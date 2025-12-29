Slušaj vest

Otac tvrdi da su lekari njegovom sinu savetovali da uzima ibuprofen zbog "tinejdžerskih migrena", iako se kasnije ispostavilo da boluje od neizlečivog tumora na mozgu.

Stiven Hol iz Korbija, u grofoviji Nortemptonšir, kaže da je njegov sin Maks (14) gotovo godinu dana patio od upornih glavobolja, toliko jakih da je često morao da izlazi sa časova kako bi u školskoj ambulanti uzimao lekove protiv bolova.

Maks Hol (14) - ima tumor na mozgu, lekari mislili da je migrena

Pregledi i pogrešna dijagnoza

Kada su u januaru 2025. godine posetili lekara opšte prakse, Maks je u aprilu iste godine upućen u Opštu bolnicu Ketering. Tamo im je, kako tvrdi porodica, rečeno da se radi o uobičajenim "tinejdžerskim migrenama" i savetovano mu je da uzima ibuprofen.

Dramatično pogoršanje stanja

Sedam meseci nakon pregleda u bolnici, 27. novembra iste godine, Maks je doživeo epileptični napad kod kuće i hitno je prebačen u bolnicu kolima hitne pomoći. Tokom transporta doživeo je još jedan napad, nakon čega je priključen na aparate za održavanje života i prebačen na Odeljenje intenzivne nege u Univerzitetski medicinski centar Kraljice u Notingemu.

Šokantno otkriće tumora

U početku su lekari sumnjali na virusnu infekciju, ali su 19. novembra CT i MR snimanja pokazala da Maks ima veliki tumor na mozgu. Zbog njegove lokacije, tumor ne može da se operiše, pa porodica sada prikuplja sredstva kako bi Maks mogao da dobije imunoterapiju protiv raka u Nemačkoj.

"Tumor je zaista ogroman, i tu je već dugo vremena. Rečima se ne može opisati taj osećaj – kao najgori mogući san. Deluje kao košmar iz kojeg želite da se probudite, ali se ne budite, već ga živite," priča njegov otac.

Kakav je Maks kao osoba

"On voli svakoga i svi vole njega. Čak su ga i medicinske sestre u bolnici obožavale. Ima divan krug prijatelja. Jedan je od popularnijih momaka u školi i generalno voli ljude," priča njegov otac Stiven.

Porodica sada čeka rezultate biopsije kako bi se tačno utvrdila vrsta karcinoma. Tumor se nalazi u delu mozga koji je zadužen za komunikaciju, govor i pamćenje.

Sve izraženiji simptomi

"Primeti­li smo da mu se kratkoročno pamćenje pogoršava i da mu je sve češće muka. Jutros je već dva puta povraćao. Stalno je umoran i počeo je da nerazgovetno izgovara reči. On je i dalje Maks, ali je samo malo usporen. Srceparajuće je. Nije takav inače, obično je veoma bistar," priča otac.

Uverenje da je sve moglo biti drugačije

Stiven Hol veruje da bi ishod bio drugačiji da Maksove tegobe nisu bile olako shvaćene i da su snimanja urađena ranije.

"Zapanjujuće mi je da se neko skoro godinu dana žali na glavobolje, a da mu se ne ponudi skeniranje kako bi se isključio najgori mogući scenario – koji se na kraju i desio. Specijalista neurologije nam je rekao da je tumor velik i da izgleda kao da je tu već dugo vremena. U bolnici u Notingemu su nam rekli da bismo, da je ranije otkriven, danas vodili potpuno drugačiji razgovor. Uveren sam da bi skener tada pokazao da nešto nije u redu," priča u očaju otac.

Snaga i hrabrost uprkos svemu

Uprkos teškoj situaciji, Maks ostaje pozitivan i hrabar.

"Zaista želimo svu moguću pomoć kako bismo obezbedili lečenje za Maksa, ali ne želimo ni da se druga deca ikada nađu u ovakvoj situaciji. Kada pomislite da je možda moglo da se izbegne – deluje potpuno pogrešno," iskren je Stiven.

Reakcija zdravstvenih vlasti

Medicinski direktor Univerzitetske bolničke grupe Nortemptonšira, Hemant Nemade, izjavio je: "Naše misli su uz Maksa i njegovu porodicu u ovom nezamislivo teškom trenutku. Istražujemo okolnosti njegove zdravstvene nege u našim ustanovama kako bismo utvrdili šta se dogodilo i izvukli pouke."

Činjenice o tumorima mozga

Procenjuje se da se u Ujedinjenom Kraljevstvu svake godine dijagnostikuje oko 13.000 tumora mozga, uključujući oko 9.000 dece i mladih. Simptomi mogu uključivati glavobolje, epileptične napade, mučninu, povraćanje, pospanost, promene u ponašanju i probleme sa pamćenjem. Takođe se mogu javiti progresivna slabost ili oduzetost jedne strane tela, kao i problemi sa vidom i govorom.

