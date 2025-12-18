da li ste znali?

Jesen i zima je period godina kada se u Srbiji proslavlja najviše krsnih slava. Jedna od njih je i Sveti Nikola koji se obeležava 19. decembra. Decenijama u narodu postoji izreka da pola Srbije slavi Nikoljdan, a druga polovina ide na slavu. Međutim, mnogi prave grešku koje nisu ni bili svesni.

Otac Predrag Popović govorio je o tome kako se pravilno prenosi slava u porodici sa oca na sina. Kako objašnjava, domaćini neretko iz neznanja ili iz najbolje namere, ako imaju više sinova jednom prenesu da slave letnjeg, a drugom zimskog Svetog Nikolu.

Pola Srbije slavi Svetog Nikolu, a druga polovina ide na slavu Foto: Shutterstock

"Ako slavite Svetog Nikolu zimskog 19. decembra, a imate dva sina, postala je moda da se jednom preda ta slava, a drugom se poručuje da slavi letnjeg Svetog Nikolu koji se obeležava 22. maja i simoblizuje praznik posvećen prenosu moštiju Svetog oca Nikolaja - Mirlikijskog čudotvorca.To se ne radi. Krsna slava je dan kada je prezime vaše porodice primilo hrišćanstvo. Ne možete da menjate to", poručio je otac Predrag Popović.

Šta se se zapravo praznuje:

Zimski Sveti Nikola obeležava se 19. decembra na dan smrti ovog sveca. Tradicionalno se slavi kao jedna od najmasovnijih slava u Srbiji, sa slavskim obredima, gostima i svečanom trpezom.

Letnji Sveti Nikola obeležava se 22. maja povodom prenosa moštuju Svetog Nikole iz Mira u Likiji u Bari 1087. godine.

