Slušaj vest

Kada je Dennis Boumen 11. marta 1989. godine pozvao policiju i prijavio nestanak svoje četrnaestogodišnje ćerke Andreje (Aundria Bowman), malo ko je mogao da nasluti da taj poziv predstavlja početak jedne od najjezivijih porodičnih priča u američkoj kriminalističkoj istoriji.

Prema njegovim rečima, Andreja je bila „dobro dete“, ali se oko dvanaeste godine, kako je tvrdio, „nešto u njoj prelomilo“. Počela je da beži od kuće, imala je probleme u školi i, prema njegovoj verziji, bila je buntovna tinejdžerka. Tog dana, kada se vratio u porodičnu kuću u Hamiltonu u saveznoj državi Mičigen, devojčice nije bilo – nestao je i novac od poreskog povraćaja koji je držao u fioci, kao i sitniš iz kasice mlađe ćerke.

Foto: Printscreen/Netflix

Lažni tragovi i slučaj koji je godinama bio zaboravljen

U danima koji su usledili, policija je dobijala prijave o navodnim viđenjima Andreje – u prodavnicama, na klizalištu, pa čak i u susednim državama. Međutim, ti tragovi su se vremenom ugasili, a istraga je zapala u ćorsokak. Slučaj je postao još jedan u nizu nerazrešenih nestanaka.

Sve se promenilo tek decenijama kasnije – zahvaljujući ženi koja Andreju nikada nije prestala da traži.

Biološka majka i pismo koje je otvorilo stare rane

Foto: Printscreen/Netflix

Andrejina biološka majka, Keti Terkanijan, dala je ćerku na usvajanje 1975. godine, kada je beba imala svega devet meseci. Devojčici je tada dala ime Aleksis. Godinama nije imala nikakve informacije o njenom životu – sve dok 2010. nije dobila pismo od agencije za usvajanje.

U prvi mah pomislila je da je njena ćerka pokušava pronaći. Umesto toga, stigao je zahtev za DNK uzorak – policija je proveravala da li bi neidentifikovano telo pronađeno u kukuruznom polju u Viskonsinu moglo biti Andreja. DNK nije bio podudaran, ali za Keti je to bio trenutak koji joj je promenio život. Odlučila je da sazna istinu – po svaku cenu.

„Ko je usvojio moje dete?“ – jeziva svedočenja iz prošlosti

Foto: Printscreen/Netflix

Pokretanjem Facebook stranice „Find Aundria Bowman“, Keti je stupila u kontakt sa ljudima koji su poznavali njenu ćerku. Poruke koje je dobijala bile su uznemirujuće. Prijatelji su govorili o strahu, nasilju i kontroli u kući Boumenovih.

„Bila sam slomljena. Pitala sam se – ko je, zaboga, usvojio moju ćerku?“, rekla je kasnije.

Njena sumnja bila je jasna: verovala je da je Dennis Boumen ubioAndreju i da je zakopao u dvorištu porodične kuće.

Mračna prošlost Dennisa Boumena

Denis i Brenda Boumen venčali su se 1971. godine, a Aundriju su usvojili četiri godine kasnije. Dennis je bio veteran američke mornarice, ali i osuđeni seksualni prestupnik. Već 1981. godine osuđen je na zatvorsku kaznu zbog brutalnog napada na maloletnu devojku. Iz zatvora je pušten 1986, samo tri godine pre nego što je Aundrija nestala.

Njihova mlađa ćerka, Vanesa, rođena je 1988. godine.

Pogledajte u galeriji footgrafie ovog slučaja:

1/10 Vidi galeriju Slučaj nestanka Andreje Bouman Foto: Printscreen/Netflix, printscreen/youutbe/13 ON YOUR SIDE

I pored Ketiinih upornih apela, telefonskih poziva i čak bilborda sa nagradom za informacije, policija nije imala dovoljno dokaza da pretraži dvorište Boumenovih. Denis je uporno negirao bilo kakvu umešanost.

Sve do 2019. godine.

Hapšenje zbog drugog zločina – ubistva iz 1980.

U novembru 2019. Denis Boumen je uhapšen – ali ne zbog nestanka svoje ćerke. Forenzički dokazi povezali su ga sa ubistvom 25-godišnje Ketlin Dojl u Norfolku, još davne 1980. godine.

Ketlin je pronađena mrtva u svojoj kući, brutalno silovana i zadavljena. Na njenom telu pronađen je i neobičan opekotinski trag, koji je kasnije povezan sa igračkom pronađenom u kupatilu. Slučaj je decenijama bio nerešen – sve dok DNK genealogija nije dovela istražitelje do Dennisa.

Bio je poslednje ime na listi od 31 osumnjičenog. Ali bilo je dovoljno.

Priznanje koje je razotkrilo istinu o Andreji

Foto: Printscreen/Netflix

Suočen sa doživotnom kaznom, Denis je na kraju progovorio. U razgovoru sa suprugom Brendom priznao je da je tog dana, kada je prijavio Andrejn nestanak, zapravo zatekao ćerku u kući. Tvrdio je da mu je zapretila da će otkriti da ju je zlostavljao – ako pokuša da je zadrži.

Rekao je da ju je udario. Andreja je pala niz stepenice i umrla.

Ono što je usledilo bilo je monstruozno: telo je danima skrivao, spalio njene stvari, a zatim je, prema sopstvenim rečima, raskomadao i odložio u bure koje je izneo zajedno sa komšijskim smećem. Kasnije je menjao priču – tvrdio je da ju je zakopao, pa premestio telo kada su se selili.

Na kraju je priznao istinu. U snimku emitovanom na Interrogation Raw, Bouman kaže svojoj ženi:

„Sada znaš gde je. Možeš je držati u limenoj tegli na polici.“

„Bila je tu sve vreme“

Foto: Printscreen/Netflix

U februaru 2020. godine, uz pomoć teške mehanizacije, istražitelji su ispod betona u dvorištu Boumenovih pronašli ljudske ostatke. DNK analizom potvrđeno je – pripadali su Aundriji.

„Kao da je vrištala iz tog dvorišta godinama“, rekla je Keti.

Posmrtni ostaci su kremirani. Brenda Boumen ponudila je Keti polovinu pepela – što je ona sa bolom prihvatila, ali i jasno rekla da želi da jednog dana ćerku „vrati u celini“.

Gde je danas Denis Boumen?

Foto: printscreen/youutbe/13 ON YOUR SIDE

Denis Boumen je 2022. godine osuđen na kaznu od najmanje 35 do 50 godina zatvora za ubistvo Aundrije, uz već izrečene doživotne kazne za ubistvo Ketlin Dojl. Sudija je njegov dosije opisala kao „jeziv i nemoguć za racionalno shvatanje“.

Danas, u poznim godinama, služi kaznu u zatvorskom centru u Virdžiniji – kao čovek koji je decenijama uspevao da skriva monstruozne zločine iza fasade porodičnog doma.

Video: Detalji o smrti Ane Volš