Baheia Ali Suleiman, pretvarala se da je muškarac da bi prehranila porodicu

Baheia Ali Suleiman, tridesetdvogodišnja majka troje dece iz egipatskog grada Beni Suef, godinama je skrivala svoj identitet kako bi mogla da radi. Suočena sa siromaštvom, bolešću supruga i potpunim izostankom prilika za zapošljavanje žena, bila je prinuđena da se predstavlja kao muškarac kako bi prehranila porodicu.

Teška odluka u teškim okolnostima

Zbog ozbiljno narušenog zdravlja supruga, koji ima invaliditet i nije mogao da radi, Baheia je preuzela ulogu jedinog hranitelja. Kako bi dobila posao, skinula je hidžab, skratila kosu i počela da se oblači kao muškarac. Uzela je ime Bakar i pod tim identitetom živela i radila skoro četiri godine.

U galeriji pogledajte fotografije:

Baheia Ali Suleiman

U tom periodu obavljala je poslove koji su u njenoj sredini rezervisani isključivo za muškarce, pre svega na građevini, gde je nosila težak materijal i radila fizički izuzetno zahtevne poslove.

Javna ispovest i svedočenje na televiziji

Šira javnost saznala je za njen slučaj nakon gostovanja u televizijskoj emisiji "90 minuta", gde je otvoreno govorila o siromaštvu i krajnjim merama na koje je bila primorana da bi obezbedila osnovne uslove za život.

"Prvo sam pokušala da radim na gradilištu noseći abaju i veo, ali ljudi nisu imali razumevanja. Kada sam se prerušila u muškarca, situacija se promenila", ispričala je Baheia u emisiji.

Dodatni poslovi i novi problemi

Pored rada na gradilištu, nakon završetka smene pokušavala je da dodatno zaradi vozeći mali trotočkaš, često korišćen kao prevozno sredstvo u tom delu Egipta. Međutim, vozilo joj je zaplenjeno jer nije imala potrebnu dozvolu, a kazna od 3.000 egipatskih funti (oko 50 evra) bila je za nju nedostižna.

Na pitanje voditelja da li joj nedostaje život žene, odgovorila je iskreno: "Kada vidim žene obučene u žensku odeću, to me boli."

Prodaja bubrega kao poslednje rešenje

Kako su se dugovi gomilali, a pretnja zatvorom zbog neplaćenih obaveza postajala sve realnija, Bahija je donela drastičnu odluku - prodala je jedan bubreg. Za organ je dobila 25.000 egipatskih funti, što je oko 450 evra, i time privremeno ublažila finansijsku krizu.

"Otkako sam prodala bubreg, stalno sam umorna i jedva mogu da stojim", rekla je tokom gostovanja.

I pored iscrpljenosti nakon operacije, vratila se radu jer, kako navodi, nije imala drugog izbora.

Reakcija javnosti i odgovor vlasti

Nakon emitovanja emisije, priča Baheie Ali Suleiman izazvala je snažne reakcije širom Egipta. Lokalne vlasti u Beni Suefu najavile su da će porodici pružiti pomoć i organizovati posetu nadležnih službi kako bi se procenile njihove potrebe i obezbedili osnovni uslovi za život.

Sudbine koje se ponavljaju

Bahein slučaj, međutim, nije usamljen. Pre deset godina mediji su pisali o Sisi Abu Daoh, ženi koja je više od četiri decenije živela kao muškarac kako bi izdržavala porodicu. Radila je kao proizvođač cigli, poljoprivredni radnik i čistač cipela.

"Kada se žena odrekne svoje ženstvenosti, to je teško. Ali nisam imala izbor", izjavila je Abu Daoh za britanski Gardijan.

Prema njenim rečima, život pod muškim identitetom omogućio joj je da radi poslove nedostupne ženama i da izbegne svakodnevno uznemiravanje - iskustvo koje u velikoj meri deli i Baheia Suleiman.

