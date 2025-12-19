Slušaj vest

Džojs Kertis iz Škotske suočila se sa najgorim scenariom svake majke, verujući da je njen sin Nikola preminuo. Nije ga ni videla ni čula više od decenije, a onda se desilo čudo.

Sina je poslednji put videla 2014. godine,nakon čega mu se izgubio glas, a onda je posle nekog vremena dobila informaciju da je dete bilo negde na ulicama Francuske i Španije. Međutim, nikada nije uspela da mu uđe u trag.

Džojs Kertis Foto: The Herald / SWNS / Profimedia

Već odavno ga je “oplakala”, išla u crkvu, palila mu sveće za mrtve, a onda je 19. decembra 2022. na Svetog Nikolu primila telefonski poziv u kojem joj je rečeno da je on živ i da se nalazi u bolnici na jugu Francuske. Prvo se javila medicinska sestra, a onda joj se obratio i sin.

“Nisam mogla da verujem. Mislila sam da je zbog kovida i svega što se dešavalo mrtav. Tugovala sam za njim. Kada su me zvali da kažu da je živ bila sam u šoku. Sve što sam mogla jeste da plačem ceo dan. To mi je ulepšalo Božić, pogotovo otkako je moj muž umro u junu", rekla je ona u videu objavljenom na Fejsbuku.

Nikola izgubio posao, pa poželeo da putuje

Porodična agonija je počela sredinom 2000-ih kada je Nikola napustio svoj rodni grad Glazgov da bi putovao Evropom, nakon što je izgubio posao stolara.

Džojs Kertis Foto: The Herald / SWNS / SWNS / Profimedia

Ubrzo gubi kontakt sa porodicom, a Džojs veruje da je neko vreme proveo živeći na ulicama Pariza.

Bespomoćna majka donela je odluku da prijavi njegov nestanak 2009. jer se veoma dugo nije čula sa njim.

Godinu dana kasnije, Džojs je kontaktirao britanski konzulat u Parizu da je obavesti da je Nikola primljen u bolnicu u Francuskoj. Odmah je odletela da ga poseti sa svojim mužem, ali je to bio poslednji put da ga je videla u toj deceniji.

- Dobila sam pismo 2010. da je Nikola u bolnici u Francuskoj. Tada se već neko vreme vodio kao nestao. Već sam prijavila nestanak ovde u Glazgovu prethodne godine nakon što godinama nisam čula ništa od njega. Moj muž i ja smo otišli da ga posetimo i bilo je tako lepo videti ga. Vratili smo ga kući, ali iz nekog razloga, ne znam zašto, jednostavno je ponovo nestao - ispričala je Džojs za medije.

U bolnici joj je bilo rečeno da će Nikola biti poslat kući kada se oporavi, a ona ga je nestrpljivo čekala. Ispostaviće se uzalud.

Međutim, sreća nije potrajala, jer je njen dečak nestao i to na 12 godina, od kada mu nije čula glasa. A onda je usledio novi poziv iz Francuske.

- Kada sam bila u poseti kod njega u Francuskoj, kupila sam mu cipele i druge stvari kako bi imao odeću za putovanje kući. Po svom povratku sam ga čekala, ali nikada nije stigao. Sećam se da je tog dana padala kiša. Zvala sam sve aerodrome da vidim da li se ukrcao na let, ali nisam dobila nikakvu informaciju. Nikad više ništa nismo čuli - objasnila je majka.

Džojs je potom 12 godina kasnije primila šokantnu vest da je njen sin živ kada ju je britanski konzulat kontaktirao po drugi put, ponovo joj rekavši da je njen naslednik primljen u francusku bolnicu.

- Razgovarala sam sa njim telefonom. Zvučao je zdravo. Pitala sam ga: “Dolaziš li kući Niki?", a on je rekao "Da". Ne mogu ni da zamislim kroz šta je sve prošao. Samo sam želela da ga dovedem kući - kazala je ona na kraju i otišla po sina u Francusku da bude sigurna da će doći kući.

Kurir.rs/ Daily Mail

