Mladoženja iz Južne Karoline, čija je nevesta poginula kada ih je pijana vozačica udarila automobilom na njihovu svadbenoj noći u aprilu 2023. godine, prihvatio je konačnu nagodbu u parnici za naknadu štete koju je pokrenuo zbog njene pogibije.

Tragedija odmah nakon venčanja

Samanta Miler (34) poginula je samo nekoliko sati nakon što se udala za kada je pijana Džejmi Li Komoroski udarila u njihov automobil brzinom od 105 km/h 28. aprila 2023. Par se tada vraćao u hotel nakon venčanja

Konačna nagodba u mladoženjinoj tužbi protiv Komoroski i nekoliko barova u Južnoj Karolini u kojima je vozačica navodno pila te večeri, odobrena je u utorak, 9. decembra, prenose WCBD, WRAL i WCSC.

Samanta Miler Foto: Gofoundme

Detalji nagodbe

Osiguravajuća kuća Komoroski platiće 160.000 dolara Hučhinsonu. Od tog iznosa, on će dobiti 104.586,67 dolara, dok će ostatak pokriti troškove advokata i druge naknade. Prethodne nagodbe u ovom slučaju već su premašile 863.000 dolara.

Hučhinsov advokat je u utorak potvrdio nagodbu u njegovo ime, prema podacima okružnog suda u Čarlstonu. Zauzvrat, Komoroski je oslobođena daljih građanskih potraživanja.

fotografija sa mesta nesreće Foto: Folly Beach Police

Teške povrede i posledice nesreće

Prema rečima obducenta Bobi Džo O’Nila, Miller je na mestu poginula od posledica teških povreda zadobijenih u sudaru. Mladoženja je preživeo, ali je zadobio višestruke prelome — oba potkolenična dela i više kostiju lica pa je prošao kroz brojne operacije. Još dva člana porodice bila su povređena kada je-automobil „odbačen više od 90 metara i prevrnuo se nekoliko puta“, navodi se na GoFundMe stranici koju je otvorila mladoženjina majka.

Komoroski, koja je u trenutku nesreće imala 25 godina, imala je nivo alkohola u krvi od 0,261 više od tri puta iznad dozvoljene granice, prema ranijim navodima WCSC-a koji se pozivao na toksikološki izveštaj Državne agencije za sprovođenje zakona Južne Karoline. Podaci iz iznajmljenog automobila pokazali su da je vozila više nego dvostruko iznad dozvoljene brzine i da je „tek kratko pritisla kočnicu pre nego što je udarila u golf-automobil oko 22 sata“, prenela je ranije agencija AP.

Presuda vozačici

U decembru 2024. godine, Komoroski je osuđena na 25 godina zatvora nakon što je priznala krivicu za teško delo vožnju u pijanom stanju sa smrtnim ishodom, dve teške povrede izazvane DUI-jem, kao i za bezobzirno ubistvo.