Stiv Karter sa roditeljima koji su ga usvojili

Stiv Karter je odrastao u Nju Džerziju, usvojen sa Havaja sa četiri godine, potpuno nesvestan svojih bioloških roditelja. Njegova životna priča pokazuje kako istrajnost i tehnologija mogu ponovo ujediniti izgubljene članove porodice.

Inspiracija za priču Nedžre Nens

Stiv Karter danas Foto: Printscreen/Youtube/CNN

Karter je prvi put počeo ozbiljno da istražuje svoje poreklo 2011. godine, nakon što je video priču na CNN-u o ženi koja je kidnapovana kao beba. Godine 1987, Anugeta Petvej je prevarila bolnicu u Harlemu i ukrala tronedeljnu bebu, Nedžru Nens, koju je odgajila kao svoju ćerku. Nens je kasnije otkrila da joj je pravo ime Karlina Vajt, zahvaljujući DNK testiranju i Nacionalnom centru za nestalu i eksploatisanu decu (NCMEC). Petvej je osuđena na 12 godina zatvora.

Jedna fotografija je promenila sve

Inspirisan pričom Nedžre Nens, Karter je pretražio NCMEC i pronašao fotografiju odrasle osobe u naprednom stanju na osnovu fotografije bebe.

– „Moja prva pomisao je bila: 'O, Bože, to sam ja'“, rekao je Karter za CBS This Morning.

Iako je policija u početku oklevala, Karter je pozvan da uradi DNK test, koji je potvrdio ono što je već osećao: fotografija je njegova. Rođen je kao Marks Panama Morijarti Barns.

Stiv Karter je pronašao svoju sliku na sajtu za nestale osobe Foto: Printscreen/Youtube/CNN

Nezaboravno detinjstvo i misteriozan nestanak

Dok je još živeo na Havajima, njegova biološka majka, Šarlot Morijarti, izvela ga je u šetnju kada je imao šest meseci i nikada se nije vratila. Karter se prisetio:

– „Pronađen sam u kući u Honoluluu, prebačen u CPS, a žena je odvedena u psihijatrijsku ustanovu i nikada je više nisu videli. Da li je ona bila moja majka? Niko ne zna. Moja najbolja pretpostavka je da jeste.“

Njegovi biološki roditelji su pokušali da ga usvoje kada je imao 11 meseci, a porodica Karter ga je usvojila kada je imao četiri godine.

Ponovni susret sa porodicom

NCMEC je organizovao sastanak sa njegovom biološkom porodicom, omogućavajući Karteru da nadoknadi 32 izgubljene godine kroz maraton telefonskih poziva.

Pogledajte u galeriji njegove fotografije iz detinjstva i sadašnjosti:

1/8 Vidi galeriju Stiv Karter Foto: Printscreen/Youtube/CNN

„Bio sam potpuno zapanjen i preplavljen. Za sat vremena pokušali smo da nadoknadimo 32 godine“, rekao je Karter.

Porodica, misterija i zahvalnost

Stiv je kasnije upoznao Karlinu Vajt, koja je imala sličnu životnu priču. Pa ipak, njegova biološka majka je i dalje bila nestala. Karter priznaje:

„Ako ste pročitali pisma koja je poslala svojoj sestri pre nego što smo nestali, bilo je očigledno da je želela da ode. Nije zaista želela da bude majka. To je velika praznina, ali mogu da se nosim s tim.“

Uprkos svemu, Karter sebe smatra srećnim:

„Ako razmislite o tome, bolje sam se snašao od mnogo druge dece u hraniteljskim porodicama.“

NCMEC nastavlja potragu za nestalom decom

Pretpostavka kako bi Stiv Karter trebao da izgleda Foto: Printscreen/Youtube/CNN

Džon Bišof, potpredsednik NCMEC-a, kaže da 50 do 60 ljudi godišnje prijavi da su se možda našli na lokaciji.

- „Nažalost, mnogi od njih ne prežive, ali nas to ne zaustavlja. Nikada nećemo zaboraviti nestalo dete, bez obzira da li je nestalo osamdesetih ili devedesetih godina - i danas ih tragamo.“

