Slušaj vest

Imao je 26 i po godina i jedno pitanje koje ga je izjedalo iznutra. Na srpskom Redditu, u zajednici AskSerbia, otvorio je temu koja se mnogima mota po glavi, ali se retko izgovara naglas: da li je "mator" ako prvu vezu i prvi intimni odnos još nije imao i da li će ga devojke zbog neiskustva zaobilaziti u širokom luku. Njegova bojazan bila je jednostavna i brutalno iskrena, osećaj da kasni i da je već zakasnio za nešto što su drugi odavno precrtali.

U vrlo kratkom roku, ispod objave se skupilo na stotine komentara. Neki su ga tešili, neki su se sprdali, neki nervirali, a neki su, bez ikakvog ulepšavanja, opisali koliko je težak osećaj biti "onaj koji kasni". Ispostavilo se da pitanje o nevinosti posle 24. ne otvara samo temu intimnih odnosa, već i pritiska, usamljenosti, poređenja i tihe sramote koju mnogi nose godinama.

Foto: Profimedia

"Matorost"? Internet je eksplodirao

Prva reakcija većine bila je gotovo jednoglasna: opusti se. Jedan korisnik je kratko poručio da je sve okej, i sada i kasnije, dok su drugi nastavili u istom tonu, uz dozu humora koji je tipičan za domaći Reddit.

- Brate samo iskuliraj. Sve je to okej i sve će biti okej, napisao je jedan od najlajkovanijih komentara.

- "Matorost" ljudi, molim vas shvatite da ne morate sve životne ciljeve da ostvarite do 25, dodao je drugi.

Bilo je i onih koji su ironijom pokušali da razbiju tenziju.

ilustracija Foto: Werner Otto / Alamy / Profimedia

- Ja već zakupljujem grobno mesto i dižem spomenik za života, našalio se jedan korisnik, dok je drugi odgovorio da će doći na pomen.

Međutim, nisu svi komentari bili lagani. Neki su bez zadrške priznali koliko ih boli osećaj da su ostali po strani dok su se drugi zaljubljivali, venčavali i gradili živote.

- Nikad nije lepo čuti da pripadaš tom klubu. Dok se svi drugi mladi zabavljaju, ti truneš u svojoj sobi i osećaš se kao neki defekt, napisao je jedan korisnik, ogoljavajući ono o čemu se retko govori.

Iskustva onih koji su "kasnije krenuli"

U moru šala i kratkih poruka, pojavili su se i dugi, smireni komentari ljudi koji su prvi odnos imali sa 23, 24 ili kasnije i koji danas tvrde da ništa nisu propustili. Jedan od njih opisao je kako njegova prva devojka nije ni primetila da mu je to bio prvi put, a da je kasnije imao ispunjen intimni život sve do braka.

- U neku ruku sam late bloomer, ali nisam ništa propustio što nisam imao ranije, napisao je, uz poruku da se sve s vremenom složi.

Drugi su naglašavali da iskustvo nije stvar godina, već komunikacije i opuštenosti.

Foto: Dan Dalton / Caia Image / Profimedia

- Se*s je prirodna stvar. Ne mora da liči na porno film i ne mora da bude savršen. Slušaj sebe i nju, to je sasvim dovoljno za početak, glasio je jedan od saveta.

Autor posta je u jednom trenutku priznao da nikada nije imao ni vezu ni poljubac, samo simpatije iz daleka, i pitao koliki je to problem. Odgovori su i tada bili podeljeni, ali većina se složila oko jedne stvari: problem nije u godinama, već u pritisku koji sebi nameće.

- Ako je 25 godina mator, ja onda sa skoro 30 mogu odmah da se oprostim od života, napisao je jedan korisnik, dok je drugi dodao da ljudi partnere pronalaze i sa 40 i sa 50.

Kako se rasprava približavala kraju, ton je postajao jasniji. Više nego o intimnim odnosima, ova tema je govorila o usamljenosti, strahu da nisi dovoljno dobar i stalnom poređenju sa drugima. A Reddit je, kao i mnogo puta pre, poslužio kao mesto gde se te misli izgovaraju bez filtera, često grubo, ali iskreno.

Anketa Da li je hendikep imati više od 26 godina i da nikada niste imali intimne odnose? Ne mora da bude tako 77.78% Da, sve u svoje vreme 11.11% Ne, to je pravi hendikep u moderno vreme 11.11%

Video: Vraćanje nevinosti operacijom