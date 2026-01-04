Slušaj vest

Neke priče iz mladosti imaju neobičnu moć da nestanu na decenije, a zatim se iznenada vrate u naše živote, podsećajući nas na ljude i emocije koje su nekada bile važne. Iako su ostale u prošlosti, takve priče često otvaraju pitanja o sudbini, vremenu i izborima koje pravimo.

Jedna takva priča vodi u 1984. godinu i tadašnju Jugoslaviju, gde su se tokom radne akcije na Đerdapu upoznali Goran iz Srbije i Emilija iz Severne Makedonije.

Pisma kao jedini trag jedne veze

Njihov odnos započeo je spontano, a nastavljen je kroz pisma nakon što se Goran vratio u Srbiju. Prema rečima njegovog sina, koji je celu priču podelio na TikToku, njihova povezanost bila je iskrena, ali kratkog daha. U jednom od sačuvanih pisama Emilija mu je napisala:

"Puno lepih pozdrava tebi i tvojoj porodici šalje Emilija. P.S. Javi kada dolaziš. Ostalo je sve sređeno."

Ipak, nakon te prepiske, kontakt se iznenada prekinuo, a Goran i Emilija se više nikada nisu ni čuli, ni videli.

Potraga posle skoro četrdeset godina

Decenijama kasnije, Goran i njegov sin odlučili su da pokušaju da pronađu Emiliju uz pomoć društvenih mreža. TikTok je postao mesto gde je priča dobila novu pažnju, a potraga je trajala nedeljama, bez konkretnog rezultata. Preokret se dogodio kada se javio anonimni korisnik koji je tvrdio da zna o kojoj Emiliji je reč i da danas vodi potpuno drugačiji život.

"Udata je, ima dve ćerke," napisao je on i prosledio njen Fejsbuk profil.

Bez odgovora i bez nastavka

Goranov sin je nakon toga pokušao da stupi u kontakt sa Emilijom, ali ni posle deset dana odgovor nije stigao. Ubrzo je postalo jasno da se priča neće završiti susretom kakvom su se mnogi nadali. Zahvalivši se svima koji su pomogli u potrazi, sin je zaključio priču rečima:

Goran iz Srbije traži Emiliju iz S. Makedonije Foto: Printscreen/TikTok/Ibosnic.9

"Neke ljubavi ostanu samo u pismima. Život nije bajka."

Reakcije javnosti podelile mišljenja

Za razliku od sličnih priča koje su se završavale emotivnim susretima, ova je izazvala podeljene reakcije među korisnicima društvenih mreža. Mnogi su smatrali da potraga nije bila primerena, s obzirom na to da Emilija danas ima porodicu.

"Šta je bre vama, udata žena, vi je nakon 40 godina maltretirate, kakva ljubav, svi smo mi u mladosti imali nekoga, onda se udalo i to je to", "Ljudi, žena je udata, zamislite da se to desi vama, pa nije ugodno. Bilo je prošlo", "Bila sam u pravu, gledala je sa strane i nije htela da se javi, možda je tako bolje", "Tačno sam se razočarala, nisam se nadala ovakvim krajem. Ali moramo i nju da razumemo, sad je udata žena, ima porodicu i decu. U svakom slučaju, živi i zdravi bili", bili su samo neki od komentara.

Priča je tako ostala bez romantičnog raspleta, ali je otvorila širu raspravu o granici između sećanja, nostalgije i poštovanja nečijeg sadašnjeg života.

Pogledajte video: Ljubavna priča iz Amazonije