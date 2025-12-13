Slušaj vest

Upoznavanje preko interneta može biti pravo iznenađenje - ponekad lepo, ponekad bolno. Ruskinja Natalija Vedenina iz Vologodske oblasti, međutim, imala je neobičnu sreću: u virtuelnom svetu naišla je na sopstvenog „princa na belom konju“. Bez preuveličavanja. Kada je 2013. godine, kao udovica i penzionerka sa odraslim sinom, odlučila da se okuša na dejting platformama, svega nekoliko minuta nakon registracije javio joj se kompjuterski stručnjak iz Afrike.

Njihovo dopisivanje ubrzo se pretvorilo u svakodnevnu komunikaciju, a potom i u emotivnu vezu. Kada ju je pozvao da ga poseti, Natalija je bez mnogo razmišljanja spakovala kofere i otputovala u Nigeriju. Tamo je otkrila da je Pol Gabrijel SegunAdžaji zapravo poticao iz plemićke loze - bio je naslednik jedne lokalne dinastije.

Natalia Vodenina Foto: Printscreen/Youtube

Iako joj je ponuđeno da ostane u Africi, nostalgija za porodicom ubrzo ju je savladala, pa su se zajedno preselili u Rusiju. Tako je nigerijski plemić završio u Čerepovcu. Ubrzo je naučio ruski, našao posao kao traktorista i zainteresovao se za fudbal, pa se pridružio lokalnom fudbalskom klubu.

Natalija je bila udata u mladosti, ali se razvela. Sama je podigla sina Anatolija, a onda se 2010. godine dogodilo upoznavanje Pola Gabrijela što joj je zauvek promenilo život.

Pedesetdvogodišnja Natalija i 17 godina mlađi Pol venčali su se 2017. godine, a ubrzo nakon toga dobili i blizance, Davida i Danila, zahvaljujući vantelesnoj oplodnji. Ruskinja je u poznim godinama iznela trudnoću, ali njihova porodična sreća nije potrajala dugo. Već 2018. godine Pol je iznenada preminuo nakon što mu je pozlilo u jednom kafiću - ispostavilo se da je imao neotkrivenu urođenu srčanu manu.

Posle njegove smrti Natalijin život postao je znatno teži, međutim nije ostala sama. Imala je dva dečka odjednom, prvi je mlađi brat princa Pola, a drugi je ganski policajac po imenu Orlando. U jednom trenutku planirala je brak s Polovim bratom, ali se ta priča neslavno završila.

To što je Natalija od svojih momaka starija 30 godina, nikome od njih nije smetalo. Međutim, ipak su rešili da stave tačku na odnos. Natalija nije dugo tugovala zbog raskida ljubavne veze sa Afrikancima, te je ubrzo pronašla novog dečka, 27-godišnjeg Fjodora Pomorova.

Želela je da i njemu rodi dete, pa se u 54. godini odlučila na VTO, međutim, bilo je bezuspešno. Fjodoru se nije dopalo što je Natalija nastavila da komunicira sa svojim afričkim prijateljima i bivšim rođacima, tako je jednog dana spakovao stvari i otišao kući, gde ga je, kako se ispostavilo, čekala bivša devojka. Natalija je brzo prebolela raskid i posvetila se deci. Međutim, stigao je ozbiljan zdravstveni problem: borila se s teškom hipertenzijom zbog koje je i otišla u prevremenu penziju.

Natalia Vodenina sa decom Foto: Printscreen/Youtube

Vremenom je počela da oseća snažne bolove u nogama. Otoci su se pretvorili u čireve, a zatim u infekciju koja je primorala lekare na amputaciju. Njeno telo, iscrpljeno dugom borbom, nije izdržalo operaciju — preminula je u 58. godini.

Smrt majke stavila je pred izazov pitanje starateljstva nad dvogodišnjim Danilom i Davidom. Natalijin partner iz poslednjih godina, Fjodor Pomorov, s kojim je započela vezu 2021. preko društvenih mreža, izrazio je želju da preuzme brigu o deci. Njihova veza bila je predmet kritika, delom zbog velike razlike u godinama, ali uprkos komentarima okoline, Natalija i Fjodor živeli su skladno. On je od početka gradio dobar odnos s blizancima, a par je čak razmišljao i o venčanju.

Natalia Vodenina i Fjodor Pomorov Foto: Printscreen/Youtube

Ipak, mogućnost da Fjodor postane staratelj je mala: nisu imali registrovanu zajednicu, niti on ima iskustva sa odgajanjem dece. Postoji i Natalijin najstariji sin, Anatolij, ali on već brine o troje male dece, što dodatno komplikuje situaciju.

Ko će se brinuti o dečacima, i dalje je otvoreno pitanje. Država je po zakonu odgovorna da obezbedi njihovu zaštitu do punoletstva. S druge strane, Polova porodica nikada nije gajila simpatije prema Nataliji, pa se ne očekuje da će se uključiti u starateljstvo ili raspravu oko nasledstva. Imovina pokojnog Pola ionako je bila skromna — parče zemlje i nedovršena kuća — ali njegovi sinovi imaju pravo da jednog dana polažu na to imovinska prava.

