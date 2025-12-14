Slušaj vest

Kada je javnost saznala za slučaj pedijatra Roksane K. mediji su danima bili zatrpani naslovima o "doktorki ubici". Ljudi su se doslovno gurali ispred kioska kako bi saznali najnovije detalje, a advokati, tužioci, pa čak i ljubavnik optužene, komentarisali su slučaj pred kamerama. Sudnica je bila prepuna - nije bilo mesta ni za stajanje.

Zašto je slučaj privukao toliku pažnju?

Priča je, po nivou javnog interesovanja, upoređivana sa procesom protiv O. Dž. Simpsona. Imala je sve elemente koji privlače široku publiku - nerazjašnjen zločin, brutalno nasilje, ljubavnu aferu i aktere iz uglednog društvenog sloja.

Početak poznanstva i tajne romanse

Roksanina porodica bila je dobro poznata u Ploještu. Otac joj je u vreme komunizma bio direktor fabrike "1. maj", a ona se nakon studija medicine udala za kolegu lekara i postala majka dvoje dece. Bračni par je živeo u centru grada, na spratu gde su živeli i muževljevi roditelji. Tokom 1986. godine priključili su se društvu intelektualaca - pet porodica koje su se zajedno družile, putovale i održavale večernja okupljanja.

U tim krugovima bili su i arhitekta Bogdan T., njegova supruga, inženjerka Julijana, i njihova deca. Julijana i Roksana ubrzo su se zbližile - išle su zajedno u kupovinu i na aerobik. Kada je Roksanin suprug 1993. prešao da radi u bolnici u Bukureštu, odnos između supružnika počeo je da puca. U maju iste godine, počela je tajnu aferu sa Bogdanom.

"I moja supruga, Julijana je bila seksi, ali je Roksana umela da pokaže da je seksi. Privlačila je poglede. Zračila je", priznao je Bogdan u intervjuu.

Skrivena veza i prvi veliki problemi

Bogdan je tvrdio da se s Roksanom viđao "maksimalno dva-tri sata, jednom nedeljno", i to isključivo u kancelariji, u najvećoj tajnosti. Iako su se među prijateljima često družili, niko više od godinu dana nije posumnjao. Posle dva meseca veze, Roksana je ostala u drugom stanju. Razgovarali su o razvodu i braku, ali je Bogdan to odbio, govoreći da oboje imaju porodice. Roksana je potom abortirala.

Njihova tajna je otkrivena u januaru 1994. godine, kada je Roksanina svekrva slučajno čula njihov razgovor preko telefonske linije spojene sa sinovljevom. Obavestila je i muža i Julijanu. Afera je negirana, ali je napetost rasla.

Noć uoči tragičnog događaja

Te godine, na proleće, Roksana je ponovo abortirala. U isto vreme, prema svedočenju jedne prijateljice, Julijana je jednom prilikom rekla: "Roksana je toliko dijabolična da bi me ubila, samo kada bi mogla"..

Dan pre zločina pet porodica je bilo na zajedničkoj žurci. Julijana je delovala dobro raspoloženo, a svedoci tvrde da je sa Bogdanom čak razgovarala o proširenju porodice.

Jutro zločina

U četvrtak, 16. juna 1994, oko devet ujutro, Roksana je pozvala Julijanu da dođe kod nje "radi analiza", navodno zbog planirane trudnoće. Iako je trebalo da putuje sa Bogdanom u Bukurešt, Julijana je pristala. Roksanin suprug je bio na poslu, mlađe dete kod rođaka, a starijeg sina poslala je po cveće.

Dve verzije istog događaja

Kada je ubistvo otkriveno, Roksana je ispričala dve potpuno različite verzije:

Prva verzija: Julijana se, navodno, iznervirala jer je shvatila da je pozvana samo da bi propustila odlazak u Bukurešt. Posvađale su se, a Roksana joj je ponudila sedativ. Ubrizgala joj je tiopental, ali je, kako tvrdi, shvatila da je doza bila prevelika tek nakon što je Julijana izgubila svest.

Druga verzija: Po drugoj priči, Julijana je vređala Roksanu, a doktorka je želela da joj "dokaže" da nema nameru da je spreči da putuje sa mužem. Rekla joj je: "Evo, uzimam ti uzorke za analize", otišla u kuhinju i ubrizgala joj tiopental. U oba slučaja, Julijana je odmah pala u nesvest.

Brutalna radnja nakon gubitka svesti

Roksana je, prema sudskim navodima, odvukla Julijanu do kupatila i pokušala da je povrati. U tom trenutku usledio je najstrašniji deo priče. Tvrdila je da je mislila da je Julijana doživela srčani zastoj, pa je nožem pokušala da joj napravi traheotomiju. Međutim, presečeni su velika vena i karotidna arterija. Patolog je kasnije utvrdio da je Julijana preminula od iskrvarenja.

Nakon smrti, doktorka je telo odvukla u kadu i počela da ga iseče. Potom je izašla da kupi novine i kese, usput je srela sina u parku i rekla mu da može da ostane do 13 časova. Prvi deo tela spakovala je i ostavila u tunelu železničke stanice, do koje je stigla taksijem. Ostatke je kasnije isekla i razbacala po različitim delovima grada, govoreći komšinici da u kesama nosi "teleće meso".

Pronalazak tela i hapšenje

U 20.30 Bogdan je prijavio nestanak supruge, dok mu je Roksana u međuvremenu davala lažne informacije da se Julijana kratko zadržala kod nje. Policija je ubrzo pronašla prvi "paket" na stanici. Roksana je uhapšena 18. juna 1994. godine. Posle dva meseca pritvora pokušala je da uvuče Bogdana u slučaj, tvrdeći da ju je "nagovorio da ubije Julijanu". On je uhapšen, ali je ubrzo oslobođen, jer je Roksana povukla optužbu.

Propusti u istrazi i izricanje kazne

Na suđenju je izjavila: "Preuzimam punu odgovornost za izvršenje ubistva, Bogdan nije imao nikakvog udela".

Sud je utvrdio da mnogi detalji nikada nisu razjašnjeni - pre svega kako je Julijana dovedena u nesvesno stanje, jer u telu nije pronađen tiopental. Istraga je bila puna propusta: unutrašnji organi žrtve pronađeni su tek posle dve nedelje u Roksaninom zamrzivaču, i to zahvaljujući njenom suprugu, koji je obavestio tužilaštvo.

U decembru 1995. godine, Roksana je osuđena na 22 godine zatvora, a Vrhovni sud je presudu potvrdio 1997. U zatvoru je provela skoro 15 godina, a potom je u martu 2009. puštena kao "uzoran zatvorenik". Na kapiji su je dočekali roditelji. Bogdan se kasnije ponovo oženio i izjavio da ne želi više da se seća Roksane, dok je ovaj zločin ostao jedan od najpotresnijih slučajeva u istoriji zemlje.

