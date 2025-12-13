Dečaci Robin i Gavin zamenjeni su kao bebe u bolnici

Sve je počelo 1989. godine u bolnici "Najdžel" u Johanesburgu. Tog dana rođena su dva dečaka - Robin i Gavin, a zatim je napravljena kobna greška koju niko nije primetio. Bebe su nenamerno zamenjene i poslate pogrešnim majkama.

Robin je tako završio u naručju Sendi Dovkins, samohrane majke koja se borila sa siromaštvom i svakodnevnim izazovima. Gavin je otišao kući sa Meg Klinton Parker, u mnogo stabilnije i imućnije okruženje.

DNK test koji je otkrio istinu

Dve godine kasnije, 1991. suprug Meg Klinton Parker posumnjao je u svoje očinstvo i odlučio da uradi DNK test. Rezultat je bio porazan - dečak kog su odgajali nije bio njihov biološki sin. Dalja provera potvrdila je još šokantniju činjenicu: Sendi je zapravo podizala njihovog biološkog sina Robina.

Majke su ipak donele zajedničku odluku - decu neće razdvajati od života koji su već poznavala. Njihova priča kasnije je postala tema emisije "60 Minutes Australia".

"Ne možete da se samo tako odreknete deteta koje ste podizali, bez obzira čije je. Prvo sam bila u šoku. Posle toga - samo sam želela da znam kako živi moja beba," kazala je jedna majka.

Dva detinjstva, dva potpuno različita sveta

Dečaci Robin i Gavin zamenjeni su kao bebe u bolnici Foto: printscreen/youtube/60MinutesAustralia

Kako su odrastali, razlike između života dvojice mladića postajale su sve primetnije. Robin je otvoreno govorio o težini svog puta uz Sendi: "Za sve sam morao da se borim. Ništa nisam dobio tek tako."

Gavin, koji je odrastao u daleko komfornijim okolnostima, imao je sasvim drugačiji doživljaj: "Zahvalan sam zbog svega. Dobio sam divan život i ništa ne bih menjao."

Nova porodica, novi problemi

Meg je 2004. godine pozvala Robina da se preseli kod nje i Gavina. Robin je pristao, dok je Sendi ostala sama i duboko povređena.

"Uništila je živote. Moj prvi", rekla je tada, ne skrivajući ogorčenost.

Ipak, ni život pod istim krovom nije doneo smirenje. Tenzije su rasle, kuća se pretvorila u "ratnu zonu". Robin se teško nosio sa očekivanjima Meg i na kraju je sa 18 godina napustio školu i otišao da radi u Južnu Afriku. Porodica je ponovo bila podeljena.

Polagano građenje novog početka

Vremenom se situacija ublažila. Robin je obnovio kontakt sa obe porodice, oženio se, dobio dete i započeo mirniji život daleko od javnosti. Majke i dvojica mladića, sada odrasli ljudi, postepeno su učili kako da poprave odnose narušene godinama bola i konfuzije.

Greška iz porodilišta nikada nije mogla biti ispravljena - preostalo im je samo da nauče da žive sa njenim posledicama.

