Bizarna priča iz 2015, obavijena velom misterije, iznova je aktuelizovana na mrežama, a odigrala se u Vudlend parku u Koloradu. Sve je počelo kada je Čak Marfi odlučio da sruši šumsku kolibu, koju godinama nije koristio, ne sluteći šta ga očekuje.

Pronašao telo

Kada je došao red na dimnjakvlasnik se sledio od užasa, jer je unutra pronašao mumificirane ostatke čoveka, sklupčanog u položaj fetusa. Na sebi je imao samo majicu.

Marfi je pozvao policiju, a u međuvremenu pronašao ostatak garderobe pokojnika u kolibi. Pošto je zdanje bilo polusrušeno nadležni su strahovali da su uništeni tragovi koji bi mogli da reše jezivu misteriju.

Nesrećnik je identifikovan pomoću zuba kao 18-godišnji Džošua Madok, koji je nestao iz svog doma, ni kilometar dalje, tokom 2008.

Tokom obdukcije nisu nađeni tragovi povreda, pa njegova smrt nije označena kao “sumnjiva”. Ipak, zvaničan uzrok smrti nije utvrđen, prenosi Daily Star.

Nadležni su objasnili da je nesrećnik mogao da viče, doziva, ali da niko ne bi mogao da ga čuje.

“To nije bila trenutna smrt, samo je pitanje kako je umro”, rečeno je.

Mladić je ranije nestajao

Nestanak Madoka je prijavljen u maju 2008. godine, pošto je rekao porodici da ide u šetnju, ali se nije vratio kući. Roditelji su rekli da je i ranije nestajao na nekoliko dana i spavao u hotelskim predvorjima ili pošti.

“Uvek je govorio da će imati veliku avanturu i da ga možda nećemo čuti neko vreme”, ispričala je kasnije novinarima njegova sestra.

Jednom prilikom, majka ga je pronašla kako luta autoputem, godinu dana pošto je hospitalizovan zbog mentalnih problema. U vreme nestanka, bližila se godišnjica samoubistva njegovog brata.

Zašto je ušao u dimnjak?

Ceo slučaj je i danas obavijen velom misterije, a Čak Marfi je tvrdio da je ulazak u dimnjak sa krova bio nemoguć zbog zaštitne rešetke.

Mnoga pitanja ostaju bez odgovora, a najvažnija su zašto je ušao u dimnjak i skinuo svoju odeću. Nadležni su pretpostavili da je pokušao da uđe u kolibu - ali se zaglavio, mada ostaje nejasno kako je garderoba završila unutra.

Policija je dobila dojavu da se jedan muškarac “hvali da je ubio Madoka”, nakon čega je uhapšen. Endru Njuman je kasnije osumnjičen za više krivičnih dela, ali ga nadležni nisu povezali sa smrću 18-godišnjaka.

