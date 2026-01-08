Slušaj vest

U restoranu Shrimp Basket u Pensakoli na Floridi jedan gost godinama je bio više od mušterije. Svakog dana, bez izuzetka, dolazio je dva puta, na ručak i večeru. Poručivao je isto: gumbo supu, sa malo pirinča i bez krekera. A onda je jednostavno nestao, što je zabrinulo glavnog kuvara.

Čarli Hiks (78) imao je tu rutinu punih deset godina. Toliko pouzdanu da su zaposleni u restoranu govorili da se po njemu može navijati sat. A onda je, jednog septembra, odjednom nestao.

Kada se stalni gost više ne pojavi

"Znao sam odmah da nešto nije u redu“, rekao je šef kuhinje Donel Stolvort za CBS News. Čarli nikada nije preskakao dolazak. Kada se danima nije pojavio, Stolvort je usred smene seo u auto i otišao do njegovog stana.

Kucao je više puta, ali niko se nije javljao. Već je krenuo da se okrene kada je iznutra čuo slab glas: "Upomoć.“

Otvorio je vrata i zatekao Hiksa kako leži na podu. Nije bilo jasno koliko dugo je bio tamo, možda i nekoliko dana. Bio je teško dehidriran i imao je dva slomljena rebra. Zahvaljujući brzoj reakciji, preživeo je.

Po izlasku iz bolnice došao u restoran ponovo

Tu priča nije stala. Zaposleni u Shrimp Basketu počeli su da mu donose omiljenu supu u bolnicu. Zatim su mu pomogli da pronađe novi stan odmah pored restorana kako bi uvek bio na oku. Kupili su mu nove kućne aparate i sredili prostor za život.

Sve to kako bi, tri meseca nakon nesreće, Čarli mogao da se vrati svojoj rutini.

Kada je ove nedelje ponovo ušao u restoran, Stolvort ga je dočekao rečima: "Drago mi je što si se vratio, druže.“

Više od restorana

Čarli je seo za svoj omiljeni sto i poručio isto jelo kao i uvek. Sve je izgledalo isto – osim odnosa među njima.

"Povezali smo se“, rekao je Hiks. "Stvorili smo posebnu vezu.“

Za zaposlene u restoranu, on više nije samo gost. "On je kao ujak, kao deda, kao najbolji prijatelj, sve u jednom“, kaže Stolvort.

