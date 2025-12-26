Slušaj vest

Stiven Kinard, 44-godišnjak koji nikada nije imao seksualni odnos, odlučio je javno progovoriti o duboko ličnim razlozima koji stoje iza toga. Njegova priča ruši stereotipe jer, kako kaže, nije reč o neprilagođenosti ili nedostatku prilika, prenosi LADbible TV.

Stiven ističe kako njegova nevinost nije posledica izolacije ili asocijalnosti, suprotno uobičajenim predrasudama. Sebe opisuje kao sasvim običnu osobu sa ispunjenim društvenim životom i velikim krugom prijatelja. Na direktno pitanje zašto je još uvek devica, duhovito je odgovorio:

"Pa, verovatno zato što još nisam spavao ni sa kim."

Ipak, odmah je dodao da odgovor nije tako jednostavan te da postoji "veliki upitnik" nad time zašto su se stvari za njega tako posložile.

"Nisam društveno neprilagođen. Nemam stvarno nikakve smešne navike koje bi se smatrale čudnima. Društven sam i imam širok krug prijatelja", pojasnio je.

Jedna ga je stvar kočila

Iako sebe smatra "vrlo normalnim", priznaje da ga je jedna osobina neprestano kočila u ostvarivanju intimnih odnosa.

"Smatram se vrlo normalnim, ali vrlo stidljivim, a posebno stidljivim kada razgovaram sa ženama", otkrio je, naglašavajući kako je ta stidljivost igrala ključnu ulogu tokom celog njegovog odraslog života.

"Seks nije samo usputna stvar"

Stiven se osvrnuo i na česte komentare s kojima se susretao, a koji umanjuju važnost seksa. Mnogi mu, kaže, nisu mogli razumeti zašto to jednostavno ne "obavi".

Foto: Printscreen/YouTube/LADbible Stories

"Čujem mnogo ljudi kako govore stvari poput: "Ma, to je samo seks. Samo idi i učini to. Seks nije važan", ispričao je.

Ali, za njega seks nikada nije bio nešto beznačajno ili usputno.

"Ali meni je, nekako, uvek bio važan i vrlo privatna stvar između dvoje ljudi, i nešto što sam uvek želeo da bude posebno", objasnio je svoj stav.

Želi pomoći drugima

Upravo ga je ta kombinacija stidljivosti i uverenja da seks treba biti poseban sprečila da uđe u intimni odnos samo radi sticanja iskustva. Svojom pričom Stiven se nada ohrabriti druge koji se nalaze u sličnoj situaciji. Priznao je da se u prošlosti zbog svega osećao "vrlo tužno" i "samo", a sada želi poručiti drugima da u tome nisu sami.

