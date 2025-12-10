Slušaj vest

Zbog razlike od 23 godine između njih, ljudi često greše misleći da je Điana sa svojim suprugom Gregom (46) u drugačijem odnosu.

Par se upoznao preko posla, a već nakon mesec dana zvanično su započeli vezu i preselili se zajedno. Nisu gubili vreme ni kada je trebalo proširiti porodicu, naročito jer je njihov seksualni život „najbolji“ i dobili su ćerku Melodi, danas dve godine, nakon samo godinu i po dana zabavljanja.

Sada očekuju drugo dete, a pol su otkrili putem TikTok videa koji je skupio 41,6 miliona pregleda i 3,1 milion lajkova.

Iako su postali viralni, suočili su se i sa kritikama zbog razlike u godinama.

„Jedina prepreka u našoj vezi su ljubomorni ljudi koji pokušavaju da nas unište,“ kaže Điana. „Većinom su to komentari na internetu, od tastatura-ratnika koji govore: ‘Samo si s njim zbog novca.’“

„Ne dajem da me to pogađa. To što naša veza smeta strancima govori više o njima nego o nama. Ako ništa, njihove reči me nasmeju.“

„Srećom, nisam dobila nijedan komentar od prijatelja ili porodice. Jednom je na pregledu u ordinaciji recepcionerka pitala: ‘A je li ovo tata?’ i oboje smo se nasmejali i ispravili je da je on moj muž. Bila je iznenađena što sam udata tako mlada i rekla je da izgledam kao beba.“

U drugom klipu, koji je sakupio više od 66.000 pregleda i stotine lajkova, Điana iz Rode Islanda otkriva njihovu razliku u godinama.

Korisnici su se odmah oglasili u komentarima, a mnogi su Grega više puta mešali sa njenim ocem.

„Izgleda dovoljno staro da ti bude tata,“ napisao je jedan.

„Mislila sam da je to tvoj tata,“ dodala je druga osoba.

„Sledeće, možeš li otkriti zašto si sa ovim čovekom?“ pitao je još jedan korisnik.

„A ona se zabavlja sa starijim čovekom, ovo je tužno,“ napisao je još jedan.

„Bar je tvoj tata bio jednako uzbuđen pored tebe,“ komentarisao je neko.

Điana pre nego što je upoznala Grega u junu 2022. nije izlazila ni sa starijim ni sa mlađim muškarcima. U roku od šest meseci venčali su se.

„Bio je zaljubljen od prvog trenutka kada smo se upoznali. I ja sam bila, ali sam ga prvo smatrala prijateljem jer nisam tražila ništa. Sve se brzo razvilo. Njegove godine mi nikada nisu smetale. On ima dvoje dece koja su presrećna što će dobiti još jednu mamu. Zahvalna sam što sam pronašla nekoga ko se prema meni lepo ponaša. On me je naučio šta je prava ljubav.“

Điana i Greg žele da nastave da proširuju porodicu, ali i svoju farmu, i da pokažu ljudima da „ljubav nema granice kada je u pitanju godine“.

„Ne dozvolite da tuđa mišljenja zaustave ono što želite. To je vaš život, ne njihov. Ljudi koji su vam važni biće srećni zbog vas. Greg je moj najbolji prijatelj i ne mogu da zamislim život bez njega.“

Par je već postao viralan zbog videa u kojem su otkrivali pol deteta. Roditelji su jedva čekali da saznaju da li će dobiti dečaka ili devojčicu, ali kada su konfeti-kanoni pokazali plavu i roze boju, bili su zbunjeni. Sve dok se Đianina mama nije pojavila sa majicom na kojoj je pisalo „Čuvar pola deteta“ i praskom balona otkrila da će opet dobiti devojčicu.