Zbog jedne, naizgled bezazlene navike, 28-godišnja umetnica izgubila je sve što je imala i sada apeluje na ljude da ne ponove istu grešku.

Jedna žena podelila je svoju potresnu priču o tome kako je u „horor“ požaru u novogodišnjoj noći izgubila sve, zbog, kako kaže, veoma česte greške. Sada upozorava sve da obavezno isključuju električne uređaje iz utičnica, čak i kada su ugašeni.

Skiara, kako je poznata na društvenim mrežama, u svom domu živela je tek godinu dana kada je došlo do katastrofe. Pre useljenja, kuća je prošla više profesionalnih inspekcija i nije bilo nikakvih upozorenja na potencijalne opasnosti. Kao umetnica i dizajnerka, verovala je da je započela novo, bezbedno poglavlje života.

Ali sve se srušilo u jednom trenutku.

Kadrovi nastali posle požara Foto: sciarramusic/instagram

„Bila sam prestravljena. Nikada ranije nisam doživela nešto slično“, ispričala je ova devojka.

„Nisam znala šta da radim, niti šta da ponesem. Sve je delovalo nestvarno, kao u snu.“

Probudila ju je buka i nečiji povici: „Požar!“, koji su se ponavljali iznova. Kada je otvorila vrata spavaće sobe, ugledala je gust, crni oblak dima kako kulja iz prostorije pored njene.

„Plamen je već bio ogroman. Odmah sam potrčala niz stepenice da probudim ostale u kući.“

U tom haosu uspela je da zgrabi torbicu, otrči do garaže po svoja dva kunića, smesti ih u auto i pozove pomoć.

„Najveći strah mi je bio da neću uspeti da se izvučem na vreme“, priznaje.

Prva kuća, prva tragedija

Bio je to prvi dom koji je ikada posedovala. Te noći, uoči dočeka Nove 2023. godine, u kući su boravili članovi porodice, cimerka i partner i svi su prespavali nakon slavlja.

Surova realnost stigla je sledećeg jutra, oko 10 časova.

„Neko mi je rekao da pokušam sa crevom za vodu. Pokušala sam, ali vatra je bila prejaka“, kaže Skiara.

Pomakla je automobil niz ulicu, plašeći se da i on ne plane.

Sumnja pada na električne uređaje

U kući je bilo mnogo elektronike: punjači, računari, razni uređaji.

„Verujemo da je jedan od njih izazvao varnicu, jer je požar krenuo sa tepiha i neverovatno brzo se proširio“, objašnjava ona.

Požar je izbio u spavaćoj sobi na spratu i za svega nekoliko minuta zahvatio ceo drugi sprat kuće. Vatrogasci su stigli brzo i sprečili da kuća potpuno izgori, ali šteta je već bila ogromna.

Izgubljene uspomene koje se ne mogu nadoknaditi

Skiara je izgubila apsolutno sve odeću, nameštaj, nakit i celokupnu kolekciju torbi koju je skupljala više od 20 godina. Najbolniji gubitak su, kaže, uspomene. Predmeti koji su joj ostali od majke, preminule 2021. godine, zauvek su nestali u plamenu, zajedno sa skupom studijskom opremom.

Procenuje da je izgubljeno „na stotine hiljada dolara“, a dve godine kasnije i dalje nema svoj dom.

U požaru je sve izgorelo Foto: sciarramusic/instagram

Dve godine bez doma: „Postala sam digitalni nomad“

Pevačica trenutno boravi kod članova porodice, u hotelima i Airbnb smeštajima.

„Emotivno, sve ovo je izuzetno teško. Praktično sam postala digitalni nomad“, priznaje.

U želji da pomogne drugima, pokrenula je liniju naočara za sunce pod svojim imenom, a sav prihod od prodaje donira žrtvama požara.

Njeno upozorenje svima pred praznike

„Bila sam presrećna što sam konačno imala prostor u kojem mogu da ugostim prijatelje i porodicu“, kaže ova devojka.

„A onda je sve nestalo u jednom jedinom trenutku.“

Na kraju ima jasnu poruku za sve:

„Isključujte uređaje iz utičnica kada niste kod kuće, naročito tokom praznika. Ne ostavljajte računare, baterije, telefone i druge elektronske uređaje na podu, pogotovo na tepihu. Budite izuzetno oprezni. Ja sam u toj kući živela samo godinu dana pre nego što mi je sve oduzeto u sekundi.“