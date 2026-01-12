Slušaj vest

Od trenutka kada je došao na svet, Grejson je privukao pažnju širom planete. Nije sin slavnih roditelja, niti nosi kraljevsku titulu, ali je već pri rođenju postao poseban – imao je neverovatnih više od sedam kilograma. Iako medicina pamti i slične slučajeve, ovakav prizor iznenadio je čak i iskusne lekare. Danas, 17 meseci kasnije, porodica Golebiovski živi sasvim drugačiju, mirniju svakodnevicu.

Trudnoća puna neizvesnosti

Tokom prošlog leta, priča o dečaku Grejsonu proširila se društvenim mrežama. Njegova mama Stejsi Golebiovski iz Ontarija redovno je odlazila na preglede i znala je da beba premašuje prosečne mere. Lekari su joj nakon poslednjeg ultrazvuka rekli da bi težina mogla biti između pet i sedam kilograma.

U galeriji pogledajte fotografije bebe džina:

1/4 Vidi galeriju Dečak Grejson po rođenju težio 7 kilograma Foto: Printscreen/Facebook/SantaJasonWeiler

Zbog toga je trudnoća bila fizički naporna, praćena nelagodnošću i opravdanim strahom od porođaja. Ipak, sam porođaj je, uprkos svemu, prošao bez komplikacija.

Šok i ljubav na prvi pogled

Ni Stejsi ni njen suprug Pol nisu bili spremni za trenutak kada su prvi put videli sina. Majka je priznala da je bila u šoku, dok je otac dodao da ih je preplavila "kombinacija najčistije radosti i zaprepaštenja". Grejson je rođen sa čak sedam kilograma i 250 grama, ali je već nakon nekoliko sekundi postao centar njihovog sveta.

Prvi dani pod stalnim nadzorom

Iako nije rođen prevremeno, zbog svoje veličine Grejson je morao da provede vreme na odeljenju intenzivne nege. Imao je poteškoće s disanjem i nekoliko dana bio je priključen na aparate dok se njegovo stanje nije stabilizovalo.

Dečak Grejson po rođenju težio 7 kilograma Foto: Printscreen/Facebook/SantaJasonWeiler

Kasnije je dobio i NG sondu – medicinski kateter koji se kroz nos uvodi do želuca kako bi mogao da prima hranu i terapiju. Tokom boravka u bolnici razvio je kandidijazu u ustima, zbog čega je još dva meseca nakon izlaska morao da se hrani preko sonde.

Brige roditelja i mirna beba

Iako je mali borac uspešno savladavao prepreke, roditelji su ostali oprezni i zabrinuti. Lekari su im dali detaljna uputstva za negu kod kuće, ali strah od mogućih komplikacija nije nestajao. Ispostavilo se da je briga bila veća od potrebe – Grejson je bio smiren, strpljiv i gotovo da se nije bunio zbog cevčica, iako su mu sigurno smetale.

Brzi rast i normalan razvoj

Već sa mesec dana nosio je garderobu i pelene namenjene bebama od šest meseci. Uprkos teškom startu, razvoj je tekao uredno. U razgovoru za "People", Stejsi i Pol opisali su Grejsona kao "strpljivo, nasmejano i veselo dete koje je u njihov život unelo mnogo radosti".

Dečak Grejson po rođenju težio 7 kilograma Foto: Printscreen/Facebook/SantaJasonWeiler

Danas: zdravo i srećno detinjstvo

Posle 17 meseci, rezultati su više nego ohrabrujući. Grejson danas ima 11 kilograma, što odgovara njegovom uzrastu, i visok je 81 centimetar. Rado brblja, pravi smešne grimase i često se smeje. Uživa u hrani, igra se autićima i čak se pretvara da čita knjige. Uz njega je i starija sestra, trogodišnja Kloi, koja se gotovo ne odvaja od mlađeg brata.

"Divni su, tope nam srca. Zaista smo zahvalni, imamo porodicu od milion dolara", poručuju ponosni roditelji.

Pogledajte video: Mama stavila bebi velike minđuše