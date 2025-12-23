Slušaj vest

Ono što je počelo kao obična dostava hrane na Malti, pretvorilo se u trenutak koji je mnogima izmamio suze radosnice.

U videu podeljenom na Instagramu, nemački kreator sadržaja Bartman zabeležio je slučajan susret sa indijskim dostavljačem, koji je od tada dirnuo stotine hiljada gledalaca. Nakon što je preuzeo svoju narudžbinu, dvojica su započela razgovor na ulici, razmenjujući imena i informacije o svojim životima.

Tokom razgovora, dostavljač je otkrio da je došao iz Indije kako bi radio u inostranstvu. Bartman ga je potom upitao o njegovom smeštaju i koliko plaća kiriju. Nakon kratkog proračuna, vozač je rekao da mesečno plaća 180 evra (oko 195 dolara).

Dostavljač hrane na Malti Foto: bartmann/instagram

Gest koji je slomio srce

Kako je razgovor tekao, Bartman, koji na Instagramu i TikToku prati gotovo milion ljudi, postavio je pitanje koje je potpuno iznenadilo dostavljača:

„Mogu li da te usrećim? Mogu li da ti platim kiriju za ceo mesec?“

Dostavljač je odmah bio dirnut, stavio je ruku na srce. Nekoliko trenutaka kasnije, Bartman mu je dao 200 evra. Preplavljen gestom, dostavljač je upitao zašto to radi.

Foto: bartmann/instagram

„Zašto da ne? Želim da te usrećim“, odgovorio je YouTuber.

Dvojica su se zagrlila dok je Bartman objašnjavao motivaciju:

„Radiš dobar posao, brate. Donosiš hranu svima ljudima, a niko te ne pita ‘Kako si?’ i tako dalje. Želim da te usrećim.“

Dostavljač je objasnio da mu niko u prethodne četiri godine koliko radi kao dostavljač nikada nije dao toliko novca. Emocionalan, više puta je zahvalio kreatoru na njegovoj dobroti.

Od kada je video objavljen, postao je viralan – zabeležio je skoro 380.000 pregleda i stotine komentara.

„Kada sam video ovaj video, srce mi je bilo puno ljubavi. Hvala ti, Bože, što stvaraš ljubazne i darežljive duše, ljude koji daju iz srca i donose radost drugima“, napisao je jedan korisnik.

„Bio sam toliko dirnut tvojom dobrotom da sam zaplakao. Obožavam ovo“, dodao je drugi.

Jedan komentator je zaključio:

„Treba nam više ovakvih stvari.“