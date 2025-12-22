Slušaj vest

Skoro godinu dana se verovalo da je Marta Marija Ohrisko (32), Ukrajinka koja je živela u Italiji, stradala tako što je pala sa litice. Tu verziju inspektorima je ispričao i njen partner Ilija Batrakov (41), Rus koji se svojski trudio da glumi ucveljenog muškarca koji je izgubio voljenu ženu. Tragedija koja je potresla celu Italiju dobila je drugačiji rasplet kojem se Ilija svakako nije nadao.

Telo Marte Marije Ohrisko (32) izvučeno je u julu 2024. iz provalije blizu koje je bila parkirana kamp-prikolica u kojoj je ona živela sa svojim partnerom Ilijom Batrakovim (41). Kad je Marta stradala, Ilija je tvrdio da nema nikakve veze sa njenom smrću. Ipak, njegov iskaz je policajcima zvučao neuverljivo, pa su sproveli brzu istragu i ustanovili da je Ilija i te kako umešan u smrt svoje partnerke. Dva dana posle Martine tragične smrti Ilija je završio u pritvoru. Ipak, i tada se nadao da će uspeti da se oslobodi optužbi koje su mu stavljene na teret, ali ga je razotkrila obdukcija tela nesrećne žene, piše Blic Žena.

Kako piše italijanska štampa, Ilija je mesecima živeo u strahu da će njegovi DNK tragovi biti pronađeni na Martinom telu. Bio je uveren da će njegov advokat s lakoćom dobiti slučaj i da će se on naći na slobodi. U pritvoru je završio pošto su karabinjeri otkrili njegovu prepisku sa Martom neposredno pre zločina.

"Pala sam... Izvini... Pomozi mi da ustanem... Ovo je poziv u pomoć", napisala je Marta Iliji kada se našla na dnu provalije. Naknadno je ustanovljeno da je ona polomila skočni zglob i da je zbog toga bila prinuđena da zatraži Ilijinu pomoć.

Ali, umesto da joj pomogne, Ilija je odabrao drugu soluciju - da je ostavi da se muči, a potom da je zadavi. Šest sati otkako je primio prvu poruku od Marte spustio se do provalije u koju je nesrećna žena pala, a onda ju je udario u oko i krvnički je davio sve dok nije prestala da diše. Tad se vratio u kamp-prikolicu, a sutradan je prijavio policiji Martin nestanak. U međuvremenu je izbrisao sve poruke i pozive iz mobilnog telefona kako bi zavarao trag.

Istražiteljima je Ilija bio sumnjiv, pa su počeli da tragaju za dokazima. Utvrdili su da je Marta duže vreme trpela fizičko i psihičko zlostavljanje: Batrakov ju je tukao, gasio cigarete po telu i branio joj da se leči u centru za mentalno zdravlje koji ju je pratio. Takođe, spaljivao joj je odeću, branio da kontaktira sa članovima porodice, pretio nožem, a koliko je znao da bude nasilan govore i podaci iz Hitne pomoći gde je Marta često odlazila kako bi joj sanirali povrede.

Ipak, nije ga napuštala, jer je verovala da će se promeniti i da su njegovi izlivi besa posledica konzumiranja alkohola.

Obdukcija je pokazala da su u respiratornom traktu žrtve nađeni ostaci zemlje i biljnog materijala. Ilija Batrakov je devet meseci posle zločina optužen za teško ubistvo i preti mu 24 godine zatvora.

