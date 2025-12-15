Loren Šauers pretrpeo je bol i traumu nezamislive za većinu ljudi. Imao je samo 18 godina kad mu se život zauvek promenio u strašnoj nesreći u kojoj je bukvalno presečen na pola.

U septembru 2019. godine, tinejdžer se zaposlio kao građevinski radnik. Vozio je viljuškar preko mosta u Grejt Folsu, kad je bio primoran da skrene sa puta. Pao je sa visine od 15 metara i bio je zaglavljen ispod industrijskog kamiona. Bio je svestan tokom nesreće. Seća se da je pogledao dole i video da mu je desna ruka razneta, a sve ispod kukova potpuno zgnječeno. Ali ono što se zatim dogodilo bilo je još neverovatnije: Loren, neverovatno optimističan i pun volje za životom, uspeo je da preživi.

U galeriji pogledajte kako izgleda život Lorena Šauersa, koga je viljuškar presekao na pola:

Nakon što je hitno prevezen u bolnicu i priključen na aparate za održavanje u životu, porodica i prijatelji su se plašili najgoreg. Povratio je svest i rekao lekarima da je odlučan da se bori – čak i ako mu samo "glava bude na ramenima".

Podvrgnut je hemikorperektomiji – operaciji gde se amputira sve ispod struka – i preživeo je izvanrednu bitku uprkos svim očekivanjima.

Loren (24) sada živi sa suprugom i negovateljicom Sabijom Rajhe, a par dokumentuje uspone i padove svog zajedničkog života na svom Jutjub kanalu. U ekskluzivnom intervjuu za Daily Mail, Loren govori o posledicama stravične saobraćajne nesreće, planovima za budućnost sa Sabijom i tenzijama sa porodicom.

"Porodica me je odbacila"

Govoreći o porodičnom razdoru, rekao je: "Činilo se da su, čim je moja porodica saznala da neću tek tako ustati i umreti, svi prestali da se pojavljuju i pružaju bilo kakvu podršku. Kad sam stigao kući, moji prijatelji i porodica su došli, ali sam brzo shvatio da su više došli da vide šta se dešava nego što im je stvarno stalo do mene.Samo su želeli da vide spektakl."

Takođe je izrazio frustraciju što njegova porodica "nije u stanju da shvati" da su Sabija i Loren zaista zaljubljeni.

Loren je dodao: "Uglavnom je, iskreno, moja krivica što nemam bolja prijateljstva sa ljudima ili porodicom, jer se više ne trudim da se družim i održavam vezu sa njima. Samo se držim po strani i šta god da radim. Nemojte me pogrešno shvatiti, povremeno se javljam svojoj porodici, bez obzira na to da li ih volim i da mi nedostaju, ali niko mi nikada prvi ne pošalje poruku, ne pokuša da se družimo ili nije spreman da bilo šta uradi, tako da sam vremenom postajao sve veći i veći pustinjak."

"Zahvaljujući polusestri ostao sam živ"

Uprkos preprekama koje bi većina smatrala nepremostivim, Loren ostaje optimističan i to pripisuje podršci svoje sestre, supruge i njene porodice.

"Moja polusestra je jedina od članova moje uže porodice koja je podržavala Sabiju i mene od samog početka. Ona je zahvalna što sam danas živ, ona je ta koja je tog dana istraživala u bolnici i uspela da se izbori za moju operaciju hemikorperektomije. Stupila je u kontakt sa hirurgom, a zatim se borila sa lekarima da ja budem taj koja će doneti odluku o izvođenju operacije. Zahvaljujem Bogu što je moja sestra bila tamo i što je i Sabija bila tu da me podstakne da se borim, da sedi sa mnom tokom svih ketaminskih tripova i paničnih trenutaka", nastavlja Loren.

Dobio je bioničku ruku 2020. godine i ima pokretljivost zahvaljujući specijalno napravljenim invalidskim kolicima, ali mu je i dalje potrebna stalna nega zbog složene prirode povreda.

"Život se drastično promenio po tome što je moja nezavisnost, otkako sam dobio poslednju protezu za telo, apsolutno 100% zavisan od mojih negovatelja koji su mi pomogli da se uspravim u toj protezi, što mi je omogućilo da sedim u invalidskim kolicima i da se krećem. Poslednjih nekoliko godina, rekao bih da sam bio zaglavljen u krizi ne znajući šta da radim, šta želim da radim, i samo sam čekao da se stvari same dogode umesto da sam preduzmem akciju i učinim da se stvari ostvare. Zato se sada aktivno trudim da povratim apsolutno najveću moguću nezavisnost u životu", ističe ovaj hrabri mladić.

"Kupili smo kuću zahvaljujući društvenim mrežama"

Loren i Sabija su se venčali 2021. godine i kupili kuću sledeće godine. Pokušavaju da zarade za život snimajući sadržaj za svoje platforme društvenih medija.

Početkom prošle godine, Loren je otkrio da želi proširenje porodice sa Sabijom. Nadaju se da će imati decu ili zahvaljujući donorima ili usvajanjem. Sada je donekle promenio mišljenje:

"Želeli bismo da imamo svoju porodicu, ali s obzirom na to koliki je problem bila moja briga o njima, ne vidim to u našim mogućnostima. Osim ako se zaista ne potrudimo, počnemo da štedimo i planiramo budućnost sa decom, da imamo negovatelja umesto Sabije koji će se brinuti o meni, a zatim da zajedno brinemo o deci. Sa svim vannastavnim aktivnostima koje dolaze sa odgajanjem dece, zaista ne bi bilo fer od nas da dovedemo dete ili usvojimo dete i opteretimo ga načinom života kao što je naš."

U septembru su Loren i Sabija govorili o tome kako trolovi pokušavaju da im ukradu identitet koristeći lažne profile na društvenim mrežama. Jedan lažni profil je prikupio 25.000 pratilaca zahvaljujući slikama i video-zapisima preuzetim sa Lorenove zvanične stranice.

"Društvene mreže su bile apsolutni blagoslov. Ne bismo bili ni približno finansijski stabilni bez sve pomoći koju smo dobili od pratilaca na mreži tokom godina. Naš kanal više ne ide baš najbolje, mučimo se sa tim šta tačno da objavljujemo, jer je prošlo šest godina od nesreće. Davanje novosti o tome kakav je bio život ovog meseca za muškarca kojeg je viljuškar presekao na pola je dosadno. To je jedina negativna stvar, to je što se mučimo sa tim šta tačno da objavljujemo, s obzirom na to da smo u prošlosti objavljivali video zapise o tome kako radimo ovo ili ono"; iskreno kaže Loren i dodaje:

"Sumnjam da bismo živeli u sopstvenoj kući da nije sve te podrške, verovatno bismo još uvek bili zaglavljeni u stanu."

(Kurir.rs/ Blic žena)

