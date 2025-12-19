Slušaj vest

Lina Medina, žena koju medicinska i istorijska literatura pamte kao najmlađu majku u zabeleženoj istoriji, rodila je svoje prvo dete u dobi od samo 5 godina, 7 meseci i 21 dan.

Na porodičnom imanju u selu Tikrapo u Peruu, Lina je odrasla u porodici sa osmoro dece. Kada su njeni roditelji primetili čudno rastući stomak, mislili su da je reč o tumoru – u tada udaljenom selu nisu imali pristup bolnici.

Put do obližnjeg grada bio je naporan; kada su stigli do lekara u gradu Pisko, pregledi su ih šokirali – petogodišnja devojčica bila je u sedmom mesecu trudnoće.

Lina Medina posle porođaja Foto: Printscreen YouTube

Carskim rezom do istorijskog porođaja

Zbog fizičkih ograničenja, premale karlice za prirodni porod, lekari su odlučili da izvedu carski rez. Dana 14. maja 1939. u glavnoj bolnici u glavnom gradu Limi (Lima), rodio se zdrav dečak težak 2,7 kilograma.

Time je medicina službeno zabeležila slučaj najmlađe poznate majke, a fotografije trudne Line u retkim arhivskim materijalima potvrđuju trudnoću.

Lina Medina sa sinom Foto: Printscreen/Youtube/TOI

Šok i misterija: ko je otac deteta?

Istraga je odmah pokrenuta, njen otac je uhapšen, sumnjalo se na silovanje. No, zbog nedostatka dokaza pušten je. Identitet oca nikad nije potvrđen.

Do danas, pored brojnih spekulacija, ne postoji pouzdan dokaz o tome ko je otac, niti sama Lina, niti njeni roditelji, javno nisu govorili o okolnostima trudnoće.

Klikom na link pročitajte priču majke i ćerke koje su tvrdile da su trudne sa istim mušlarcem.

Lina Medina Foto: Printscreen Wikipedia

Pogled medicinske nauke: šta je moguće razjasniti

Stručnjaci su slučaj Line pripisali izuzetno retkoj pojavi poznatoj kao preuranjeni pubertet. Kod nje je reproduktivni sistem fizički sazreo vrlo rano, toliko da je trudnoća bila moguća.

Telo male devojčice nosilo je potpuno razvijene polne organe, čime je medicinska zajednica ostala zatečena i vrlo brzo dokumentovala slučaj u stručnim časopisima.

Ipak, uprkos dokumentaciji, slučaj i dalje nosi mnoga neodgovorena pitanja: kako je do začeća došlo? Zašto otac nije otkriven? I, najvažnije – kakav je uticaj ovako rane trudnoće imao na psihičko i fizičko zdravlje devojčice?

Lina Medina Foto: Printscreen/Youtube

Šta se dogodilo nakon porođaja

Novorođeni dečak, nazvan Gerardo Lozada po lekaru koji je vodio porod, odrastao je verujući da mu je Lina sestra, a ne majka.

Kada je Lina imala 33 godine, udala se i rodila drugo dete, no priča o njenoj najranijoj trudnoći ostala je privatna i bez javnog komentara.

Nažalost, prvo rođeno dete najmlađe majke na svetu umrlo je pre nje. Gerardu je u dobi od 40 godina dijagnostikovan rak koštane srži. Stručnjaci kažu da nema veze između bolesti i činjenice da ga je majka rodila dok je bila dete.

Lina Medina sa sinom Foto: Printscreen Wikipedia

Žena koja je ispisala istoriju svetske medicine danas ima 91 godinu, a ovaj slučaj je i naučna opomena: pokreće pitanja o preuranjenom pubertetu, reproduktivnoj zrelosti, pravima deteta, zaštiti maloletnih i društvenoj odgovornosti.

Iako su od 1939. godine medicina i zakoni napredovali, ovakve priče podsećaju da deca uvek moraju biti zaštićena, da reproduktivna sposobnost ne znači ni približno da su spremna, fizički ili psihički.

Za javnost, njen život je kontinuirani podsetnik da ekstremi koji „postanu statistika“ ne smeju ostati samo broj, nego poziv na zaštitu, empatiju i edukaciju.

(Kurir.rs/ Story.hr)

Bonus video: Žena u 56. godini rodila bliznakinje