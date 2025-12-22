Slušaj vest

Jedna porodična misterija, započeta 1960-ih, dobila je potresan epilog tek nakon više decenija.

Amerikanac Majkl Kerol otkrio je medijima kako je nakon dugog traganja za istinom, konačno saznao šta se dogodilo njegovom ocu, koji je nestao dok je on još bio beba.

Prekretnica se dogodila 2010.

Džordž Kerol je jednog dana izašao iz kuće da kupi cigarete - i više se nikada nije vratio. Misteriozni događaj se odigrao 1963. godine, dok je Majkl imao osam meseci.

U galeriji pogledajte fotografije kuće u čijem je podrumu Majkl pronašao posmrtne ostatke svog oca koji je nestao:

1/4 Vidi galeriju Majkl Kerol u podrumu svoje kuće pronašao posmrtne ostatke oca koji je nestao Foto: Printscreen/ YouTube/ Investigation Discovery

Tokom godina, članovi familije su slušali različite teorije i glasine. Tako se spekulisalo da je Džordž započeo novi život sa ženom koju je upoznao u Koreji, dok je služio u američkoj vojsci. Ipak, nikakav dokaz nije pronađen.

Prekretnica se dogodila tek 2010. godine, kada je Majklova sestra Džin posetila vidovnjaka. Tada je saznala, kako tvrdi, da otac nije napustio porodicu, već da je ubijen.

Ova priča, iako dočekana sa skepticizmom, dodatno je produbila sumnje koje Majkl nikada nije u potpunosti mogao da potisne, piše Mirror, prenosi Telegraf.

Jezivo otkriće u dvorištu

On je otkupio porodičnu kuću, u kojoj je odrastao, i postao njen vlasnik. Nakon smrti majke, počeo je da kopa po podrumu, vođen uverenjem da istina nije bila u potpunosti izrečena.

U svemu su mu pomagali sinovi, Kris i Majkl Mlađi, a onda je 2018. godine usledilo šokantno otkriće!

Ispod trema je pronašao posmrtne ostatke i odmah obavestio policiju. Forenzičari su potvrdili da pripadaju Džordžu Kerolu, a bizaran slučaj je zvanično kvalifikovan kao ubistvo.

Analize su pokazale da je uzrok smrti bio snažan udarac koji je izazvao prelom lobanje.

Sumnje izrečene u filmu

U dokumentarnom filmu “The Secrets We Bury”, Majkl iznosi sumnju da je za Džordžovu smrt odgovoran očuh Ričard Dares, majstor koji je radio u porodičnoj kući neposredno pre nestanka, a koji se kasnije oženio njegovom majkom.

Dares nikada nije bio krivično gonjen u vezi sa ovim slučajem, a preminuo je 2018. godine.

Producent dokumentarca, Patriša Gilespi, navodi da su Majkl i njegova sestra decenijama nailazili na nerazumevanje i podsmeh okoline, dok je razrešenje misterije otvorilo niz dodatnih pitanja i porodičnih tajni.

U filmu se navodi i da je Džordžov brat verovao da je otac ubijen, čime su se sumnje unutar porodice dodatno potvrdile.

Video: Majka nestalog Milana iz Niša