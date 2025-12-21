Slušaj vest

Početkom 2002. godine Galina Ivanova obratila se policiji kako bi prijavila nestanak svog brata Vladimira Ivanova. Vladimir, tada 51-godišnjak, živeo je sa partnerkom Anom Kuzminom u selu Podbornoje, koje se nalazi u Puškinogorskom okrugu Pskovske oblasti. Iako je uglavnom boravio u selu, redovno je posećivao sestru nekoliko puta mesečno.

Kada je prošlo više od šest nedelja bez ikakvog znaka ili poruke od njega, Galina je postala zabrinuta i odlučila da potraži pomoć policije, strahujući da mu se dogodilo nešto ozbiljno.

Sumnjivo objašnjenje iz Podbornog

Galina je lično otišla u Podbornoje, gde joj je Ana Kuzmina rekla da je Vladimir, nakon svađe, napustio kuću i otišao u nepoznatom pravcu. Tvrdila je da ga od tada više nije videla.

1/5 Vidi galeriju Ana Kuzmina usmrtila je ljude iz njenog sela Foto: Printscreen/YouTube/Неразгаданные Тайны и Истории

Policija je započela potragu i izašla na teren. Utvrđeno je da je Podbornoje gotovo pusto selo, sa svega nekoliko stalno nastanjenih kuća. Kuzmina je policiji ponovila istu verziju događaja, a potraga, uključujući obaveštavanje susednih regiona, nije dala rezultate.

Novi nestanak i lažni tragovi

Nekoliko meseci kasnije, već tokom 2003. godine, policija je dobila novu prijavu. Ovoga puta nestala je 64-godišnja Galina Volčihina. Nestanak je prijavio njen bivši suprug Anton Seregin, koji je naveo da je Volčihina planirala preseljenje u Sankt Peterburg, gde je trebalo da živi kod rođaka.

Kada je došao u Podbornoje u dogovoreno vreme, zatekao je zaključanu kuću i odsustvo bivše supruge. Ipak, ona se nikada nije pojavila ni kod rođaka. Meštani sela tvrdili su da je zaista otišla, čak su, kako su rekli, zajedno obeležili njen odlazak, nakon čega ju je Ana Kuzmina ispratila do autobuske stanice. Policija je u početku pretpostavila da joj se nešto dogodilo tokom puta, ali nijedan trag nikada nije pronađen.

Treći nestanak u gotovo napuštenom selu

Ubrzo nakon toga, Podbornoje je ostalo sa svega tri stanovnika, ali ni tada se niz nije zaustavio. Nestao je i 44-godišnji Vladimir Šmit. Njegov prijatelj Sergej Efimov, iz obližnjeg sela Ščegli, obavestio je policiju. Efimov je ispričao da je Šmit bio povučen i da je uglavnom boravio u svom selu, ali da je često dolazio u Ščegli kako bi se družio i pio sa meštanima.

Za policiju je sada već bilo jasno da se u Podbornom događa nešto ozbiljno - tri osobe su nestale bez ikakvog objašnjenja.

Pronalazak tela i preokret u istrazi

Ubrzo je u jezeru u blizini sela pronađeno telo žene. Meštani su identifikovali žrtvu kao Ljubov Baskakovu (69), pretposlednju stanovnicu Podbornog, vlasnicu vikendice u selu. Obdukcija je pokazala da je smrt nastupila usled udarca teškim predmetom. Nije bilo sumnje da je reč o ubistvu. Policija je tada spojila sve slučajeve nestalih osoba u jednu istragu, smatrajući da su povezani.

Jedina koja je ostala

U tom trenutku, jedina stalna stanovnica Podbornog bila je Ana Kuzmina. Detektivi su se detaljnije zainteresovali za njen život i prošlost, a ono što su otkrili bilo je zapanjujuće. Kuzmina je rođena 1952. godine u Groznom, a kasnije je živela u Naljčiku, gde je 1993. godine osuđena na devet godina zatvora zbog ubistva sopstvene majke. Nakon što je odslužila osam godina, puštena je na uslovnu slobodu i preselila se u Podbornoje.

Iako nisu imali konkretne dokaze, policijski instinkt ih je naveo da zatraže nalog za pretres njene kuće.

Kalendar koji je sve promenio

Tokom pretresa, pažnju policije privukao je stari zidni kalendar iz prethodne godine. Jedan datum bio je jasno precrtan. Na pitanje šta taj datum znači, Kuzmina je mirno odgovorila da je tog dana umro njen muž. Zvanično, ona nije bila udata, ali je imala partnera - Vladimira Ivanova, prvog nestalog čoveka iz sela. Ta izjava dodatno je pojačala sumnje, pa je Kuzmina privedena na ispitivanje.

Jezivo priznanje

Tokom višesatnog saslušanja, Ana Kuzmina je priznala sve zločine. Priznanje je, prema rečima iskusnih policajaca, bilo uznemirujuće i hladnokrvno. Priznala je da je tokom svađe ubila Vladimira Ivanova, a njegovo telo sakrila u močvari. Datum njegove smrti precrtala je na kalendaru kako bi ga se "setila" svake godine.

Nakon njegove smrti ostala je bez novca, ali su joj komšije pomagale, naročito Galina Volčihina. Kada je penzionerka odlučila da se preseli u Sankt Peterburg, Kuzmina je, prilikom zajedničkog odlaska po stvari, shvatila da joj je penzija nestala i ubila je Volčihinu, plašeći se da će biti razotkrivena. Njeno telo sakrila je u podrumu. Kasnije je ubila i Vladimira Šmita, nakon što joj je rekao da sumnja da stoji iza prethodnih nestanaka. Njegovo telo bacila je u močvaru. Ljubov Baskakovu ubila je jer je, kako je navela, osećala da je posmatra sa sumnjom i neodobravanjem.

Presuda i kraj sela

Nakon priznanja, Kuzmina je upućena na psihijatrijsko veštačenje, koje je pokazalo da je u potpunosti uračunljiva. Na suđenju je pokušala da izazove sažaljenje, ali sud to nije prihvatio. Osuđena je na 21 godinu zatvora. Selo Podbornoje je ubrzo nakon toga potpuno napušteno. Ana Kuzmina je preminula u zatvoru 2019. godine, a njeni zločini ostali su jedan od najjezivijih slučajeva u regionu.

