Vest da je poznatog Holivudskog rediteljaRoba Rajnera i njegovu ženu sin izbo nožem do smrti šokirala je javnost. Ova vest je podsetila na jedan od najjezivijih porodičnih zločina u novijoj američkoj istoriji. Reč je o slučaju koji se dogodio pre gotovo 15 godina, a i danas izaziva nevericu.

Više od 60 ljudi je 16. jula 2011. godine, došlo u kuću sedamnaestogodišnjeg Tajlera Hedlija na žurku i zabavljalo se satima - nesvesni da su leševi njegovih roditelja sakriveni odmah iza vrata njihove spavaće sobe.

Sve je počelo u 13.15 časova kada je Tajler Hedli objavio je status na Fejsbuku: „Žurka u mojoj kući večeras... možda.“

Roditelji Tajlera Hedlija Foto: printscreen/youtube/Coffeehouse Crime

Postojao je samo jedan problem. Hedlijevi roditelji su bili kod kuće, a pošto su nedavno kaznili Hedlija zbog upotrebe alkohola i droga, nisu hteli da dozvole svom sinu da organizuje žurku. Neki prijatelji su to znali i bili su skeptični. Kada je jedan pitao da li se to zaista dešava, Hedli je odgovorio: „Ne znam čoveče, radim na tome.“

Ali do 20.15 časova, žurka je počela. Tajler je ponovo objavio na svom zidu da potvrdi: „žurka u mojoj kući!“ Kada je jedan od njegovih prijatelja pitao: „Šta ako ti roditelji dođu kući?“, Hedli je odgovorio: „Neće. Veruj mi.“

Tajler Hedli Foto: printscreen/youtube/Coffeehouse Crime

Brutalno ubistvo Blejka i Meri-Džo Hedli

Pre nego što je pozvao 60 ljudi u svoju kuću na zabavu, Tajler Hedli je mirno ubio svoje roditelje. Kada je objavio status na Fejsbuku, njihova tela su se jedva hladila. Želeo je da organizuje zabavu na mestu zločina.

Blejk i Meri-Džo Hedli su godinama brinuli o svom sinu koji je imao psihičkih problema. Vodili su Tajlera kod psihijatra, na terapije i programe odvikavanja. Ništa nije uspelo. Zato, kada se Tajler jedne noći pijan vozio kući, Meri-Džo mu je oduzela auto i telefon kao kaznu.

Status Tajlera Hedlija na Fejsbuku Foto: printscreen/youtube/Coffeehouse Crime

Tajler je besneo. Rekao je svom najboljem prijatelju Majklu Mandelu da želi da ubije svoju majku. Mandel je odbacio izjavu kao nešto što bi rekao ljutiti tinejdžer. Nikada nije mislio da će Tajler to sprovesti u delo.

Ali 16. jula, Tajler je smislio plan. Prvo je uzeo telefone svojih roditelja. Na taj način, nisu mogli da pozovu pomoć. Onda je oko 17 časova uzeo ekstazi. Tajler se brinuo da neće moći da sprovede svoj plan trezan.

Pronašao je čekić u garaži. Dok je Meri-Džo sedela za računarom, Tajler je pet minuta gledao u njen potiljak. Zatim je zamahnuo čekićem.

Tajler Hedli Foto: printscreen/youtube/Coffeehouse Crime

Meri-Džo se okrenula i vrisnula: „Zašto?“

Blejk, čuvši vriske, utrčao je u sobu. Blejk je ponovio pitanje svoje žene. Tajler je uzvratio: „Zašto, dođavola, ne?“ Zatim je Tajler pretukao oca na smrt.

Nakon što je ubio roditelje, Tajler je odvukao njihova tela u njihovu spavaću sobu. Očistio je mesto zločina, bacajući krvave peškire i maramice na krevet. Na kraju je pozvao prijatelje na žurku.

„Ubistvena žurka“ u kući Tajlera Hedlija

Tajler Hedli je uputio poziv da dođu na žurku ubrzo nakon što je očistio mesto zločina - tačno oko zalaska sunca. Do ponoći, više od 60 ljudi se pojavilo u njegovoj kući. Niko od njih nije znao da su tela Hedlijevih roditelja u drugoj sobi.

Tajler Hedli u zatvoru 2024. godine Foto: printscreen/youtube/COURT TV

Srednjoškolci su igrali pivski pong u kuhinji, gasili cigarete o zidove i mokrili po komšijinom travnjaku.

U početku je Hedli pokušao da spreči tinejdžere da puše unutra, ali je na kraju popustio. Kako je objasnio, njegovi roditelji su bili u Orlandu. Onda je Hedli promenio priču o svojim roditeljima. „Oni ne žive ovde“, rekao je jednom gostu na zabavi. „Ovo je moja kuća.“

Kasnije te noći, Hedli je povukao u stranu svog najboljeg prijatelja, Majkla Mandela. „Majk, ja sam ubio svoje roditelje“, rekao je Hedli. U neverici, Mandel je odgovorio: „Ne, nisi, Tajlere. Ućuti. O čemu pričaš?“

Hedli je insistirao da su mrtvi. „Pogledaj prilaz“, rekao je Mandelu, „svi automobili su tamo. Moji roditelji nisu u Orlandu. Ja sam ubio svoje roditelje.“

Tajler Hedli u zatvoru 2024. godine Foto: printscreen/youtube/COURT TV

Mandel je pomislio da je to neka šala. Onda je Hedli odveo svog prijatelja u spavaću sobu gde je sakrio tela.

„Žurka je bila u punom jeku, a ja sam okrenuo kvaku spavaće sobe“, seća se Mandel. „Pogledao sam dole i video nogu njegovoc oca na vratima.“ Mandel je iznenada shvatio da njegov prijatelj govori istinu.

Mandel nije odmah napustio zabavu. U šoku, napravio je selfi sa Hedlijem, misleći da će to biti poslednji put da vidi svog prijatelja.

Zatim je Mandel napustio zabavu i pozvao časopis Crime Stoppers da prijavi ubistva.

Hapšenje i osuda Tajlera Hedlija

Majkl Mandel je ostavio anonimnu dojavu časopisu Crime Stoppers u 4:24 ujutru 17. jula 2011. godine. Rekao je da je Tajler Hedli ubio oba njegova roditelja čekićem.

Tajler Hedli sa bratom i ocem Foto: printscreen/youtube/COURT TV

Policija je požurila u kuću Hedlijevih. Kada su stigli, zabava je još uvek trajala, a Hedli je tvrdio da su mu roditelji van grada i odbio je da pusti policiju u kuću. Ali su napravili hitan ulazak uprkos Hedlijevim protestima.

„Tajler je izgledao nervozno, uznemireno i veoma pričljivo dok je razgovarao sa policajcima“, navodi se u izjavi o hapšenju.

Policija je pronašla flaše piva po celoj kući. Odmotane cigare su bile razbacane po podu i nameštaj je bio razbacan. Takođe su pronašli osušenu krv na zidovima.

Kada je policija otvorila vrata spavaće sobe, pronašli su trpezarijske stolice i stočić za kafu bačene na krevet. Ispod nameštaja pronašli su telo Blejka Hedlija. U blizini su pronašli telo Meri-Džo.

Policija je uhapsila Tajlera Hedlija zbog ubistva. Tri godine kasnije, sud je osudio Hedlija na doživotni zatvor.

Poslednja objava na njegovom Fejsbuk profilu pojavila se svega nekoliko minuta pre dolaska policije:

"Opet žurka kod mene sutra."

