fizičkog zlostavljanja, Sali je 14. februara 1995. u njihovom domu pucala u Reja iz sačmarice i ubila ga.

„Trebalo je da odem, ali bila sam slomljena“, rekla je u serijalu. „Tako slomljena da nisam ni znala da sam slomljena.“

Te večeri Rej se vratio kući kasno na Dan zaljubljenih. Sali je verovala da ima ljubavnicu. Prema njenim rečima, Rej ju je udario i počeo da je davi. Pokušala je da pobegne, a zatim uzela skraćenu sačmaricu iz spavaće sobe i upucala ga dva puta tvrdeći da je pucala u samoodbrani.

U 911 pozivu koji se čuje u serijalu, Sali je rekla: „Upravo sam upucala svog muža jer me pretukao.“

Suđenje Sali MekNil Foto: Youtube/Netflix

Presuda i dugogodišnja pravna borba

Marta 1996. porota ju je proglasila krivom za ubistvo drugog stepena.

Tužilaštvo je tvrdilo da je ubistvo bilo planirano, pozivajući se na čauru pronađenu u spavaćoj sobi, što je, po njihovom mišljenju, ukazivalo na pokušaj punjenja oružja. Pored toga, korišćeni su i raniji incidenti nasilja u kojima je učestvovala Sali, a tužilaštvo je tvrdilo da je „previše jaka da bi bila zlostavljana“.

Sali je osuđena na 19 godina do doživotne kazne. U žalbenom procesu nakratko je uspela 2003. godine Apelacioni sud je preinačio presudu, ali je Vrhovni sud SAD-a 2005. ukinuo tu odluku.

Na kraju je iza rešetaka provela 24 godine.

Gde je danas Sali?

Sali je dobila uslovnu slobodu u maju 2020. godine. Pridružila se lokalnoj grupi podrške veteranima, gde je upoznala svog sadašnjeg supruga, Norflita Stjuarta.

Režiserka dokumentarca "Killer Sally", Nanet Burstin, rekla je 2022. da Sali danas ima posao, da živi mirnim životom i da je ponovo bliska sa decom i da pokušava da izgradi novu budućnost.

Prema jednoj nedavnoj GoFundMe stranici pokrenutoj nakon uragana Helene, Sali živi u Hefzibahu, u Džordžiji.

„Nisam zaslužila kaznu koju sam dobila. Ali više nije važno, slobodna sam“, rekla je pred kamerama.