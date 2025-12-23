Slušaj vest

Huma je žena čija svakodnevica deluje gotovo nadrealno u svojoj organizaciji i posvećenosti. Njena životna priča mogla bi da posluži kao primer generacijama koje žele da uče od života u selu – od samostalnosti i upornosti do discipline koja pokreće svaki dan.

Od ranog jutra Huma je na nogama. Brala je i prodavala bilje, sama planirala proizvodnju i plasman svojih proizvoda na pijaci, dok je paralelno brinula o stoci i kućnim poslovima. Njena kuća funkcioniše po jasnom planu i redu, tako da se veliki broj obaveza završi svakog dana.

Foto: Printscreen/Youtube/Alen Avdić

– Ne zna svako biti ni seljak, ne zna svako biti ni školovan inženjer. Svako se rodi za nešto – često ponavlja, a ove reči odjekuju kao mudrost u selu, prenoseći poruku da svaki trud ima svoju vrednost.

Rad kao vrednost, disciplina kao stil života

Za Humine dane važi jednostavno pravilo: trud koji se ulaže s poštenjem uvek se isplati. Njena filozofija je jasna: ne može se biti istinski srećan bez iskrenog rada i vere u Boga. Ona veruje da dela govore više od reči i da je trud koji se ulaže s iskrenošću jedini put do zadovoljnog života.

– Ako radiš pošteno i daješ sve od sebe, život ti vraća. Ne postoji zamena za rad i trud – objašnjava Huma, dok svaki pokret u domaćinstvu odražava disciplinu koja je godinama oblikovala njen karakter.

Foto: Printscreen/Youtube/Alen Avdić

Porodica i zahvalnost – snaga koja pokreće

Huma ne vidi posao samo kao obavezu – za nju je rad način da pokaže ljubav i odgovornost prema svojoj porodici. Rad, vera i disciplina čine temelj njenog života, dok zahvalnost i ljubav prema bližnjima daju snagu da istraje čak i u zrelijim godinama.

– Svi poslovi u kući i na polju rade se s ljubavlju. Porodica mi daje snagu da nastavim, a sve što radim, radim za njih – kaže, dok mlađe generacije u selu gledaju u njen primer i uče kako se posvećenost isplati.

Foto: Printscreen/Youtube/Alen Avdić

U Huminom domaćinstvu ništa nije prepušteno slučaju. Svaka aktivnost – od brige o stoci, preko pripreme hrane, do planiranja prodaje na pijaci – ima svoje vreme i mesto. Upravo zato je njen dan uvek produktivan, a rezultati njenog rada vidljivi su svima oko nje.

– Nije lako, ali kada voliš ono što radiš i kada radiš pošteno, sve se može završiti. Rad i vera u Boga su ono što čoveka vodi kroz život.

Životna lekcija za sve generacije

Huma je simbol kako se trud, disciplina i poštenje kombinuju sa ljubavlju prema porodici i zahvalnošću da bi stvorili život pun smisla. Njene reči, običaji i način života ostaju primer svima koji žele da nauče kako se živi dostojanstveno i posvećeno.

Foto: Printscreen/Youtube/Alen Avdić

– Trud se uvek vraća, vera daje snagu, a porodica je razlog zbog kojeg nastavljam svaki dan – zaključuje Huma, i njena životna filozofija postaje priča koja inspiriše.

Pogledajte ceo prilog u videu ispod:

(Kurir.rs/Blic)

Video: Učiteljica iz Beograda se preselila na selo