Emisija Dateline ponovo je u fokus javnosti stavila jedno od najzagonetnijih ubistava u američkoj istoriji slučaj Mišel Martinko, koji je ostao nerešen punih 40 godina.

Osamnaestogodišnja Mišel pronađena je izbodena na smrt u svom automobilu ispred lokalnog tržnog centra u Ajovi, u decembru 1979. godine. Iako je policija isključila sve osobe iz njenog neposrednog okruženja, istraga je ubrzo ukazala na to da je tinejdžerku čak 29 puta nožem izbo potpuni stranac.

Foto: Printscreen/YouTube/48Hours

Poslednji odlazak u tržni centar

Mišel Martinko je 19. decembra 1979. godine svratila u Westdale Mall u gradu Sidar Rapids, kako bi kupila novi kaput. Nikada se nije vratila kući.

Oko četiri sata ujutru narednog dana, policija je pronašla njeno krvavo telo u prostoru za noge na suvozačevom sedištu porodičnog automobila, parkiranog na parkingu tržnog centra. Imala je brojne ubodne rane po licu i vratu, kao i posekotine na rukama, koje su ukazivale na borbu sa napadačem.

Foto: Printscreen/YouTube/48Hours

Nema pljačke, nema seksualnog napada

Istraga je pokazala da žrtva nije bila opljačkana, iako je kod sebe imala 186 dolara, niti je bila seksualno zlostavljana. Policija je takođe pronašla dokaze da je ubica nosio gumene rukavice.

U početku su sumnje pale na bivšeg dečka Mišel Martinko. On je priveden na ispitivanje, ali je imao čvrst alibi, a nijedan dokaz ga nije povezao sa zločinom.

„Do 1986. godine, ovaj slučaj je potpuno zamrznut“, izjavio je istražitelj policije Sidar Rapidsa, Met Denlinger, za emisiju 48 Hours.

Slutnja da je bila praćena

Mišel je, prema svedočenju prijatelja, i sama osećala strah.

„Bila je nervozna zbog odlaska u tržni centar sama“, rekla je njena prijateljica Trejsi Prajs u decembru 2023. godine. „Rekla je nekome da ima osećaj da je neko prati.“

Prvi pravi trag posle skoro 30 godina

Tek 2006. godine došlo je do ključnog pomaka. Jedan detektiv otkrio je da su sa ručice menjača u Mišelinom automobilu uzeti uzorci krvi i poslati na testiranje ali da se na rezultate nikada nije reagovalo.

Dalja analiza pokazala je da krv sa menjača i sa njene haljine sadrži muški DNK.

Mišel Martinko Foto: Printscreen/YouTube/48Hours

Genetska genealogija razbija tišinu

Prošla je još skoro decenija pre nego što su istražitelji uspeli da iskoriste genetsku genealogiju — metodu koja poredi DNK sa profilima dobrovoljno postavljenim u javne baze podataka za istraživanje porekla.

Jedan daleki rođak ubice imao je DNK u bazi, što je policiju dovelo do tri brata koji su živeli u Ajovi. Nakon uzimanja uzoraka, jedan od njih Džeri Berns bio je savršeno podudaran sa DNK pronađenim na mestu zločina.

Hapšenje posle 39 godina

Berns je uhapšen 2018. godine, tačno na 39. godišnjicu Mišeline smrti. Vlasnik biznisa iz Ajove izjasnio se da nije kriv i tvrdio da Mišel nikada nije upoznao.

Njegovi prijatelji bili su šokirani.

„Teško biste me ubedili da je Džeri sposoban za ovako nešto“, rekao je njegov dugogodišnji prijatelj Majk Mekeliot. „Jednostavno nisam mogao da poverujem.“

Mišel Martinko Foto: Printscreen/YouTube/48Hours

Presuda i doživotna kazna

U februaru 2020. godine, porota je proglasila Bernsa krivim za ubistvo prvog stepena. Osuđen je na doživotni zatvor bez mogućnosti uslovnog otpusta.

Berns od tada služi kaznu u državnom zatvoru Anamosa.

Džeri Berns Foto: Printscreen/YouTube/48Hours

„Mišel je sama otkrila svog ubicu“

Porodica Martinko veruje da je sama Mišel bila ključni svedok u ovom slučaju.

„Odbrambene rane na njenim rukama to dokazuju“, rekao je njen zet Džon Stounbrejker. „Borila se toliko snažno da je uspela da skrene nož, zbog čega se ubica sam posekao i ostavio krv koja ga je kasnije odala.“

Dodao je:

„U vrlo stvarnom smislu, Mišel je postala sopstveni najbolji svedok.“

Pokušaj žalbe i konačna odluka suda

Nakon presude, Berns je angažovao poznatu advokaticu Ketlin Zelner, najpoznatiju po odbrani Stivena Ejverija iz Netfliksove serije Making a Murderer. Tvrdio je da mu je policija povredila ustavna prava prikupljanjem DNK sa slamčice koju je bacio u piceriji.

Vrhovni sud Ajove odbio je žalbu u martu 2023. godine.