Da li ste se ikada zapitali kako zapravo izgleda zagrobni život? Za one koji su proveli svoje živote pokušavajući da budu najbolja verzija sebe, odgovor bi mogao biti veoma utešan. Ali za one koji su drugima stvarali probleme, stvari možda nisu tako ružičaste. Prema rečima prepodobnog Krisa Lija, postoje ključne razlike između raja i pakla - i, kaže on, većina ljudi bi svakako trebalo da pokuša da izbegne ovu drugu opciju.

Raj: mesto slave i sreće

Govoreći o raju, Li ga opisuje kao mesto koje je u suštini „slavno i srećno“. Iako, kako naglašava, nisu nam otkriveni svi detalji, hrišćanski tekstovi daju jasne naznake šta možemo očekivati.

Foto: Printscreen/YouTube/LADbible Stories

„Nije nam rečeno sve o raju, ali Isus daje snažnu sliku o tome kako će biti - i zaista je lepo“, kaže Li. „On govori o pripremanju mesta za svoje učenike, što znači da je raj mesto posebno pripremljeno za nas.“

Pozivajući se na reči Svetog Pavla, Li objašnjava da će naše postojanje na nebu biti drugačije od našeg zemaljskog postojanja:

„Telo koje ima riba razlikuje se od ptičjeg, baš kao što je naše sadašnje telo drugačije od onog koje ćemo imati na nebu. Ono što je sada propadljivo postaće neraspadljivo.“

Ako vam ovo zvuči apstraktno, sveštenik pojašnjava da to ne znači da ćemo biti lebdeći duhovi u nekoj maglovitoj dimenziji.

„Bićete prepoznatljivi kao vi sami. Bićete zaista vi i znaćete ko ste“, dodaje Li. Još dobrih vesti: oni koji uđu u carstvo nebesko biće preobraženi u slavno telo.

A da li će večnost biti dosadna? Čini se malo verovatnim.

Foto: Printscreen/YouTube/LADbible Stories

„Isus govori o gozbama, o hrani, o životinjama i o novom stvaranju“, kaže Li. „To je svet bez patnje. Ukratko, slavan i srećan.“

Pakao: Mračna strana posle smrti

Ali šta je sa paklom? Tu stvari postaju znatno mračnije.

„Pakao je teška tema“, priznaje Li, dodajući da Isus često koristi metafore kada govori o njemu. Jedna od njih je Gehena – mesto poput džinovske deponije smeća gde sve gori.

„Podseća me na velike deponije van sela u nekim delovima sveta, gde se spaljuje smeće. Ta slika se često povezuje sa idejom pakla“, objašnjava Li.

Ipak, Li priznaje da čak ni među teolozima ne postoji jedinstvena definicija pakla.

„Ako mene lično pitate, verujem u neku vrstu odvajanja od Boga. Ali da li je to večno mučenje? Nisam siguran.“

Jedna teorija, poznata kao anihilacionizam, opisuje pakao na pomalo mračan način – ideja da duša nije večno mučena, već je potpuno odvojena od Boga i jednostavno prestaje da postoji.

