Edmond Safra bio je jedan od najbogatijih i najuticajnijih privatnih bankara na svetu. Ipak, u decembru 1999. godine njegov život je tragično okončan i to, kako je utvrđeno, rukom jednog od ljudi kojima je najviše verovao.

Priča o Safrinoj smrti ispričana je u Netfliksovom dokumentarcu „Ubistvo u Monaku“, koji rekonstuiše događaje koje su vlasti opisale kao pokušaj njegovog ličnog medicinskog tehničara, Teda Mahera, da iscenira neuspelu pljačku kako bi se predstavio kao heroj. Umesto toga, njegov plan završio se smrću Safre i još jedne članice osoblja, medicinske sestre Vivijen Torente.

Edmond Safra

Ko je bio Edmond Safra?

U trenutku smrti, Safra je iza sebe imao više od pet decenija dominacije u svetskim finansijama. Rođen je 1932. godine u Bejrutu, u Libanu, u bogatoj bankarskoj porodici. Njegov otac, Džejkob Safra, osnovao je banku Banque Jacob E. Safra, danas poznatu kao Banque de Crédit National S.A.L.

Već kao tinejdžer, Edmond je radio u porodičnoj firmi. Zbog političke nestabilnosti u Libanu, otac ga je sa samo 15 godina poslao u Milano, gde je 1947. započeo posao trgovine zlatom i devizama. Kasnije se preselio u Južnu Ameriku, gde je zajedno s porodicom izgradio finansijsko carstvo, da bi se potom vratio u Evropu i nastanio u Ženevi.

Šta pokazuje dokumentarac "Ubistvo u Monaku":

Tokom jedne decenije osnovao je Trade Development Bank i Republic National Bank of New York, sarađujući sa najbogatijim ljudima sveta i upravljajući poslovima vrednim milijarde dolara. Postao je savetnik vladama i velikim institucijama, a u poznim godinama smatran je čovekom koji je oblikovao savremene međunarodne finansije.

Ipak, poslednjih godina života Safra je bolovao od Parkinsonove bolesti i povukao se iz javnosti, okružen timom privatnih medicinskih sestara.

Neosvojivi penthaus u Monaku

Safra je u Monaku stvorio gotovo neprobojno utočište, luksuzni penthaus koji je zauzimao poslednja dva sprata zgrade iz perioda Belle Époque. Stan je bio opremljen najsavremenijim sigurnosnim sistemima, pancirnim staklom i čeličnim kapcima, dok su ga čuvali telohranitelji obučeni po standardima izraelskih obaveštajnih službi.

Ironično, upravo u tom „neprobojnom“ domu doživeo je izdaju iznutra.

Ko je Ted Maher?

Ted Maher rođen je 1958. godine i poticao je iz radničke porodice u saveznoj državi Njujork. Kako nije mogao da priušti fakultet, prijavio se u vojsku, gde je postao pripadnik Specijalnih snaga „Zelenih beretki“ radeći kao bolničar.

Po izlasku iz vojske završio je medicinsku školu i zaposlio se kao medicinski tehničar na odeljenju intenzivne nege za novorođenčad u bolnici Columbia-Presbyterian u Njujorku. Bio je oženjen i otac troje dece.

Njegov put ka Safrinoj rezidenciji započeo je sasvim slučajno kada je pronašao izgubljeni fotoaparat roditelja tek rođenih blizanaca i vratio im ga poštom uz čestitku. Kuma dece bila je Adriana Elija, ćerka Safrine supruge Lili Safre. Taj gest doveo je do ponude za posao u Safrinom privatnom medicinskom timu, uz platu veću od 200.000 dolara godišnje.

Monako

Noć koja je sve promenila

U noći 3. decembra 1999. godine, Maher i Vivijen Torente bili su zaduženi da dežuraju kraj Safrinog kreveta dok je spavao. Prema Maherovoj verziji, dvojica maskiranih napadača upala su u stan, napala ga i nožem ga povredila.

On je tvrdio da je uspeo da pobegne, uputio Safru i Torente u kupatilo koje je služilo kao „panic room“, dao im telefon da pozovu pomoć, a zatim zapalio papir u kanti za smeće kako bi aktivirao alarm.

Međutim, vatra se otela kontroli. Dok je Maher prebačen u bolnicu, Safra i Torente ostali su zarobljeni u kupatilu dok se dim širio. Zbog nesporazuma i komplikovanog sigurnosnog sistema, policiji su bila potrebna sati da uđu u stan.

Kada su konačno stigli — bilo je prekasno. Safra i Torente preminuli su od udisanja dima.

Hapšenje i priznanje

Istraga je ubrzo pokazala da nije bilo nikakve provale. Monakaške vlasti zaključile su da je Maher sam iscenirao napad, nanoseći sebi povrede kako bi se predstavio kao heroj i učvrstio svoj položaj kod Safre.

Maher je uhapšen i potpisao priznanje, u kojem je naveo da je plan izmakao kontroli. Osuđen je 2002. godine za podmetanje požara sa smrtnim ishodom i dobio kaznu od 10 godina zatvora. Kasnije je pokušao bekstvo, ali je uhvaćen.

ubica

Povlačenje priznanja i nove optužbe

Po izlasku iz zatvora 2007. godine, Maher je povukao priznanje, tvrdeći da je bilo iznuđeno dok je bio hospitalizovan i da mu je policija pretila supruzi. Vlasti su te navode odbacile.

Vratio se u SAD, razveo se, promenio ime u Džon Grin, ali je upadao u nove probleme sa zakonom. U Teksasu je osuđen za falsifikovanje, krađu i kasnije za naručivanje ubistva svoje bivše supruge Kim Lark.

U julu 2025. godine osuđen je na dodatnih devet godina zatvora.

Gde je Ted Maher danas?

Maher se trenutno nalazi u Centralnom zatvoru Novog Meksika, pod novim imenom. Prema navodima njegove bivše supruge, boluje od uznapredovalog karcinoma grla.