Očekivala je da će neko doći da popravi kuhinjske ormariće, i Heder, tada 46-godišnja agentkinja za nekretnine, pretpostavila je da će to biti isti čovek kojeg je firma poslala i prošli put. Ali kada je otvorila vrata, ugledala je šarmantnog muškarca u četrdesetim, prosede kose i neodoljivog osmeha.

Predstavio se kao Džejs Pereti a dok je radio, potpuno su se izgubili u razgovoru pričali su o lokalnim kafićima i svojim omiljenim kvartovima.

Heder Foto: Instagram

Poziv na ručak i početak romanse

Nakon što je otišao, Heder je shvatila da držač za peškire u kupatilu nije dobro postavljen, pa ga je pozvala da se vrati.

Ovog puta ga je pozvala i na ručak što je dovelo do dopisivanja, a zatim i do pravog sastanka.

Nije ni slutila da je čovek kojeg je pustila u svoj dom i u svoj život, jedan od najaktivnijih romantičnih prevaranata u Kanadi, beskrupulozan kriminalac koji neće ukrasti samo sentimentalni nakit njene majke, već i tri godine njenog života.

Seksepilan, dopadljiv… i brutalno opasan

Džejson Porter, poznat pod više lažnih imena, uključujući Džejs Pereti nije bio običan romantični prevarant.

Bio je „seksepilan”, mišićav i „neverovatno pun komplimenata”, i stotine žena naselo je na njegovu sofisticiranu šemu.

Ciljao je žene preko aplikacija za upoznavanje poput Plenty of Fish, E-Harmony, Match.com i Bumble, često pod lažnim imenima.

Iako mnoge žene nikada ne prijave ovakve prevare, Heder je rekla:

„Dabogda me bilo sram ja ću ovog tipa da zatvorim, pa makar to bilo poslednje što uradim.”

Džejson Porter Foto: Toronto police

Život sa šarmantnim lažovom

Heder se pojavljuje u Amazonovoj dokumentarnoj seriji Who the F**k is Jason Porter?, gde priča o čoveku za kojeg je verovala da ga voli i o onome koga je na kraju pomogla da pošalju iza rešetaka.

„Bio je toliko šarmantan i toliko zavodljiv”, rekla je u podkastu "True Crime Conversations".

„Mesecima, godinama sam bila u oblacima.”

Ubrzo je Džejs upoznao njene roditelje, zbližio se s njenom majkom.

„Umeo je da učini svaku stvar zabavnom vožnju motorom, odlazak u prodavnicu…”, rekla je Heder.

„Posle dugo vremena osećala sam: ‘Imam nekoga s kim ću kuvati, gledati TV…’ To mi je baš prijalo.”

Do oktobra, samo nekoliko meseci posle upoznavanja, Džejs je imao ključ njenog stana i uglavnom boravio kod nje.

Radio je navodno “noću” zbog novog softverskog posla, pa je Heder često išla ranije na spavanje.

Ipak, u njoj je tinjala sumnja jer je ranije bila povređena.

Prvi znakovi krađe

Stvari su počele da nestaju. Njen novi iPhone, koji joj je Džejs “kupio”, misteriozno je nestao – on je okrivio recepcionarku i skoro joj upropastio posao. Zatim je nestao prijateljičin Rolex tokom vikenda na vikendici. Njeni roditelji izgubili su oko 750 funti u kešu, Tiffany ogrlicu, zlatni i dijamantski burmu i dijamantski verenički prsten.

Džejs je izbegao putovanje u Dominikansku Republiku, navodno zbog pasoša. Za njen 48. rođendan poklonio joj je karte za Rim a onda, opet, u poslednjem trenutku, našao izgovor: „porodični sud“.

Otkrivne laži na aplikaciji

U 2020. godini prijateljica joj je poslala Džejsove fotografije sa Bumble-a pod drugim imenom. Počela je da kopa i našla sudski dokument pod imenom Džejson Porter. Heder je, međutim, verovala njegovim lažima. Već su dve godine bili zajedno.

Nova kuća, nov biznis i nova prevara

U septembru 2020. uselili su se u veliku kuću s njenim sinom u blizini.

Heder je, premorena od posla, poželela novu karijeru, a Džejs se slučajno „setio“ dvojice ljudi koji prodaju malu prodavnicu nameštaja. Kupila je posao za male pare, preuzela dug, i napravila Džejsa direktorom. On je ubrzo počeo da koristi karticu firme za svoje troškove.

Moram da saznam istinu

Leta 2021. Jace je počeo da se ponaša hladno. Nestajao je po nekoliko dana. Heder je znala da se nešto sprema. Kada ga nije bilo, otvorila je njegov email. I svet joj se srušio. Bio je na mnogim aplikacijama, dopisivao se sa stotinama žena, pod različitim imenima.

„Kao da mi se stomak popeo u grlo. Sve se zavrtelo. Nisam mogla da verujem.”

Našla je i oglase i račune za prodaju nakita, uključujući majčin Tiffany prsten.

„Dovela sam čudovište u kuću“

Policija joj je rekla da „nije krivično delo pričati sa ženama online“, ali ako se oseća nesigurno treba da ode.

Suočila ga je: lagao je, krao, imao više dece nego što je rekao.

Heder se iselila kod roditelja. On je ostao u kući.

Rasplet laži

U januaru je stanodavac javio da Džejs nije plaćao kiriju i da ga izbacuju. Kada je Heder došla u kuću, pronašla je njegov „tajni skladišni prostor“ iza kreveta za njegovog sina: račune, stranu valutu, pisma socijalne pomoći, neplaćene račune, prazne Cartier kese. Sve nestali nakit, keš, Rolex, sve je bio on. Čak su i avionske karte za Italiju bile lažne.

Procene govore da je Hederina porodica izgubila oko 150.000 funti.

Ko je zapravo Džejson Porter

Njegovo pravo ime je Džejson Porter. Nije bio softverski inženjer, osim toga malo šta je govorio istinu. U aprilu 2025. osuđen je na dvogodišnju zatvorsku kaznu i tri godine uslovne, zbog krađe nakita Hederine majke. Mora da joj nadoknadi štetu i da svakom novom partneru prijavi uslovnom službeniku.

Heder danas

Iako se pravda delimično zadovoljila, Heather je svesna da mora da pusti prošlost.

„Moram ovo da pustim. Ne smem da dozvolim da me jede iznutra“, rekla je za TIME.

Ponovo izlazi na sastanke, ali je i dalje oprezna – ne toliko zbog poverenja u druge, već zbog poverenja u sopstvene procene.