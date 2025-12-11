Slušaj vest

U kobno jutro 7. oktobra 2023. godine, Bačeva Jahalomi suočila se sa izborom koji nijedna majka ne bi trebalo da doživi. U trenutku kada je Hamas pokrenuo napad na jug Izraela, u kojem je ubijeno oko 1.200 civila, ona je bila u kibucu Nir Oz sa suprugom Ohadom i njihovom troje dece.

Dok je napad trajao, oko 500 pripadnika Hamasa provalilo je u naselje. Otmice su počele čim su teroristi probili porodično sklonište, odvodeći Ohada i dvanaestogodišnjeg sina Ejtana. Bačeva i dve ćerke, stare deset godina i dvadeset meseci, takođe su zarobljene i ukrcane na motor jednog od napadača. Međutim, tokom haotične vožnje ka Pojasu Gaze, majka i devojčice pale su sa motora i uspele da se domognu zaklona.

U galeriji pogledajte fotografije:

1/5 Vidi galeriju Bačeva Jahalomi sa decom Foto: Yael Guisky Abas/SOPA Images/Shu / Shutterstock Editorial / Profimedia, JACK GUEZ / AFP / Profimedia

Majčina odluka u nekoliko sekundi

U tom kratkom, ali presudnom trenutku, Bačeva je morala da odluči: da li da se okrene ka slobodi i zaštiti ćerke, ili da krene za sinom čija sudbina je postajala sve neizvesnija? Nije imala više od par sekundi. Na kraju je odlučila da zbrine ćerke i da se bori za povratak svog sina čim to bude bilo moguće. Ejtan je bio među 253 ljudi otetih tog dana.

Sudbina otetih

Ejtan je držan u zatočeništvu 52 dana, sve dok u novembru 2023. godine nije oslobođen tokom dogovorene razmene. Njegov otac Ohad nije imao istu sudbinu - ubijen je u Gazi, a njegovi posmrtni ostaci vraćeni su tek nakon 510 dana. U zatočeništvu, Ejtan je pretrpeo ozbiljne traume. Teroristi su ga izgladnjivali, izlagali snimcima masakra i ubeđivali ga da je ostao potpuno sam.

Svedočenje majke

Bačeva je kasnije ispričala kroz šta je njen sin prolazio:

"Jeo je jedan hlebić i jedan krastavac dnevno. Rekli su mu da Izrael ne postoji, da je kibuc uništen. Spavao je pod stolicama drugih zatočenika, u sobi bez kreveta, često prestravljen. Smeo je da se tušira samo dva puta tokom 53 dana. Toalet nisu mogli da koriste, pa su se zatočenici snalazili uz pomoć limenki i boca".

Iako je oslobođen, Ejtan je nastavio da se bori sa posledicama trauma - noćnim morama, strahovima i neizvesnošću oko očeve sudbine. Bačeva mu je po njegovom povratku rekla da je Ohad živ jer ni sama nije imala sigurne informacije.

Traganje za istinom

Tek u januaru 2024. godine objavljen je snimak na kome se vidi teško ranjeni Ohad, uz tvrdnje otmičara da je preminuo. Porodica se ipak nadala da je živ. Ta nada trajala je sve do februara 2025. godine, kada je njegovo telo vraćeno Izraelu u okviru dogovora o prekidu vatre. Naknadna saznanja ukazala su na to da je Ohad verovatno ubijen istog dana kada je snimljen.

Za Jahalomijeve, 510 dana između otmice i potvrde smrti bilo je gotovo nepodnošljivo.

"Bilo je strašno živeti bez ikakvih informacija o Ohadu. Nadali smo se da će se vratiti živ, ali nije."

Pitanje koje je proganja

Dve godine nakon masakra, Bačeva i dalje nosi teret dileme sa kojom se suočila tog dana. Iako zna da je spasavanje ćerki bilo jedino razumno, emocije ne jenjavaju.

"Nije mi uvek lako da mislim da je to bila prava odluka. Bilo je strašno potrčati u suprotnom pravcu od Ejtana, znajući da ga odvode i da je tamo bez mene. Teško mi je da o tome razmišljam i danas", izjavila je za "Dejli Mejl".

Pogledajte video: Zanimljiva životna priča bake Milene