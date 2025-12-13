Slušaj vest

Jedna žena podelila je svoju bol nakon što je otkrila porodičnu tajnu koju su njeni roditelji krili punih 24 godine i sada ne zna kako da nastavi dalje.

Dok neki roditelji odlučuju da deci od samog početka kažu da su usvojena, drugi tu informaciju kriju dok ne procene da su „dovoljno zrela da je razumeju“. Upravo to je učinila jedna majka koja je usvojila svoju ćerku kao bebu – ali se ta „tajna“ kasnije pretvorila u ozbiljan problem.

Saznala da je usvojena/ilustracija Foto: Shutterstock

Sumnje koje su trajale godinama

Ćerka je potajno uradila DNK test preko servisa 23andMe, nakon što je shvatila da se neke stvari u njenom životu „ne uklapaju“, kao i zbog „čudnog“ ponašanja majke svaki put kada bi pitala o svojim ranim godinama.

Na Redditu je napisala:

„Odrastajući, uvek sam bila sumnjičava u vezi sa svojom situacijom. Pomalo ličim na roditelje, ali nikada nisam videla fotografiju moje mame dok je bila trudna. Postajala bi jako defanzivna kada bi se na TV-u pojavile emisije o tinejdžerskim trudnoćama ili neplodnosti, a kao dete sam u garaži pronašla časopise o usvajanju. I ono što mi nikada nije imalo smisla jeste da je moja majka imala problema sa plodnošću, bila u kasnim četrdesetim, i nekako otišla na put dok je bila jako trudna, a ja sam se rodila u drugoj saveznoj državi, u nekom nasumičnom gradu? Ništa se nije uklapalo, ali kad god bih o tome pričala sa prijateljima, govorili su mi da sam luda. Zato sam prošle godine, sa 24 godine, uradila DNK test da bih konačno razrešila sumnje.“

DNK test Foto: Profimedia

Šokantni rezultati DNK testa

Rezultati testa pokazali su da je ona gotovo 100 odsto engleskog, irskog i škotskog porekla dok njeni roditelji nemaju nijedan procenat DNK iz tih regiona.

„Moj otac je preminuo pre nekoliko godina, a da mi nikada ništa nije rekao. Kada sam suočila majku sa činjenicom da sam Irkinja, njen odgovor je bukvalno bio: ‘Pa, to je malo čudno, zar ne…’“, napisala je ona.

Dodala je da ju je nasmejalo to što je majka, posle tolikih godina poricanja, i dalje pokušavala da održi istu priču.

Priznanje koje je stalno odlagano

Nakon suočavanja, majka joj je priznala da je planirala da joj kaže istinu prvo nakon završetka fakulteta, zatim kada se otac razboleo, pa tokom porodičnog odmora ali je svaki put odustajala.

„Prema rečima moje mame, moji biološki roditelji bili su studenti koji tada nisu želeli dete“, napisala je.

Majka joj je pokazala kofer iz ormara u kojem su se nalazila dokumenta o usvajanju, jedna stara fotografija biološke majke i nekoliko opštih informacija.

dnk test Foto: Bogdan Steblyanko / Alamy / Profimedia

Kofer koji je brzo nestao

„Čim sam otišla po telefon, ona je odmah zatvorila kofer i ponovo ga sakrila. Nije želela da pričam prijateljima da sam usvojena, niti da zapišem ili fotografišem bilo kakve informacije.

Nisam želela raspravu, pa sam to pustila, a nisam zapamtila dovoljno detalja da bih kasnije mogla nešto da istražim.“

Poruka biološke majke

Kasnije je dobila obaveštenje od biološke majke putem 23andMe, u kojem je kratko pisalo da je spremna da odgovori na sva pitanja, ukoliko ikada poželi da joj se javi.

Tražeći podršku na internetu, žena je napisala:

„Mnogo razmišljam o tome, ali zapravo nemam šta da kažem. Pronašla sam je na LinkedInu i saznala da imam tri polusestre. Takođe sam potražila i biološkog oca imam njegovo puno ime i naziv fakulteta i prilično sam sigurna da sam ga pronašla.

Ali on je u dokumentima o usvajanju izričito napisao da bi voleo da se pretvaramo da nikada nisam postojala.

"Ne želim da idem tim putem, samo sam htela da vidim kako izgleda.“

Na kraju je priznala:

„Ne znam šta da radim sa svim ovim informacijama. Sve mi je odjednom palo na glavu, a ne mogu da kažem majci ništa od ovoga jer bi potpuno poludela. Pokušavam da razgovaram sa prijateljima, ali njima je uglavnom neprijatno.“