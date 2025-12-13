Slušaj vest

Ljubaznost prema kolegi sa studija Samantu Stits je umalo koštala života. Njena noćna mora započela je pre 13 godina, kad je shvatila da je kolega opsesivno prati, a kulminirala užasnom otmicom nalik onoj iz horor filma.

Samanta Stits bila je studentkinja kad je upoznala Kristofera Tomasa, nespretnog kolegu kom se javljala da se on ne bi osećao odbačeno. Nije mogla ni da pretpostavi da će Tomas postati opsednut njome i da će je proganjati dokle god ne sprovede u delo svoj paklenu plan – otmicu i silovanje.

Oteo ju je iz kreveta

Bila je duboka noć kada se Samanta Stits probudila, čuvši zvuke koraka ispred svoje spavaće sobe. Srce joj je lupalo. Posegnula je ispod dušeka tražeći sekiru koju je sakrila za samoodbranu. Ali već je bilo prekasno.

Kristofer Tomas, čovek koji ju je proganjao više od decenije, stajao je iznad njenog kreveta sa "đavolskim pogledom". Vezao ju je preko usta i kidnapovao, držeći je zarobljenu skoro 15 sati u zvučno izolovanom bunkeru koji je izgradio u zabačenom skladištu blizu njene kuće.

Godine 2011. Samanta, tada studentkinja na Državnom univerzitetu Grand Vali, upoznala je Tomasa. "Bila sam na trećoj godini kad sam ga upoznala", seća se ona. "Igrali smo frizbi na terenu u mojoj zgradi van kampusa, a on je izašao i pridružio nam se."

Opisuje ga kao "zaista nespretnog momka", oko osam godina starijeg. Mislila je da mu je jednostavno teško da stekne prijatelje, zato je bila ljubazna prema njemu. Ali on je najpre počeo da joj piše poruke peko društvenih mreža, pokazujući interesovanje za nju kao za potencijalnu devojku. Samanta je njegovo udvaranje ljubazno odbila. Nije mogla ni da pretpostavi da će situacija eskalirati u opsesiju i praćenje.

Eskalacija opsesije

Stvari su se pogoršale kada se Tomas pojavio na njenoj autobuskoj stanici, a kasnije i u njenoj cvećari nakon što joj je deda umro. Samanta je tad shvatila da će imati problem sa Tomasom, pa je odlučila da bude direktna.

"Vikala sam na njega. Rekla sam mu: 'Toliko puta sam te molila da me ostaviš na miru! Ne znam zašto se pojavljuješ u mojoj cvećari. Ne znam zašto misliš da sam zainteresovana da razgovaram sa tobom. Blokirala sam te, rekla sam ti da me ostaviš na miru!'"

Iako je mislila da će ga tako zaustaviti, prevarila se. Tomasova opsesija je rasla. Čak i kad se Samanta preselila u drugu državu zbog prakse, Tomas ju je pratio. Zatim je tražila i dobila sedmogodišnju zabranu prilaska. Neko vreme se osećala bezbedno, sve dok ga ponovo nije videla na konferenciji na kojoj se pojavilo 20.000 ljudi.

Posle sedam godina tišine, noćna mora se vratila.

Samanta je mislila da joj se život promenio. Ona je ponovo videla Tomasa na fudbalskoj utakmici:

"Srce mi se zaledilo od straha", kaže ona. Tomas se pridružio istoj teretani u kojoj je Samanta vežbala i fudbalskoj ligi za koju je igrala. Iako je ponovo gledao Samantu, ona nije mogla da ga optuži; zahtev za drugu zabranu prilaska je odbijen. Nekoliko meseci kasnije, noć otmice će sve promeniti.

Otmica kao iz horor filma

Dana 7. oktobra 2022. godine, Tomas je provalio u njenu kuću dok je spavala. "Zgrabio me je je oko vrata i davio me kako bih prestala da vrištim. Tad je rekao: 'Samo želim da razgovaramo'", priseća se Samanta te užasne noći.

Vezao ju je, zalepio traku preko usta i odveo je u zvučno izolovani prostor koji je napravio: vreće peska do plafona, krevet, lisice na zidu.

Kristofer Tomas osuđen je na 40 godina zatvora zbog otmice, mučenja i tajnog praćenja Samante Stits Foto: Michigan Corrections/PLANET PHOT / Planet / Profimedia

"Bilo je kao iz horor filma", kaže ona. Tamo joj je otkrio da je pratio njeno kretanje pomoću GPS-a više od godinu dana i da je želeo da se venča sa njom, iako je znao da ona nije zainteresovana za njega.

Cenkanje za život

Samanta je shvatila da je jedini način da preživi bio da ga ubedi da je pusti, iako je tako nešto bilo gotovo nemoguće. Koristila je svoje znanje terapeuta da ga uveri kako mogu da budu prijatelji i da zaborave prošlost.

Ali, Tomas je zahtevao intimne odnose da bi je pustio. Samanta je donela, kako kaže, "strašnu, ali vitalnu odluku" da bi spasila život. Na kraju ju je pustio.

"Celog dana sam bila sigurna da ću umreti, a onda me je on jednostavno... pustio do kola. Nisam mogla da shvatim šta se dogodilo", priča nesrećna žena.

Hapšenje i pravda

Samanta je odmah otišla u bolnicu i prijavila napad. U roku od 36 sati, Tomas je uhapšen. Policija je pronašla GPS tragače, alate i oružje vredne hiljade dolara. U martu 2024. godine osuđen je na 40 godina zatvora za otmicu, mučenje i tajno praćenje.

Posle užasa kroz koji je prošla, Samanta pokušava da zaleči svoje rane. "Mislim da se neke stvari vremenom poboljšaju. U prvih nekoliko meseci, ako bi neko bio u kući i napravio buku, skočila bih sa mesta na kom sam sedela. Nikad ne nosim slušalice, non-stop se okrećem iza sebe, izbegavam da šetam sama noću i ne verujem nijednom muškarcu", kaže Samanta.

Njena priča je detaljno dokumentovana u seriji "Praćenje Samante: 13 godina terora" na plaformi Hulu.

(Kurir.rs/ Blic žena)

