Slušaj vest

Samanta Stajts (32), socijalna radnica i terapeutkinja, preživela je 14 sati pakla u zvučno izolovanom bunkeru nakon što ju je višegodišnji progonitelj Kristofer Tomas (39) oteo, vezao i pretio joj silovanjem i ubistvom. Tomas je planirao da inscenira njeno „utapanje“, ali je Samanta uspela da preživi zahvaljujući psihološkim taktikama i hladnoj glavi. Njena priča sada je prikazana u dokumentarnom filmu Stalking Samantha na platformi Hulu.

Početak noćne more

Sve je počelo 7. oktobra 2022. u Trevers Sitiju, Mičigen, kada je Tomas upao u njen dom dok je cimerka bila odsutna. Samanta je bila u krevetu kada je čula škripu poda. Kada je ugledala tamnu siluetu na vratima, znala je da je njen strah postao stvarnost.

U galeriji pogledajte fotografije Samante Stajts:

1/6 Vidi galeriju Samanta Stajts - preživela otmicu i zlostavljanje Foto: Printscreen/ Youtube/ ABC News

"Odmah sam ga prepoznala," rekla je Stajts.

Već 2011. godine odbila je njegovo udvaranje, a od tada je bio opsesivan i pratio je više od decenije, čak i kada je imala zabranu prilaska. Kada je zabrana istekla, Tomas ju je pratio po supermarketima, teretanama, pa čak i na fudbalskom igralištu. Tokom otmice, Tomas joj je zavezao ruke i noge, prekrio oči i odveo je u svoj bunker. Preteći smrću, rekao joj je da planira da je drži najmanje dve nedelje.

"Ležala sam na tom dušeku u potpuno izolovanoj sobi i pomislila: gotovo je, ubiće me," priseća se Samanta.

Psihološka taktika i spas

Shvativši da se ne može fizički odbraniti, Samanta je donela tešku odluku. Pristala je da spava sa Tomasom pod uslovom da je posle odveze kući.

"Čak i da sam odbila, mogao je da me veže i uradi šta hoće. Znala sam da ne dajem pristanak, ali pokušavala sam da nađem način da preživim. Ucenila sam ga da će, ako pristane, morati da me vrati živu kući. I uspeo je da pristane," objasnila je.

Tomas ju je naizgled odvezao kući, ali je pokušao da je zadrži tako što je njen auto odvezao na parking prodavnice alata. Samanta se zaključala u kupatilo, pozvala prijateljicu i odmah policiju. Policija je ubrzo pronašla GPS uređaj u automobilu i bunker u kojem je bila zatočena. Tomas je uhapšen nekoliko sati kasnije, a u februaru 2024. priznao je krivicu za kidnapovanje, provalu, torturu i proganjanje. Osuđen je na 40 do 60 godina zatvora.

Preživljavanje zahvaljujući psihologiji

Tokom 14 sati zatočeništva, Samanta je koristila svoje znanje iz psihologije kako bi ostala smirena.

"Morala sam da se ponašam kao da sam mu prijatelj, da ga slušam i pravim se da je sve normalno, iako sam u sebi ključala od besa i gađenja. Da sam pokazala svoje pravo stanje, moglo bi ga razbesneti i tada bi me ubio," ispričala je.

Kristofer Tomas - čovek koji je kidnapovao Samantu Stajts Foto: GoodMorningAmerica/youtube

Jedna od najstrašnijih pomisli bila je da, ako bi se Tomasu nešto desilo, niko nikada ne bi pronašao bunker.

Život nakon traume

Danas se Samanta bori sa PTSP-om, prošla je terapije izlaganja i preduzela mere bezbednosti koje ne želi da otkriva javnosti.

"Bolje se osećam znajući da će on ostati u zatvoru do svojih 80-ih," kaže i priznaje da joj je trebalo mesecima da ponovo pronađe sebe.

"I dalje sam oprezna, i dalje imam strahove, ali najviše sam zahvalna što sam živa. Svaki dan gledam kao poklon."

Pogledajte video: Zanimljiva životna priča bake Milene