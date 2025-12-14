Slušaj vest

Smrt Kejtlin Peterson 2001. godine zauvek je promenila život njene složene porodice. Ono što je počelo kao porodična tragedija, ubrzo je preraslo u jedan od najpoznatijih kriminalnih slučajeva u Americi, a zatim i u globalni medijski fenomen.

U decembru 2001. godine, telo Ketlin Peterson pronađeno je u lokvi krvi na dnu stepeništa porodične kuće u Durhamu, u saveznoj državi Severna Karolina. Dve godine kasnije, u oktobru 2003, njen suprug Majkl Peterson osuđen je za ubistvo prvog stepena i poslat na doživotnu robiju.

Kejtlinina iznenadna smrt i suđenje njenom suprugu Majklu Petersonu za ubistvo 2003. godine više puta su ispričani javnosti – najpre kroz francusku dokumentarnu seriju iz 2004, a zatim i kroz HBO Max seriju iz 2022. godine, obe pod nazivom „The Staircase“. Verzija je dostupna i na Netfliksu.

U centru priče nisu bili samo Majkl i Kejtlin, već i njihovo petoro dece, troje iz prethodnih brakova i dvoje koje su zajedno odgajali. Dok su se sudski procesi i medijska bura odvijali pred očima javnosti, životi njihove dece bili su neizbežno uvučeni u tragediju koja je progutala porodicu.

Šta se dešava sa porodicom Peteson nakon smrti Kejtlin?

Danas, godinama nakon Majklove presude i njegovog izlaska iz zatvora 2017. godine, nameće se pitanje: gde su sada Klejton, Tod, Kejtlin, Margaret i Marta Peterson?

Sinovi iz prvog braka: Klejton i Tod

Majkl Peterson se 1968. godine oženio svojom prvom suprugom, Patricijom Su, sa kojom je dobio dva sina Klejtona i Toda. Nakon razvoda, dečaci su neko vreme živeli sa majkom, da bi se kasnije preselili kod oca u Duram, u Severnoj Karolini.

Klejton je kasnije zasnovao sopstvenu porodicu i, prema pisanju The News & Observera, od 2022. godine živi u Baltimoru. Tod je, s druge strane, uglavnom izbegavao javnost i retko se pojavljuje u medijima.

Međutim, Majkl nije jedini član porodice Peterson koji je imao problema sa zakonom. Klejton je sa samo 19 godina uhapšen zbog postavljanja improvizovane bombe u zgradi Univerziteta Duke.

U aprilu 1994. godine, prema navodima medija, potopio je eksplozivnu napravu u benzin i sakrio je u ormar na drugom spratu zgrade. Kasnije je tvrdio da je „preduzeo mere“ kako bomba ne bi eksplodirala, jer je navodno pokušavao da ukrade opremu za izradu lažnih ličnih dokumenata.

Majkl Peterson Foto: Youtube/Netflix

Klejton je osuđen za posedovanje razornog oružja i proveo je četiri godine u federalnom zatvoru. Nakon izlaska na slobodu, upisao je Univerzitet Severne Karoline, gde je 2002. godine proglašen za najboljeg diplomca svoje generacije.

Kejtlina ćerka: Kejtlin avater

Pre braka sa Majklom, Kejtlin je bila udata za Freda Avatera, sa kojim je dobila ćerku Kejtlin. Danas Kejtlin vodi povučen život daleko od reflektora. Prema dostupnim informacijama, udala se 2012. godine, postala majka i poslednjih godina živela u saveznoj državi Virdžiniji.

Za razliku od ostalih članova porodice, Kejtlin je vremenom promenila stav o Majklovoj nevinosti. Nakon što je pročitala obdukcioni izveštaj svoje majke, postala je ključni svedok tužilaštva tokom suđenja.

„Nakon završnih reči, kada je sve bilo rečeno i urađeno, bila sam sigurna da znam šta se dogodilo. Znala sam šta se desilo mojoj majci“, rekla je Kejtlin u intervjuu 2017. godine.

Smrt Kejtlin Peterson Foto: Youtube/Netflix

Dodala je i:

„Iako za ovakvu tragediju nikada ne postoji pravo zatvaranje tog poglavlja, bila sam spremna da krenem dalje sa svojim životom.“

U oktobru 2002. godine podnela je tužbu za protivpravnu smrt protiv Majkla, kako ne bi mogao da profitira od Kejtlinine smrti. Spor je okončan nagodbom od 25 miliona dolara u februaru 2007. godine.

Usvojene ćerke: Margaret i Marta Ratlif

Dok su živeli u Zapadnoj Nemačkoj, Majkl i Patricija Peterson sprijateljili su se sa bračnim parom Džordžom i Elizabet Ratlif. Nakon njihove iznenadne smrti, Petersonovi su postali staratelji njihovih ćerki Margaret i Marte.

Porodica se kasnije vratila u SAD, a nakon Majklovog razvoda, devojke su odlučile da ostanu da žive sa njim u Duramu. Kasnije su se preselile na zapad zemlje. Prema pisanju The News & Observera, Marta se nastanila u Juti, dok je Margaret 2018. godine živela u Kaliforniji.

U početku su sve članice porodice stajale uz Majkla, tvrdeći da je nevin. Međutim, Kejtlin se izdvojila kao jedina koja je javno okrenula leđa očuhu.

Život posle suđenja i „The Staircase“

Majkl Peterson je 2003. godine osuđen na doživotnu robiju bez mogućnosti uslovnog otpusta. Ipak, nakon više od decenije iza rešetaka, sudija je 2011. godine odobrio novo suđenje.

U februaru 2017. godine Majkl je prihvatio tzv. Alfordovu nagodbu za ubistvo iz nehata – čime je priznao da postoje dokazi za osudu, ali ne i samu krivicu. Osuđen je na već odsluženo vreme i istog meseca pušten na slobodu.

Iste godine, Kejtlin je podnela novu tužbu, tvrdeći da joj Majkl nije isplatio novac iz prethodne nagodbe. On je kasnije izjavio da bi sav eventualni prihod od projekata o slučaju pripao upravo njoj.

U međuvremenu, Margaret je pod imenom Margi Ratlif producirala dokumentarni film „Subject“, koji je premijerno prikazan na festivalu Tribeca 2022. godine. Film se bavi načinom na koji Holivud tretira stvarne ljude u dokumentarcima i posledicama koje takvi projekti ostavljaju na njihove živote.

„Volela bih da budem potpuno izbrisana iz ‘The Staircase’“, izjavila je kasnije, jasno pokazujući koliko je slučaj i dalje opterećuje.

Iako je pravna priča formalno završena, za porodicu Peterson rana nikada nije u potpunosti zarasla. Svako od njih danas živi svoj život, ali senka stepenica i dalje ostaje.