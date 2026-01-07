Slušaj vest

Odrastajući u Australiji, Božić je značio plivanje u bazenu u dvorištu, igranje kriketa na plaži i uživanje u hladnim škampima za ručak.

Kad god bih gledao američke praznične filmove, osećao sam se kao da gledam potpuno drugačiju, gotovo nadrealnu proslavu: sneg, kamine, ljude u debelim kaputima…

Foto: printscreen/facebook/Ash Jurberg

Ti filmovi su mogli jednako lako da prikazuju praznike na drugoj planeti — nisam video sneg u stvarnom životu dok nisam posetio Evropu kao odrasla osoba.

Nikada mi nije palo na pamet koliko čudan moj Božić može izgledati drugima dok moja američka supruga nije došla u Australiju i zajedno smo prvi put proslavili Božić 2014. godine.

Tek sam zaista razumeo njena osećanja prema Božiću kada smo ga proslavili u SAD.

Naš prvi zajednički Božić u Australiji bio je na ekstremnoj vrućini, oko 38 stepeni Celzijusa.

Mnogo vremena smo provodili napolju i jeli sveže morske plodove, kao što sam uvek radio. U Australiji često čekamo u redu na ribarnicama pre zore da bismo dobili najbolje škampe i ostrige.

Foto: Shutterstock

Te večeri, dok smo šetali plažom, moja žena mi je rekla da dan jednostavno nije bio dobar.

Vrućina, ljudi u šorcevima i majicama, čekanje do 22 časa da se upale praznična svetla - sve joj je to bilo potpuno strano.

Šalila se da je Božić ovde kao Četvrti jul sa džinglovima. Mislio sam da preteruje, jer sam to oduvek znao.

Dve godine kasnije, kada smo proslavili Božić sa njenom porodicom u Teksasu, konačno sam razumeo šta je mislila. Ovog puta sam imao kulturni šok.

Nosili smo džempere unutra, svetla su se upalila već u 16:30, a jeli smo ćuretinu, fil i drugu tešku prazničnu hranu pored otvorenog kamina dok smo pili liker od jaja.

Pogledajte u galeriji njihove porodične footgrafije:

1/6 Vidi galeriju Eš Juzber sa suprugom Amerikankom Foto: printscreen/facebook/Ash Jurberg

Moj tast je insistirao da gledamo Dalas Kaubojse na televiziji, što mi se činilo čudnim jer sam bio navikao da igram kriket.

Iako nikada ranije nisam doživela ništa slično, celo iskustvo mi se činilo čudno poznatim jer sam gledala sve te praznične filmove.

Najteži deo je bio provoditi toliko vremena unutra. Kod kuće većinu dana provodimo napolju — u dvorištu, na plaži ili igrajući igre u bazenu.

Ali sam voleo američki Božić, iako mi je nedostajao bazen u koji bih mogla da uskočim.

Sada svake godine letimo u SAD i ne mogu da se vratim na australijski Božić.

Naša porodica je devet od poslednjih deset decembra provela u SAD.

Jedini put kada smo boravili u Australiji za Božić u poslednjoj deceniji bio je zaista čudan, jer sam se navikao na hladnu, zimsku verziju praznika.

Prošle godine smo čak odveli naše sinove u Čikago, prkoseći temperaturama od -7 stepeni Celzijusa za naš do sada najsvečaniji Božić.

Sam u kući Foto: Profimedia

Gledanje porodica kako ispijaju toplu čokoladu iz džinovskih šolja na Christkindlmarket-u dok nose rukavice i šalove učinilo je sezonu još posebnijom. Prodavnice su bile potpuno ukrašene, a rani zalazak sunca značio je da su svetla upaljena pre 17 časova.

Činjenica da je klasik „Sam u kući“ sniman u tom kraju dodatno je pojačala osećaj da ulazimo u vrhunsku zimsku proslavu praznika.

Osvrćući se unazad, konačno razumem šta je moja žena mislila te prve godine. Božić zaista deluje drugačije kada je hladan i mračan, čak i ako ste celog života mislili da su škampi pored bazena potpuno normalni.

Ako mi jedna stvar nedostaje kod australijskog Božića, to je sunce, priroda i energija leta. Ipak, to nije dovoljno da me natera da odustanem od novih tradicija — posebno zato što moja žena ne bi želela drugačije.

Što se tiče toga koja je verzija Božića bolja? Moram da ostanem neutralan.

