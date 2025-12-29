Slušaj vest

Petra Pažitka, studentkinja iz nemačkog grada Braunšvajga, nestala je 1984. godine, što je pokrenulo veliku policijsku potragu. Zvaničnici su godinama verovali da je ubijena – sve do šokantnog otkrića tri decenije kasnije.

Nestanak koji je ličio na ubistvo

Petra, tada 24-godišnja studentkinja, prijavljena je kao nestala kada se nije pojavila na bratovljevom rođendanu. Policija je čak zatražila pomoć od poznate emisije o zločinima "Aktenzajhen Iks Ipsilon" 1985. godine, dok su istražitelji radili pod pretpostavkom da je ubijena.

U galeriji pogledajte fotografije Petre Pažitke:

1/6 Vidi galeriju Petra Pažitka lažirala je svoj nestanak Foto: printscreen/youtube/Criminally Listed

Dodatnu misteriju stvorilo je priznanje jednog muškarca koji je bio osumnjičen za silovanje i ubistvo 14-godišnje devojčice iz istog kraja – tvrdio je da je i Petru ubio. Međutim, telo nikada nije pronađeno, a slučaj je zvanično zatvoren 1989. godine. Petra je proglašena mrtvom.

Pronađena sasvim slučajno

Nakon decenija tišine, slučaj se iznenada ponovo aktivirao pre desetak, kada je policija u Diseldorfu intervenisala zbog prijave provale. Žena koja je pozvala policiju predstavila se kao "gospođa Šnajder", ali je, pritisnuta zahtevom za identifikaciju, priznala da je zapravo Petra Pažitka.

Tada 55-godišnjakinja ispričala je policiji da je protekle tri decenije živela pod lažnim imenom. Živela je na raznim mestima širom Nemačke kao Petra Šnajder. Nije imala pasoš, ličnu kartu, bankovni račun, doktora, zubara ili osiguranje i nije želela kontakt sa svojom porodicom ili, kako se čini, svojim komšijama gde god da je živela.

Petra Pažitka lažirala je svoj nestanak Foto: printscreen/youtube/Criminally Listed

"Nije imala čak ni bankovni račun – sve je plaćala u gotovini", rekao je portparol policije u Braunšvajgu Joahim Grande, dodajući da je zarađivala skromne prihode putem neprijavljenog rada.

Odbija kontakt sa porodicom

Iako se godinama verovalo da je mrtva, Petra nije želela da otkrije razloge svoje odluke da nestane. Jasno je poručila da porodični problemi nisu bili razlog.

"Njen otac je preminuo nekoliko godina pre ovog događaja, ali su majka i brat bili u šoku i suzama kada su čuli vest", rekao je Grande.

Ipak, Petra je odbila bilo kakav kontakt sa porodicom i javnošću. Njeni najbliži zamolili su policiju da joj dostavi pismo u nadi da će se jednog dana ipak ponovo sresti. Još uvek nisu poznati razlozi za ovakav potez.

