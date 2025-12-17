Slušaj vest

Mlada žena kojoj je sa samo 24 godine dijagnostikovan rak debelog creva u trećem stadijumu danas otvoreno upozorava druge da ne ignorišu simptome koje je i sama u početku zanemarila.

Pejdž Sajfert, inženjerka iz Denvera u Koloradu, danas ima 25 godina i nalazi se u remisiji. Ipak, put do oporavka bio je dug i izuzetno težak, usledili su meseci agresivne hemoterapije i velika operacija započeli su tek kada je otkriveno da je bolest već u uznapredovaloj fazi, prenosi Daily Mail.

Prvi simptomi pojavili su se mnogo ranije

Pejdž je primetila krv u stolici, povremene bolove u stomaku i snažan, neobjašnjiv umor. Sve je u početku pripisivala stresu, hemoroidima i svakodnevnim obavezama, ne sluteći da se iza tih znakova krije ozbiljna bolest.

Njena priča dolazi u trenutku kada lekari beleže zabrinjavajući porast slučajeva raka debelog creva kod osoba mlađih od 50 godina. Studije pokazuju da se kod mlađih pacijenata simptomi često razlikuju od onih kod starijih, a najčešći su rektalno krvarenje, promene u pražnjenju creva, bolovi u stomaku i neobičan umor. Stručnjaci naglašavaju da je rano otkrivanje ključno, jer značajno povećava šanse za izlečenje.

Nakon 12 iscrpljujućih ciklusa hemoterapije i operacije, Pejdž se danas oporavlja, ali se jasno seća trenutka kada joj je dijagnoza potvrđena nakon kolonoskopije.

„Osetila sam mučninu kakvu nikada ranije nisam doživela. Prva pomisao mi je bila: hoću li umreti?“, prisetila se.

Dalje analize pokazale su da se radi o raku u trećem stadijumu, što znači da se bolest već proširila izvan creva. Dok rak u prvom stadijumu ima petogodišnju stopu preživljavanja od oko 90 odsto, u trećem stadijumu ona pada na približno 65 odsto. U četvrtom stadijumu, kada se rak proširi na druge organe, šanse za preživljavanje drastično opadaju.

U videu koji je podelila na TikToku, Pejdž je jasno navela tri simptoma koje, kako kaže, niko ne bi smeo da ignoriše: krv u stolici, bolove u stomaku i hroničan umor. Krv u stolici primetila je još u avgustu i pretpostavila da su u pitanju hemoroidi, što je potvrdio i lekar kojeg je tada posetila. Ipak, nekoliko meseci kasnije odlučila je da ode kod gastroenterologa.

Kolonoskopija je odmah otkrila veliki tumor u debelom crevu.

„Čim je pregled počeo, lekar je znao da je u pitanju rak. Probudio me je posle zahvata i rekao da nema nikakve sumnje“, ispričala je.

Iako je bila fizički aktivna i zdrava, povremeno je osećala nelagodnost u stomaku, mučninu i grčeve. Lekari objašnjavaju da takvi bolovi mogu nastati kada tumor delimično blokira creva, što može dovesti do ozbiljnih komplikacija.

Posebno ističe i umor – simptom koji se često zanemaruje jer se lako pripisuje stresu, poslu ili nedostatku sna. Kod raka debelog creva umor je često povezan sa anemijom, odnosno postepenim i neprimetnim gubitkom krvi.

Pejdž danas poručuje drugima da slušaju svoje telo i da ne prihvataju olako objašnjenja koja ne donose poboljšanje.

