U porti manastira Ostrog odigrao se prizor koji su prisutni dugo pamtili. Mladić je, bez ikakvog zdravstvenog problema ili telesne povrede, iznenada izgubio svest i pao na zemlju. Razlog nije bio bolestan organizam, već istina – izgovorena naglo, bez uvijanja, poput groma koji raznosi sve pred sobom.

Njegov životni oslonac srušio se u jednom trenutku, pred svetinjom u koju je došao sa nadom, a ne sluteći šta će tog dana biti razotkriveno.

Foto: Ruslan Grigoriev / Panthermedia / Profimedia

Venčanje koje se nije dogodilo

Ovaj događaj zabeležen je u knjizi „Duhovne pouke oca Joila“, autora Vladimira Kljajevića, kroz svedočenje igumanije manastira Reškovica, koja se sa setom priseća tog dana.

Mladić je pod Ostrog došao sa devojkom i kumom, sa namerom da sklope brak. Službu je tog dana obavljao otac Joil, koji je, kako svedoči igumanija, odbio da ih venča. Na insistiranje da objasni razlog, okrenuo se kumu i izgovorio reči koje su presekle tišinu:

– A što ti, kume, ne kažeš ovom čoveku da mu spavaš sa ženom?

Kum je sve negirao, pokušavajući da se izvuče. Tada se otac Joil obratio i devojci, pozvavši je da kaže istinu. I ona je, u prvom trenutku, sve poricala.

Foto: Kurir.rs/T. Ilić

Istina koja ruši čoveka

Prema svedočenju igumanije, mladić je svoju izabranicu iskreno i duboko voleo. Kada je shvatio šta se zaista događa iza njegovih leđa, šok je bio toliko snažan da je izgubio svest. Prisutni su ga sklonili u stranu i pokušali da ga povrate, dok je otac Joil razotkrivao celu pozadinu prevare.

Kako je kasnije postalo jasno, cilj tog para bio je da se nakon sklapanja braka razvedu i finansijski unište mladića, oduzimajući mu veliki novac.

Ništa se ne događa bez Božijeg promisla

Mladić je ostao sam u porti manastira, slomljen, ponižen i izgubljen. Ipak, kako svedoči igumanija Reškovice, tada se dogodilo nešto što mnogi vide kao jasan znak Božje providnosti.

Foto: Profimedia

U blizini se zatekla mlada, čestita devojka, koja mu je, videvši njegovo stanje, prišla i ponudila čaj ili sok. Taj naizgled beznačajan gest postao je početak novog poglavlja. Njih dvoje su se upoznali, započeli odnos, a kasnije i zajednički život.

– Ne mogu sa sigurnošću da tvrdim, ali verujem da su danas već venčani, zaključuje igumanija.

