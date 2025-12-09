Slušaj vest

Priča koja ovih dana trese Tajland zvuči kao scenario za film: Vilavan Emsavat (35), poznata kao Sika Golf, optužena je za ucenu i iznudu novca od budističkih monaha. Prema navodima policije, ona je snimala njihove intimne trenutke, a zatim im pretila da će materijal objaviti.

Sika golf Foto: Thai PBS World/youtube

Šokantni dokazi iz njenog doma

U njenoj kući pronađeno je oko 80.000 eksplicitnih fotografija i video-snimaka sa monasima iz različitih delova zemlje.

Na mnogim snimcima monasi su čak obučeni u svoje tradicionalne narandžaste odore.

Pet zaplenjenih telefona bilo je prepuno dokaza, a pojedini monasi priznali su da su imali intimne odnose sa njom, čime su prekršili strogi zavet celibata.

Jedan od snimaka koji je policija podelila s javnošću prikazuje monaha kako leži na Siki, dok ga ona udara po glavi, prizor koji je izazvao šok i nevericu.

1/5 Vidi galeriju Sika Golf afera na Tajlandu sa monasima Foto: Thai PBS World/youtube

Pad ugleda budističke zajednice

Slučaj je izazvao skandal bez presedana u budističkoj zajednici Tajlanda, gde se od monaha očekuje čist, skroman i disciplinovan život.

Sika Golf tvrdi da je sve počelo još 2013. godine, kada se zaljubila u monaha iz svoje rodne provincije Fićit.

„Kupio mi je mercedesa za tri miliona bahta i davao mi novac preko ljudi iz hrama“, izjavila je u emisiji „Hone Krasae“.

Ljubavne veze sa monasima

Kasnije je započela vezu sa drugim monahom, kojeg je upoznala preko Fejsbuka. Sa njim je ostala u drugom stanju, a dete je rođeno 2019. godine.

„Naš odnos nije bio pretnja, bio je kao svaki ljubavni. Niko nikoga nije terao ni na šta“, tvrdi Sika, ali zatim dodaje:

„Priznajem, sve se dogodilo zbog mene. Uradila sam nešto pogrešno.“

Kada je potražila pomoć od oca deteta, dobila je finansijsku nadoknadu.

„Dogovorili smo se da mi daje sto hiljada bahta godišnje, ali više nismo imali nikakav odnos. Nije želeo dete, nije delovao kao neko ko me voli.“

Odrastanje u siromaštvu i borba za opstanak

Sika ističe da je odrasla u izuzetno siromašnim uslovima, sa samohranom majkom koja je radila za osam bahta dnevno.

„Život me je naučio da ne biram sredstva da preživim“, rekla je.

Podsetimo, pre nekoliko godina u Tajlandu je izbio sličan skandal kada je monahinja krala donacije iz manastira kako bi kupovala donji veš.

Bogatstvo stečeno ucenama i prevarama

Prema navodima policije, Sika Golf je poslednjih godina kroz prevare i iznude navodno prikupila blizu devet miliona funti.

Novac joj je prebacivan i sa računa hramova i sa privatnih računa visokorangiranih monaha.

Veliki deo toga izgubila je, navodno, na kockanju.

Policija sumnja da je bila u tajnim vezama sa najmanje 13 monaha, od kojih su mnogi sada razrešeni službe.

Bežanje, raskidi i ucene

Jedan bivši monah priznao je da mu je Sika kupila automobil, ali je veza prekinuta kada je otkrio da je istovremeno bila u vezi sa još jednim monahom tada je počela da ga ucenjuje.

Među najdrastičnijim slučajevima je onaj visokorangiranog monaha iz poznatog bangkoškog hrama, koji je napustio monaštvo i pobegao u Laos nakon što mu je zapretila objavljivanjem materijala i tražila skoro 180.000 funti.

Bez prava na kauciju

Zbog sumnje da bi mogla da pobegne ili utiče na svedoke, policija je odbila da joj odobri kauciju. Sika Golf se trenutno nalazi u ženskom zatvoru, a istraga se i dalje vodi.

(Kurir.rs/Žena)